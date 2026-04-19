  • भारतातील 5 सर्वात शापित रेल्वे स्टेशन कोणते? रात्रीचं सोडा लोकं दिवसाही जाणं टाळतात

भारतातील 5 सर्वात शापित रेल्वे स्टेशन कोणते? रात्रीचं सोडा लोकं दिवसाही जाणं टाळतात

Five Haunted Railway Stations of India : आपल्यापैकी प्रत्येकानेच कधी ना कधी किंवा दररोज रेल्वेचा प्रवास अनुभवला असेल. रेल्वे म्हटलं की, धावपळ, गर्दी अन् असंख्य आठवणी. पण काही रेल्वे स्टेशनची ओळख वेगळी निर्माण झाली आहे. भारतातील ही 5 रेल्वे स्टेशन अतिशय भयानक असून तेथे भूत असल्याच म्हटलं जातं.   

Dakshata Thasale | Apr 19, 2026, 10:43 AM IST
twitter
5 most Haunted Indian railway Station know about details

भारतातील रेल्वे वाहतूक ही सर्वात चांगली आणि नंबर 1 लोकप्रिय साधन आहे. भारतातील जवळपास 4 कोटी लोक रेल्वेने प्रवास करत असतात. हा प्रवास अधिक आनंददायी करण्यासाठी, गेल्या 12 वर्षांपासून देशव्यापी रेल्वे नूतनीकरण मोहीम सुरू आहे. रेल्वे मार्ग आणि फलाटांची संख्या वाढवली जात आहे. नवीन रेल्वे स्थानके बांधली जात आहेत आणि जुन्या स्थानकांचे आलिशान शॉपिंग मॉल्समध्ये रूपांतर केले जात आहे.

twitter
5 most Haunted Indian railway Station know about details

21 व्या शतकातही भारतातील पाच रेल्वे स्थानके भुताटकीची किंवा शापित असल्याचे म्हटले जाते. महत्त्वाचं म्हणजे रात्रीचच नाही तर दिवसा देखील येथे लोक प्रवास करायला घाबरतात. या स्थानकांवर रात्रीच्या अंधारात विचित्र आवाज ऐकू येतात, अनेकदा सावल्या दिसतात आणि विचित्र घटनांचे अनुभव येतात, ज्यामुळे लोकांची भीती वाढते. वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले नसले तरी, स्थानिक आणि प्रवाशांच्या अनुभवांमुळे ही ठिकाणे "भुताटकीची" मानली जातात. 

twitter
बेगुनकोदर रेल्वे स्टेशन, पश्चिम बंगाल

5 most Haunted Indian railway Station know about details

हे स्टेशन पश्चिम बंगालमधील पुरुलिया येथे आहे. हे देशातील सर्वात प्रसिद्ध 'भुताटकीचे' स्टेशन मानले जाते. १९६७ मध्ये, स्टेशन मास्तर आणि त्यांच्या पत्नीचा गूढ परिस्थितीत मृत्यू झाला, ज्यामुळे हे स्टेशन ४२ वर्षांसाठी बंद ठेवण्यात आले. दंतकथेनुसार, तेव्हापासून पांढरी साडी नेसलेल्या एका स्त्रीची आकृती रेल्वे रुळांवर ट्रेनच्या बाजूने धावताना दिसते. २००९ मध्ये हे स्टेशन पुन्हा लोकांसाठी खुले करण्यात आले, परंतु संध्याकाळ झाल्यावर प्रवासी तिथे थांबणे टाळतात.

twitter
बारोग रेल्वे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश

5 most Haunted Indian railway Station know about details

हे स्टेशन हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यातील डोंगराळ भागात कालका-शिमला रेल्वे मार्गावर वसलेले आहे. असे म्हटले जाते की, बारोग स्टेशनसाठी बोगदा बांधण्यात अपयशी ठरल्याने ब्रिटिश अभियंता कर्नल बारोग यांनी आत्महत्या केली. तेव्हापासून, बोगदा क्रमांक 33 जवळ बारोगची भुताटकीची आकृती आणि विचित्र आवाज ऐकू येण्याच्या बातम्या प्रचलित आहेत. अनेक लोकांचा दावा आहे की रात्रीच्या वेळी स्टेशनजवळ हवेत अनेकदा सळसळण्याचा आवाज जाणवतो. जणू काही एखादी अज्ञात सावली त्यांच्याशी काहीतरी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे असे वाटते.  

twitter
नैनी रेल्वे स्टेशन, उत्तर प्रदेश

5 most Haunted Indian railway Station know about details

हे स्टेशन उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील नैनी तुरुंगाजवळ आहे. असे म्हटले जाते की, ब्रिटिश राजवटीत अनेक कैद्यांना या ठिकाणी आणून निर्घृणपणे फाशी देण्यात आली. स्थानिकांच्या मते, रात्रीच्या वेळी त्यांना तुरुंगातून किंकाळ्या, धावण्याचे आवाज आणि धावणाऱ्या सावल्या ऐकू येतात. प्रवासी या स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर एकटे उभे राहणे टाळतात. पौर्णिमेच्या रात्री हे स्टेशन विशेषतः भयावह बनते.

twitter
चित्तूर रेल्वे स्टेशन, आंध्र प्रदेश

5 most Haunted Indian railway Station know about details

हे स्टेशन आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यात आहे. असे म्हटले जाते की, रेल्वे रुळांवरील अपघातात मरण पावलेल्यांचे आत्मे या ठिकाणी वावरतात. अनेक प्रवाशांनी दावा केला आहे की, रात्री तिथे कोणीही नसतानाही त्यांना महिलांच्या किंकाळ्या ऐकू येतात. रात्रीच्या वेळी प्लॅटफॉर्मवर काही आकृत्या चालताना दिसतात, पण त्या अचानक नाहीशा होतात. या कथांमुळे लोक अंधारात तिथे थांबणे किंवा जाणे टाळतात.

twitter
भांकरी रेल्वे स्टेशन (राजस्थान):

5 most Haunted Indian railway Station know about details

अलवरजवळ असलेले हे स्टेशन अत्यंत भीतीदायक भांगढ किल्ल्याजवळ आहे, त्यामुळे ते शापित मानले जाते.  हे स्टेशन राजस्थानमधील अलवरजवळ, भांगढ किल्ल्यापासून गाडीने सुमारे 45 मिनिटांच्या अंतरावर आहे. 'भुताचा किल्ला' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भांगढच्या जवळ असल्यामुळे, हे स्टेशन अत्यंत भुताटकीचे मानले जाते. अनेकांचा असा विश्वास आहे की येथे रात्रीच्या वेळी विचित्र घटना घडतात, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. यावर प्रामुख्याने भांगढच्या कथांचा प्रभाव आहे. हे स्टेशन त्याच्या निर्मनुष्य आणि भयावह वातावरणासाठी ओळखले जाते, जे प्रवाशांसाठी एक भीतीदायक अनुभव असू शकतो.

twitter
Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयानिमित्त सोनं - चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात? 'हा' शुभ मुहूर्त अजिबात चुकवू नका

पुढील अल्बम

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयानिमित्त सोनं - चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात? &#039;हा&#039; शुभ मुहूर्त अजिबात चुकवू नका

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयानिमित्त सोनं - चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात? 'हा' शुभ मुहूर्त अजिबात चुकवू नका

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयानिमित्त सोनं - चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात? 'हा' शुभ मुहूर्त अजिबात चुकवू नका 8
Birthday Special: वयाच्या 14 वर्षी झाला अनाथ आज 341 कोटींचा मालक, कधी तालिबानकडून मिळालेली धमकी तर सेबी लावलेला बॅन; कोण आहे &#039;हा&#039; अभिनेता?

Birthday Special: वयाच्या 14 वर्षी झाला अनाथ आज 341 कोटींचा मालक, कधी तालिबानकडून मिळालेली धमकी तर सेबी लावलेला बॅन; कोण आहे 'हा' अभिनेता?

Birthday Special: वयाच्या 14 वर्षी झाला अनाथ आज 341 कोटींचा मालक, कधी तालिबानकडून मिळालेली धमकी तर सेबी लावलेला बॅन; कोण आहे 'हा' अभिनेता? 9
8th Pay Commission: किती मिळणार पगारवाढ? तज्ज्ञांनी वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन;मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: किती मिळणार पगारवाढ? तज्ज्ञांनी वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन;मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: किती मिळणार पगारवाढ? तज्ज्ञांनी वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन;मोठी अपडेट समोर! 10
Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा

Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा

Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा 8