टी20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार 5 वयस्कर खेळाडू, एकाने तर निवृत्तीचं वय सुद्धा पार केलंय
T20 World Cup 2026: 7 फेब्रुवारी पासून बहुप्रतीक्षित टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार आहे. यंदाच्या स्पर्धेत एकूण 20 संघांनी यात सहभाग नोंदवला असून यांना चार ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलंय. यंदा स्पर्धेत विविध संघांमध्ये काही अगदी तरुण, तर काही वयस्कर खेळाडू आहेत. यातील 5 असे खेळाडू आहेत ज्यांनी वयाची चाळीशी सुद्धा ओलांडली आहे.
Pooja Pawar | Feb 03, 2026, 08:33 PM IST
टी20 वर्ल्ड कपमध्ये यंदा एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार असून यात भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड्स, नामिबिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयर्लंड, झिम्बाब्वे, ओमान, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ, स्कॉटलंड, इटली, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, संयुक्त अरब अमिराती अशा संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना प्रत्येकी 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे.
