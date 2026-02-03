English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • टी20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार 5 वयस्कर खेळाडू, एकाने तर निवृत्तीचं वय सुद्धा पार केलंय

टी20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार 5 वयस्कर खेळाडू, एकाने तर निवृत्तीचं वय सुद्धा पार केलंय

T20 World Cup 2026: 7 फेब्रुवारी पासून बहुप्रतीक्षित टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार आहे. यंदाच्या स्पर्धेत एकूण 20 संघांनी यात सहभाग नोंदवला असून यांना चार ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलंय.  यंदा स्पर्धेत विविध संघांमध्ये काही अगदी तरुण, तर काही वयस्कर खेळाडू आहेत. यातील 5 असे खेळाडू आहेत ज्यांनी वयाची चाळीशी सुद्धा ओलांडली आहे.   

Pooja Pawar | Feb 03, 2026, 08:33 PM IST
टी20 वर्ल्ड कपमध्ये यंदा एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार असून यात भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड्स, नामिबिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयर्लंड, झिम्बाब्वे, ओमान, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ, स्कॉटलंड, इटली, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, संयुक्त अरब अमिराती अशा संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना प्रत्येकी 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे.   

प्रत्येक ग्रुपमधील दोन दोन संघ हे सुपर 8 मध्ये पोहोचणार असून तर यातून चार संघ हे पुढे सेमी फायनल आणि दोन संघ फायनलमध्ये पोहोचतील. यंदाच्या क्रिकेट स्पर्धेतील पाच वयस्कर खेळाडूंविषयी जाणून घेऊयात.    

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये खेळणाऱ्या वयस्कर खेळाडूंच्या यादीत मोहम्मद नदीमचं  नाव आहे. नदीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सहभागी होणार वयस्कर खेळाडू असणार आहे. मोहम्मद नदीमचं वय 43 वर्ष असून तो एकूण 70 टी20 सामने खेळलाय यात त्याने 805 धावा आणि 40 विकेट घेतले आहेत.   

नेदरलँड रोएलॉफ वॅन डेर मेरवे सुद्धा या लिस्टमध्ये सामील आहे. रोएलॉफ वॅन डेर मेरवे हा 41 वर्षांचा टी20 वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी उतरेल. रोलोफ व्हॅन डेर मेरवेने नेदरलँड्ससाठी आतापर्यंत एकूण 67 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने 561 धावा केल्या आहेत आणि 74 विकेट घेतल्या आहेत.  

वयस्कर खेळाडूंच्या यादीत इटलीच्या वायने मेडसनचं नाव सुद्धा सामील आहे. वायने मेडसन 42 वर्षांचा असून त्याने एकूण 7 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. मेडसन 22 वर्षांचा असताना दक्षिण आफ्रिकेसाठी हॉकी सुद्धा खेळलेला आहे.   

अफगाणिस्तानचा खेळाडू मोहम्मद नबी हा वयस्कर खेळाडूंच्या लिस्टमध्ये तिसऱ्या स्थानी आहे. त्याचं वय 41 असून तो टी20 मधील सर्वात अनुभवी ऑलराउंडर आहे. त्याने एकूण 147 सामने खेळले आहेत.   

लिस्टमध्ये पाचवं नाव हे झिम्बाब्वेच्या ब्रेडन टेलरचं आहे. 6 फेब्रुवारी रोजी टेलर 40 वर्षांचा होईल. झिम्बाब्वेच्या या अनुभवी खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय टी20 मध्ये शतकही ठोकले आहे.टेलरने आतापर्यंत एकूण 58 सामने खेळले आहेत आणि या फॉरमॅटमध्ये 1185 धावा केल्या आहेत, ज्यात एक शतक आणि सहा अर्धशतकांचा समावेश आहे.  

