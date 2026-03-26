  • गोलंदाजी करताना क्वचितच पाहिलं, त्यांनीही IPL मध्ये घेतल्या विकेट्स! कोण आहेत खेळाडू? बघा लिस्ट

गोलंदाजी करताना क्वचितच पाहिलं, त्यांनीही IPL मध्ये घेतल्या विकेट्स! कोण आहेत खेळाडू? बघा लिस्ट

Bowling at IPL 2026: आयपीएलमध्ये गोलंदाजांची चर्चाही ही होतेच! पण असेही काही खेळाडू आहे जे रेगुलर गोलंदाजी करत नाहीत पण तरीही त्यांनी गोलंदाजी करत विकेट्स घेतल्या आहेत. या यादीत कोणत्या खेळाडूंचा समावेश आहे हे जाणून घेऊयात.  

Tejashree Gaikwad | Mar 26, 2026, 01:13 PM IST
गोलंदाजांवरच संघाची मदार

never bowled but still took wickets in IPL

आयपीएलमध्ये साधारणपणे गोलंदाजांवरच संघाची मदार असते. टी20 क्रिकेट इतकं वेगवान आहे की कर्णधार सहसा पार्ट-टाइम गोलंदाजांवर धोका पत्करत नाहीत. तरीही, काही फलंदाजांनी फार कमी वेळा गोलंदाजी करूनही विकेट घेत सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे.  

भूमिकेपलीकडे जाऊन योगदान

never bowled but still took wickets in IPL

हे खेळाडू त्यांच्या मुख्य भूमिकेपलीकडे जाऊन योगदान देऊ शकतात, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. नवीन सिजनसह चाहत्यांचे मनोरंजन करायला येणाऱ्या आयपीएलमध्ये यावेळी असे कोणते नवीन गोलंदाज बघायला मिळणार याकडे लक्ष आहे.   

Shikhar Dhawan – फलंदाज असला तरी गोलंदाजीतही चमक

never bowled but still took wickets in IPL

शिखर धवन हा एक विश्वासार्ह ओपनर म्हणून ओळखला जातो, पण त्याने आयपीएलमध्ये चेंडूनेही प्रभाव टाकला आहे. डेक्कन चार्जर्सकडून खेळताना त्याने मर्यादित षटकांत गोलंदाजी करत 4 विकेट घेतल्या होत्या. विशेष म्हणजे त्याने शॉन मार्श सारख्या मोठ्या फलंदाजालाही बाद केलं होतं.

Ajinkya Rahane – एकच ओव्हर, पण विकेट पक्की

never bowled but still took wickets in IPL

अजिंक्य रहाणेने टी20 क्रिकेटमध्ये जवळजवळ कधीच गोलंदाजी केली नाही. पण आयपीएलमध्ये त्याने टाकलेल्या एकमेव ओव्हरमध्येच विकेट घेतली. ल्यूक पोमर्सबॅक याला बाद करत त्याने आपली छाप सोडली.

Aaron Finch – फलंदाज, पण एक विकेट नावावर

never bowled but still took wickets in IPL

आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला फिंचही या यादीत आहे. त्याने एका सामन्यात गोलंदाजी करत एक विकेट घेतली होती. अनेक संघांकडून खेळलेल्या फिंचने हा छोटासा पण लक्षात राहणारा पराक्रम केला.

Adam Gilchrist – एक चेंडू, एक विकेट

never bowled but still took wickets in IPL

गिलक्रिस्टचा विक्रम तर अत्यंत वेगळाच आहे. त्याने संपूर्ण टी20 कारकिर्दीत फक्त एकच चेंडू टाकला आणि त्यावरच विकेट घेतली. त्याने Harbhajan Singh याला बाद करत हा अनोखा विक्रम केला.

Abdul Samad

never bowled but still took wickets in IPL

अब्दुल समदला प्रामुख्याने मोठे फटके मारणारा फलंदाज म्हणून ओळखलं जातं. पण त्याने काही सामन्यांत गोलंदाजी करत 2 विकेट घेतल्या आहेत, ज्यामुळे त्याच्या ऑलराउंड क्षमतेची झलक दिसते.

हे खेळाडू खास का?

never bowled but still took wickets in IPL

आयपीएलमध्ये प्रत्येक षटक महत्त्वाचं असतं. अशा परिस्थितीत पार्ट-टाइम गोलंदाजाकडून मिळालेली विकेट म्हणजे संघासाठी बोनसच असतो. हे उदाहरण दाखवतात की क्रिकेटमध्ये खेळाडू एका भूमिकेत मर्यादित राहत नाही, योग्य वेळी कोणताही खेळाडू सामना फिरवू शकतो.

