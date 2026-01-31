English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अजितदादांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांना तातडीने उपमुख्यमंत्री बनवण्याचा निर्णय का घेतला गेला? 5 कारणं समोर

Deputy CM Sunetra Ajit Pawar : 29 जानेवारी रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं एका भीषण विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालं.  त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या तीन दिवसात त्यांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार यांना अजित पवारांच्या जागी उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आलंय. त्यामुळे सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री होतील. मात्र दिवंगत अजित पवारांच्या निधनानंतर काही दिवसातच पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? याची काही कारणं समोर येत आहेत.   

Pooja Pawar | Jan 31, 2026, 05:04 PM IST
29 जानेवारी रोजी महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं मुंबईहून बारामती येथे जाताना विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या सह ६ जणांचा या अपघातात जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. अजित पवारांचं असं जगातून निघून जाणं हे त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी एक मोठा धक्काच होता. त्यांच्या अकाली निधनामुळे पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. अजित दादांच्या पश्चात त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार, मुलं पार्थ आणि जय पवार तर सून ऋतुजा जय पवार असं कुटुंब आहे. 

पक्षात फुटीची शक्यता :

अजित पवार यांच्या अकाली आणि धक्कादायक निधनामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अनेक आमदारांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत होती. अशा स्थितीत पक्षात फूट पडून काही आमदार इतर पक्षात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तेव्हा पक्षाला एकसंध ठेवण्यासाठी सर्वांना मान्य असणाऱ्या व्यक्तीकडे पक्षाचं नेतृत्व सोपवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. 

महिला धोरणही अधोरेखित करणं :

अजित पवारांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार यांच्याकडे नेतृत्व सोपवून पक्षाने आपलं महिला धोरणही अधोरेखित केलं आहे. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री सुद्धा ठरणार आहेत. त्यामुळे जनमानसात पक्षाचा सकारात्मक संदेश जाईल. तेव्हा या सर्व गोष्टींचा विचार करून  अजित पवारांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार यांच्याकडे गटनेतेपद आणि उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आलं असावं. 

पक्षांतर्गत होऊ शकणारी स्पर्धा रोखणे :

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवारांनंतर सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील असे अनेक मोठे नेते आहेत. मात्र अजित पवारांच्या निधनानंतर कोण्या एका नेत्याकडे पक्षाचं नेतृत्व सोपवलं गेलं असतं तर नेत्यांमध्ये शह काटशहामधून तीव्र मतभेद होऊ शकले असते. मात्र आता अजितदादांच्या पत्नी असल्याने सुनेत्रा पवारांच्या निवडीला पक्षातून कोणाचाही विरोध होण्याची शक्यता नव्हती त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला असावा.

पवार कुटुंबाकडेच नेतृत्व आणि सहानुभूती :

अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबापैकीच कोण्या एकाकडे पक्षाचं नेतृत्व सोपवल्याचा फायदा हा पक्षालाच होईल. त्यामुळे पत्नी सुनेत्रा पवार किंवा पुत्र पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्यापैकी कोणाएकाकडे पक्षाचं नेतृत्व सोपवणं योग्य ठरलं असतं. त्यात पुत्र जय आणि पार्थ यांच्याकडे पुरेसा राजकीय अनुभव नाही त्यामुळे त्यांच्याकडे नेतृत्व सोपवणं हे व्यवहार्य ठरलं नसतं तेव्हा सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पक्षाचं नेतृत्व आणि उपमुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आलं. 

बारामतीच्या राजकारणावरील पकड:

बारामती हा पवारांचा बालेकिल्ला मानला जातो. मागील अनेक वर्षांपासून अजित पवार या मतदार संघातून निवडून येतायत. अजित दादांच्या अकाली निधनानंतर बारामतीमध्ये नेतृत्व कोण करणार हा प्रश्न होता. अजित पवारांच्या निधनानंतर  बारामती विधानसभा मतदारसंघातील होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत ही जागा अजित पवारांच्या कुटुंबाकडे राहील हे उपमुख्यमंत्री पदाच्या निवडीनंतर पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. 

