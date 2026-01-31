अजितदादांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांना तातडीने उपमुख्यमंत्री बनवण्याचा निर्णय का घेतला गेला? 5 कारणं समोर
Deputy CM Sunetra Ajit Pawar : 29 जानेवारी रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं एका भीषण विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या तीन दिवसात त्यांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार यांना अजित पवारांच्या जागी उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आलंय. त्यामुळे सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री होतील. मात्र दिवंगत अजित पवारांच्या निधनानंतर काही दिवसातच पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? याची काही कारणं समोर येत आहेत.