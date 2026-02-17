टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा रोमांच वाढला, 3 संघ स्पर्धेतून बाहेर, 5 संघ सुपर 8 साठी क्वालीफिकेशनच्या शर्यतीत
टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा रोमांच आता अधिक वाढला आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी ग्रुप स्टेज फेरीतील शेवटचा सामना खेळवला जाईल आणि त्यानंतर शनिवारी पासून सुपर 8 सामन्यांचा थरार सुरु होईल. आतापर्यन्त तीन संघांचं वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्टात आलंय तर 5 संघांनी सुपर 8 साठी क्वालिफाय केलंय. आता सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी केवळ तीन जागा शिल्लक आहेत.
Pooja Pawar | Feb 17, 2026, 07:31 AM IST
1/8
2/8
3/8
ग्रुप ए मधून भारताने पाकिस्तानला हारून 6 पॉईंट्स मिळवून सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवलं आहे. या पराभवानंतर पाकिस्तानच्या पॉईंट्स टेबलमधील नेट रन रेटवर मोठा परिणाम झाला. सध्या ग्रुप ए मध्ये पाकिस्तानचा संघ तिसऱ्या स्थानी आहे. त्यामुळे त्यांना सुपर 8 मध्ये एंट्री घेण्यासाठी नामिबिया विरुद्ध होणारा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. जर यात पाकिस्तानचा पराभव झाला तर स्पर्धेतील त्यांचा प्रवास इथेच थांबेल.
4/8
5/8
6/8
ग्रुप बी मधून आता झिम्बाब्वे आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांमध्ये सुपर 8 फेरीत क्वालिफाय होण्यासाठी चुरस आहे. यात झिम्बाब्वेचे दोन सामने शिल्लक असून यातील एका सामन्यात जरी त्यांनी विजय मिळवला तर ते सुपर 8 साठी क्वालिफाय होतील. तर ऑस्ट्रेलीयाला सुपर 8 क्वालिफिकेशनच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ओमान सोबत शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना जिंकावा लागेल.
7/8