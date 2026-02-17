English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा रोमांच वाढला, 3 संघ स्पर्धेतून बाहेर, 5 संघ सुपर 8 साठी क्वालीफिकेशनच्या शर्यतीत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा रोमांच वाढला, 3 संघ स्पर्धेतून बाहेर, 5 संघ सुपर 8 साठी क्वालीफिकेशनच्या शर्यतीत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा रोमांच आता अधिक वाढला आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी ग्रुप स्टेज फेरीतील शेवटचा सामना खेळवला जाईल आणि त्यानंतर शनिवारी पासून सुपर 8 सामन्यांचा थरार सुरु होईल. आतापर्यन्त तीन संघांचं वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्टात आलंय तर 5 संघांनी सुपर 8 साठी क्वालिफाय केलंय. आता सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी केवळ तीन जागा शिल्लक आहेत.   

Pooja Pawar | Feb 17, 2026, 07:31 AM IST
twitter
1/8

टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या ग्रुप स्टेजच्या शर्यतीतून नेपाळ, ओमान आणि नामिबिया हे संघ बाहेर पडले आहेत. या संघांना वर्ल्ड कपमधील एकही सामना जिंकणं शक्य झालेलं नाही.  

twitter
2/8

तसेच पाकिस्तान सह पाच असे संघ आहेत, ज्यांचं सुपर 8 मधील स्थान हे पूर्णपणे त्यांच्या पुढील सामन्यांवर अवलंबून आहे.   

twitter
3/8

ग्रुप ए मधून भारताने पाकिस्तानला हारून 6 पॉईंट्स मिळवून सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवलं आहे. या पराभवानंतर पाकिस्तानच्या पॉईंट्स टेबलमधील नेट रन रेटवर मोठा परिणाम झाला. सध्या ग्रुप ए मध्ये पाकिस्तानचा संघ तिसऱ्या स्थानी आहे. त्यामुळे त्यांना सुपर 8 मध्ये एंट्री घेण्यासाठी नामिबिया विरुद्ध होणारा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. जर यात पाकिस्तानचा पराभव झाला तर स्पर्धेतील त्यांचा प्रवास इथेच थांबेल.   

twitter
4/8

ग्रुप ए मधील नेदरलँड संघ सुद्धा स्पर्धेतून बाहेर होऊ शकतो. याचं कारण म्हणजे त्यांचा पुढील सामना हा भारतीय संघासोबत आहे. टीम इंडियाने आतापर्यंत सलग तीन सामने जिंकलेत आणि ते जबरदस्त फॉर्मात आहेत. त्यामुळे नेदरलँडसाठी हा सामना सोपा नसणार.   

twitter
5/8

ग्रुप बी मध्ये आयर्लंड खूप कमजोर स्थितीत असून त्यांनी तीन सामन्यांपैकी फक्त एका सामन्यात विजय मिळवला आहे. श्रीलंकेच्या संघाने सोमवारी ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करून सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवलं.   

twitter
6/8

ग्रुप बी मधून आता झिम्बाब्वे आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांमध्ये सुपर 8 फेरीत क्वालिफाय होण्यासाठी चुरस आहे. यात झिम्बाब्वेचे दोन सामने शिल्लक असून यातील एका सामन्यात जरी त्यांनी विजय मिळवला तर ते सुपर 8 साठी क्वालिफाय होतील. तर ऑस्ट्रेलीयाला सुपर 8 क्वालिफिकेशनच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ओमान सोबत शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना जिंकावा लागेल.   

twitter
7/8

ग्रुप सी

ग्रुप सी मधील दोन संघ वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड हे सुपर 8 साठी क्वालिफाय झालेत. तर स्कॉटलंड, इटली आणि नेपाळ हे संघ वर्ल्ड कपमधून जवळपास बाहेर आहेत.   

twitter
8/8

ग्रुप डी

ग्रुप डी मधून दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय झालाय. तर न्यूझीलंडचा तीनपैकी एका सामन्यात पराभव झाल्याने त्यांच्याकडे चार पॉईंट्स आहेत. मंगळवारी कॅनडा विरुद्ध सामना जिंकला तर ते सुपर ८ साठी क्वालिफाय होतील. तर अफगाणिस्तान, यूएई आणि कॅनडा हे संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडतील.   

twitter
