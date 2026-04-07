3 मिनिटांचे 50 लाख! तर 5 मिनिटांचे किती? बुर्ज खलिफावर फोटो झळकवण्यासाठी लागतात कोट्यवधी, पण शाहरुखसाठी का आहे सर्व फ्री?
Burj Khalifa Photo Display Cost: बॉलिवूडवर राज करणारा एक अभिनेता जो एकेकाळी गल्ली बोळातील चाळीत राहायचा. ज्याचं बालपण आर्थिक अडचणींमध्ये गेलं. ज्याच्याकडे स्वतःच घर नाही आणि पोट भरण्यासाठी पुरेसं अन्न मात्र आज तो या यशावर आहे की, बुर्ज खलिफावर लिहिलं जातं त्याचं नाव. कोण आहे हा अभिनेता?
Dakshata Thasale | Apr 08, 2026, 02:56 PM IST
1/10
बॉलिवूडचा बादशाह
दिल्लीत जन्मलेल्या या अभिनेत्याच बालपण अतिशय खडतर गेलं. वडिल मीर ताज मोहम्मद खान स्वतंत्रता सेनानी होते. आई लतीफ फातिमा एक दंडाधिकारी होत्या. कुटुंब सुशिक्षित होते, पण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होते. आपण बॉलीवूडचा किंग, शाहरुख खानबद्दल बोलत आहोत, ज्याने सेंट कोलंबस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि नंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून पदवी मिळवली. त्यानंतर त्याने जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये मास कम्युनिकेशनचे शिक्षण सुरू केले, पण अभिनयाच्या आवडीने त्याला मुंबईकडे खेचले.
2/10
फौजीपासून केली सुरुवात
शाहरुखने आपल्या करिअरची सुरुवात दूरदर्शनवरील मालिका 'फौजी'मधून केली होती. तसेच त्यामालिका सर्कसला देखील खूप पसंती मिळाली. त्यानंतर 1992 मध्ये Deewana मधून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. आपल्या करिअरच्या सुरुवातीला अगदी नकारात्मक सिनेमे देखील केले. यामध्ये Baazigar आणि Darr चा देखील समावेश आहे. मात्र त्यानंतर शाहरुख खान Dilwale Dhulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai सारखे सिनेमे केले आणि तो रोमान्सचा किंग बनला.
3/10
मुंबईत राहण्यासाठी घरही नव्हतं
एक काळ असा होता, जेव्हा शाहरुख खानचे मुंबईत स्वतःचे घरही नव्हते. तो भाड्याच्या घरात राहायचा, कधीकधी तर त्याला जेवणासाठीही संघर्ष करावा लागायचा. पण कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास आणि प्रतिभेच्या जोरावर त्याने आपल्या स्वप्नातील सर्व काही साध्य केले. आज त्याचे 'मन्नत' हे घर मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध आणि महागड्या घरांपैकी एक मानले जाते, जिथे त्याची एक झलक पाहण्यासाठी दररोज हजारो चाहते रांगा लावतात.
4/10
बुर्ज खलिफाचे वैशिष्ट्ये
5/10
शाहरुख खानचं नाव चमकतं?
शाहरुखचे नाव खास बुर्ज खलिफाशी जोडलेले आहे, कारण दरवर्षी त्याच्या वाढदिवसानिमित्त या इमारतीवर एका लाईट शोद्वारे त्याचे नाव आणि चित्र दाखवले जाते. शाहरुख खान हा दुबई टुरिझमचा ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. त्यामुळे त्याच्या वाढदिवशी (२ नोव्हेंबर) बुर्ज खलिफावर जो 'लाईट शो' आणि शुभेच्छा दिल्या जातात, यासाठी शाहरुखकडून पैसे घेतले जात नाहीत.
6/10
प्रत्येकाला मिळत नाही सन्मान
7/10
8/10
आकारतात इतके पैसे
9/10
विक एंडवर जाहिरात दाखवायचं असेल तर
10/10