3 मिनिटांचे 50 लाख! तर 5 मिनिटांचे किती? बुर्ज खलिफावर फोटो झळकवण्यासाठी लागतात कोट्यवधी, पण शाहरुखसाठी का आहे सर्व फ्री?

Burj Khalifa Photo Display Cost: बॉलिवूडवर राज करणारा एक अभिनेता जो एकेकाळी गल्ली बोळातील चाळीत राहायचा. ज्याचं बालपण आर्थिक अडचणींमध्ये गेलं. ज्याच्याकडे स्वतःच घर नाही आणि पोट भरण्यासाठी पुरेसं अन्न मात्र आज तो या यशावर आहे की, बुर्ज खलिफावर लिहिलं जातं त्याचं नाव. कोण आहे हा अभिनेता?

Dakshata Thasale | Apr 08, 2026, 02:56 PM IST
बॉलिवूडचा बादशाह

दिल्लीत जन्मलेल्या या अभिनेत्याच बालपण अतिशय खडतर गेलं. वडिल मीर ताज मोहम्मद खान स्वतंत्रता सेनानी होते. आई लतीफ फातिमा एक दंडाधिकारी होत्या. कुटुंब सुशिक्षित होते, पण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होते. आपण बॉलीवूडचा किंग, शाहरुख खानबद्दल बोलत आहोत, ज्याने सेंट कोलंबस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि नंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून पदवी मिळवली. त्यानंतर त्याने जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये मास कम्युनिकेशनचे शिक्षण सुरू केले, पण अभिनयाच्या आवडीने त्याला मुंबईकडे खेचले. 

फौजीपासून केली सुरुवात

शाहरुखने आपल्या करिअरची सुरुवात दूरदर्शनवरील मालिका 'फौजी'मधून केली होती. तसेच त्यामालिका सर्कसला देखील खूप पसंती मिळाली. त्यानंतर 1992 मध्ये Deewana मधून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. आपल्या करिअरच्या सुरुवातीला अगदी नकारात्मक सिनेमे देखील केले. यामध्ये Baazigar आणि Darr चा देखील समावेश आहे. मात्र त्यानंतर शाहरुख खान Dilwale Dhulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai सारखे सिनेमे केले आणि तो रोमान्सचा किंग बनला.

मुंबईत राहण्यासाठी घरही नव्हतं

एक काळ असा होता, जेव्हा शाहरुख खानचे मुंबईत स्वतःचे घरही नव्हते. तो भाड्याच्या घरात राहायचा, कधीकधी तर त्याला जेवणासाठीही संघर्ष करावा लागायचा. पण कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास आणि प्रतिभेच्या जोरावर त्याने आपल्या स्वप्नातील सर्व काही साध्य केले. आज त्याचे 'मन्नत' हे घर मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध आणि महागड्या घरांपैकी एक मानले जाते, जिथे त्याची एक झलक पाहण्यासाठी दररोज हजारो चाहते रांगा लावतात.

बुर्ज खलिफाचे वैशिष्ट्ये

Burj Khalifa ही जगातील सर्वात उंच इमारत आहेत. ज्याची उंची 828 मीटर असून Emaar Properties ने डेव्हलप केलं आहे. ही इमारत बनवण्यासाठी जवळपास 1.5 बिलियन डॉलरचा खर्च झाला. या इमारतीत 160 हून अधिक मजले असून 57 हाय स्पीड लिफ्ट आहेत. 

शाहरुख खानचं नाव चमकतं?

शाहरुखचे नाव खास बुर्ज खलिफाशी जोडलेले आहे, कारण दरवर्षी त्याच्या वाढदिवसानिमित्त या इमारतीवर एका लाईट शोद्वारे त्याचे नाव आणि चित्र दाखवले जाते. शाहरुख खान हा दुबई टुरिझमचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहे. त्यामुळे त्याच्या वाढदिवशी (२ नोव्हेंबर) बुर्ज खलिफावर जो 'लाईट शो' आणि शुभेच्छा दिल्या जातात, यासाठी शाहरुखकडून पैसे घेतले जात नाहीत.

प्रत्येकाला मिळत नाही सन्मान

फार कमी लोकांना असा आदर आणि प्रेम मिळते. यावरून शाहरुख खानच्या जागतिक लोकप्रियतेची व्याप्ती दिसून येते.

शाहरुख खान ते अनेक दिग्गज कलाकारांचे या इमारतीवर फोटो लागले आहेत. अशावेळी प्रश्न उपस्थित राहतो की, बुर्ज खलिफावर सामान्य माणसाचा फोटो देखील लागू शकतो का? यासाठी किती किंमत मोजावी लागेल. 

आकारतात इतके पैसे

2019 च्या एका अहवालानुसार, बुर्ज येथील रोषणाई आणि प्रदर्शनाचे काम पाहणाऱ्या मलेन लोव मेना (Mullen Lowe MENA) या कंपनीने उघड केले आहे की, 828 मीटर उंच बुर्ज खलिफावर आपले नाव किंवा फोटो प्रदर्शित करण्यासाठी आपल्याला सुमारे 250000  एईडी, म्हणजेच 58लाख रुपये द्यावे लागतात.

विक एंडवर जाहिरात दाखवायचं असेल तर

जर तुम्हाला आठवड्याच्या शेवटी जाहीरात द्यायची  असेल, तर एक फोटो दाखवण्याचा खर्च 3,50,000 एईडी आहे. म्हणजेच अंदाजे 81 लाख रुपये. 5 मिनिटांच्या जाहिरातीसाठी तुम्हाला 2.33 कोटी रुपये द्यावे लागतील.

बुर्ज खलिफाचं वैशिष्ट्ये

दुबईची सर्वात उंच आणि सुंदर इमारत, बुर्ज खलिफामध्ये 124 व्या आणि 125 व्या मजल्यावर निरीक्षण डेक आहेत, जिथून संपूर्ण शहराचे विहंगम दृश्य दिसते, तर 148 वा मजला व्हीआयपी अनुभव देतो. येथे अरमानी हॉटेल, आलिशान अपार्टमेंट्स आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा देखील आहेत, ज्यामुळे हे जगातील सर्वात प्रीमियम ठिकाणांपैकी एक बनले आहे.

उन्हाळ्यात कलिंगड पासून बनवा चटपटीत सॅलेड, शरीराला थंडावा आणि पोषण दोन्ही मिळेल

