Marathi News
BJP मंत्र्याच्या 400 खोल्यांचा 'गोल्डन पॅलेस', तळघरात 50,00,00,00,000 रुपयांची संपत्ती! एका धक्क्याने समोर आला जमिनीखाली दडलेली महाखजिना

ग्वाल्हेर किल्ल्याच्या तळघरात सिंधिया राजघराण्याचा अब्जावधींचा खजिना लपलेला असल्याचा दावा केला जातो. 

Vanita Kamble | Nov 04, 2025, 03:42 PM IST
Jyotiraditya Scindia Gwalior Palace : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे राजघराणे, ग्वाल्हेरचे सिंधिया राजघराणे हे भारतीय इतिहासात आणि देशाच्या स्वातंत्र्यात एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व आहे. ग्वाल्हेर हे एकेकाळी सिंधिया राजघराण्याची राजधानी होती. त्यावेळी बँका आणि लॉकर अस्तित्वात नव्हते, म्हणून शत्रू आणि ब्रिटिशांपासून खजिना सुरक्षित ठेवण्यासाठी, महाराजा जयाजीराव सिंधिया यांनी तो तळघरात लपवून ठेवला. खजिना चुकीच्या हातात जाऊ नये म्हणून, तळघरात प्रवेश करण्यासाठी एक विशेष संहिता स्थापित करण्यात आली. ही संहिता फक्त महाराजांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना किंवा त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनाच माहिती होती.   

राजवाड्याच्या दरबार हॉलचा आतील भाग सोने आणि सोन्याने सजवलेला आहे. सजावटीसाठी 560 किलोग्रॅम सोने वापरले गेले आहे. सोन्याने सजवलेल्या या राजवाड्याला बांधण्यासाठी 12 वर्षे लागली आणि 146 वर्षांपूर्वी 1 कोटी रुपये खर्च आला.   

राजवाड्याच्या दरबार हॉलच्या छतावर जगातील सर्वात वजनदार झुंबर बसवण्यात आले आहे. या झुंबराचे वजन साडेतीन हजार किलोग्रॅम आहे. हे झुंबर लटकवण्यापूर्वी, कारागिरांनी छताची ताकद तपासण्यासाठी दहा हत्तींना छतावर चढवायला लावले होते.   

 400 खोल्यांच्या या भव्य राजवाड्यात टस्कन शैलीचा पहिला मजला, इटालियन-डोरिक शैलीचा दुसरा मजला आणि कोरिंथियन शैलीचा तिसरा मजला आहे. इटालियन संगमरवरी आणि पर्शियन कार्पेट सजावट आहे.   

सिंधिया घराण्याचे राजघराणे ग्वाल्हेरमधील जय विलास पॅलेसमध्ये राहतात. सिंधिया राजघराण्याचे शासक जयाजी राव सिंधिया यांनी 1874 मध्ये ग्वाल्हेरमध्ये जय विलास पॅलेस बांधला. या राजवाड्याची रचना फ्रेंच वास्तुविशारद सर मिशेल फिलोस यांनी केली होती.   

महाराजा माधवराव सिंधिया यांनी ठरवले की ते फक्त तळघरात आपला खजिना लपवणार नाहीत. त्यांनी तळघरात सापडलेल्या संपत्तीचे रोख रकमेत रूपांतर केले आणि ते पैसे अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवले. या कंपन्यांपैकी एक टाटा स्टील किंवा टिस्को होती. माधवराव सिंधिया टाटा समूहाच्या सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी एक बनले.  

ब्रिटिश लेखक एम.एम. के यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे की माधवराव सिंधिया तळघरात जाण्याचा मार्ग शोधत होते. ज्योतिषांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी एकटेच तळघरात जाण्याचा निर्णय घेतला. डोळे बांधून ते एकटेच तळघरात गेले. एका मोठ्या आवाजाने ते घाबरले आणि त्यांना वाटले की हत्येचा प्रयत्न सुरू आहे. डोळ्यांवर पट्टी बांधून त्यांनी हात हलवला आणि एका खांबाला स्पर्श केला. खांब हलला आणि अशा प्रकारे त्यांना तळघरात जाण्याचा मार्ग सापडला.      

किल्ल्यावर प्रवेश मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आणि १८८६ मध्ये त्यांना तो परत मिळाला. तळघरात लपलेल्या खजिन्याचे नाव गंगाजली होते आणि ते कोड किंवा बिजकशिवाय उघडता येत नव्हते. जयाजीराव सिंधिया हे त्यांचे उत्तराधिकारी माधोराव सिंधिया यांच्याशी हे कोड शेअर करण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले. 

1843 मध्ये, जयाजीराव सिंधिया ग्वाल्हेरमध्ये सत्तेवर होते. 1857 च्या क्रांतीदरम्यान राणी लक्ष्मीबाईंनी ग्वाल्हेर जिंकला, परंतु तिला तिजोरी सापडली नाही. क्रांती संपल्यानंतर, 1895 मध्ये इंग्रजांनी किल्ला ताब्यात घेतला. ब्रिटीश अधिकारी जेम्स फोर्ब्स मिशेल यांनी त्यांच्या "हिडन ट्रेझर इन इंडिया" या पुस्तकात लिहिले आहे की, ग्वाल्हेर किल्ला ब्रिटिशांच्या ताब्यात असताना, महाराजा जयाजीराव त्याला भेट देण्यास उत्सुक होते.  

