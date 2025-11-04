BJP मंत्र्याच्या 400 खोल्यांचा 'गोल्डन पॅलेस', तळघरात 50,00,00,00,000 रुपयांची संपत्ती! एका धक्क्याने समोर आला जमिनीखाली दडलेली महाखजिना
ग्वाल्हेर किल्ल्याच्या तळघरात सिंधिया राजघराण्याचा अब्जावधींचा खजिना लपलेला असल्याचा दावा केला जातो.
Jyotiraditya Scindia Gwalior Palace : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे राजघराणे, ग्वाल्हेरचे सिंधिया राजघराणे हे भारतीय इतिहासात आणि देशाच्या स्वातंत्र्यात एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व आहे. ग्वाल्हेर हे एकेकाळी सिंधिया राजघराण्याची राजधानी होती. त्यावेळी बँका आणि लॉकर अस्तित्वात नव्हते, म्हणून शत्रू आणि ब्रिटिशांपासून खजिना सुरक्षित ठेवण्यासाठी, महाराजा जयाजीराव सिंधिया यांनी तो तळघरात लपवून ठेवला. खजिना चुकीच्या हातात जाऊ नये म्हणून, तळघरात प्रवेश करण्यासाठी एक विशेष संहिता स्थापित करण्यात आली. ही संहिता फक्त महाराजांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना किंवा त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनाच माहिती होती.