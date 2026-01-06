53 मिनिटांचा प्रवास, मुंबई पासून फक्त 36 KM अंतरावर आहे महाबळेश्वरला टक्कर देणारे सिक्रेट हिल स्टेशन
मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेले छुप हिल स्टेशन.
Vanita Kamble | Jan 06, 2026, 11:13 PM IST
Mumbai Hidden Hill Station Yeoor Hills : गुलाबी थंडीत फिरण्याची मजा काही औरच... पण, लांब ठिकाणी किंवा एखाद्या हिल स्टेशनला फिरायला जायचं म्हंटल की कमीत कमी 3 ते 4 दिवसांची सुट्टी पाहिजे. अनेकदा सुटी मिळते पण बजेट बसत नाही. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर एक सिक्रेट हिल स्टेशन आहे. इथं अगदी एका दिवसातही तुम्ही फिरुन याल. इथं जायला फार खर्च येणार नाही.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11