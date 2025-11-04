PHOTO : विवाहित नागार्जुनसोबत होतं 54 वर्षीय अभिनेत्रीचं अफेयर, अखेर 27 वर्षांनी पुन्हा आले एकत्र; तर अजय देवगणमुळे केलं नाही लग्न
ही 54 वर्षीय अभिनेत्री आजही अविवाहित आहे. विवाहित नागार्जुनसोबत त्याच्या अफेयरची चर्चा झाली होती. आज 27 वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र आले आहेत. तर अजय देवगणमुळे तिचं लग्न झालं नाही, असं म्हणतात.
Neha Choudhary | Nov 04, 2025, 09:34 PM IST
तब्बूच्या आयुष्यानंतर विवाहित साऊथ स्टार अक्किनेनी नागार्जुन याची एन्ट्री झाली. या नात्यात असताना तब्बूने मुंबई सोडून हैदराबादला राहायला गेली आहे. हे नातं तब्बल 15 वर्ष होतं, पण नागार्जुन त्याच्या पत्नीला सोडणार नाही हे कळल्यावर ती या नात्यातूनही बाहेर पडली. वयाच्या 54 वर्षीय ती नागार्जुनच्या प्रेमात अविवाहित राहिली असं म्हणतात.
एका मुलाखतीत तब्बूने ती अविवाहित राहण्याचे कारण सांगितले. ती म्हणाली होती, अजय देवगणमुळे तिचं कधीही लग्न होऊ शकलं नाही. ती म्हणाली की, अजय आणि ती कॉलेज फ्रेंड आहेत. ती गंमतीत म्हणाली की, मी सिंगल राहिली यामागे कारण अजय देवगण आहे. कॉलेजमध्ये तिच्याजवळ कोणी मुलगा आला तर अजय देवगण त्याला मारहाण करायचा.
