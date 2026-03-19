English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • 58 बायका अन् 58 अश्लिल व्हिडीओ; लैंगिक अत्याचाराचा आरोपाखाली अटकेत असलेला अशोक खरात कोण?

58 बायका अन् 58 अश्लिल व्हिडीओ; लैंगिक अत्याचाराचा आरोपाखाली अटकेत असलेला अशोक खरात कोण?

Ashok Kharat : 58 बायका अन् 58 अश्लिल व्हिडीओ, नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याचा अटकेनंतर राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ माजली आहे. 

Neha Choudhary | Mar 19, 2026, 03:46 PM IST
twitter
1/8

कॅप्टन अशोक खरात हा कथित ज्योतिष आहे. त्याच्यावर एका 35 वर्षीय महिलेने बलात्कार केल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर नाशिक पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. 

twitter
2/8

अशोक खरात हा अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांचं भविष्य सांगण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. खरातला अटक केल्यानंतर  पोलिसांनी तब्बल 58 अश्लिल व्हिडीओ जप्त केले आहेत. या व्हिडीओमध्ये काही नामांकित महिला आणि सेलिब्रिटी संबंधित असल्याती माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 

twitter
3/8

'शिवनिका ट्रस्ट'च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार,  खरात हे मर्चंट नेव्हीमधील निवृत्त अधिकारी आहेत.  मर्चंट नेव्हीमध्ये 22 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करताना कॅप्टन खरात यांनी 154 देशांचे दौरे पूर्ण केलं असं त्यात नमूद करण्यात आलंय.

twitter
4/8

अशोक खरातने 'कॉस्मॉलॉजी' (विश्वशास्त्र) नावाच्या शास्त्राच्या अभ्यास केला. कॅप्टन खरातने कॉस्मॉलॉजीचे शिक्षण आपल्या या क्षेत्रातील गुरू, कै. श्री. मुजुमदारकडून प्रशिक्षण घेतंल आहे. जे त्यावेळी 'ऑस्ट्रेलियन मर्चंट शिपिंग विभागा'चे 'सेलिंग विभाग प्रमुख' आणि 'स्वाक्षरी अधिकारी' होते आपल्या प्रशिक्षण काळात, एकूण 277 विद्यार्थ्यांमधून खरातनेही सुवर्णपदक पटकावले.

twitter
5/8

खरात सध्या 'शिवनिका ट्रस्ट'चे सांभाळतो आणि अंकशास्त्राचेही ज्ञान त्याला आहे. तसंच त्यांनी विश्वशास्त्राच्या क्षेत्रालाच आपलं कामाचा भाग बनवला. अनेक राजकीय व्यक्ती तसेच विविध क्षेत्रांतील नामवंत आणि प्रसिद्ध व्यक्तींशी त्यांचे चांगले संबंध होते असल्याने ते चर्चेत आहेत.

twitter
6/8

अशोक खरात यांच्यावर 35 वर्षीय महिलेने 'नोव्हेंबर 2022 ते डिसेंम्बर 2025 या काळात मंत्र तंत्र आणि धार्मिक विधीच्या नावाखाली मनात विश्वास निर्माण करत फायदा घेतल्याचा आरोप खरातवर करण्यात आला आहे.

twitter
7/8

बलात्काराच्या आरोपात अटक केलेला अशोक खरात हे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे गुरू असल्याचा आरोप होतोय.  त्यामुळे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याही अचडणीत वाढ झाली आहे.

twitter
8/8

एका व्हिडीओत खरात धार्मिक विधीचा बहाणा करत महिलेच्या डोक्यावर तांब्या ठेवतो आणि नंतर तिच्याशी अत्यंत गैरवर्तन करताना पाहिला मिळतोय. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून तो अत्यंत संवेदनशील आणि आक्षेपार्ह आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

मोहब्बत का शरबत! सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा

पुढील अल्बम

मोहब्बत का शरबत! सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा

मोहब्बत का शरबत! सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा

मोहब्बत का शरबत! सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा 9
दिनेश कार्तिक झाला बाबा, पत्नीने दिला गोंडस बाळाला जन्म, नाव ऐकून फॅन्स खुश

दिनेश कार्तिक झाला बाबा, पत्नीने दिला गोंडस बाळाला जन्म, नाव ऐकून फॅन्स खुश

दिनेश कार्तिक झाला बाबा, पत्नीने दिला गोंडस बाळाला जन्म, नाव ऐकून फॅन्स खुश 7
EPFO 3.0 Big Update: पेंशनपासून क्लेमपर्यंत सर्वकाही सुपरफास्ट ; 3 दिवसात पैसे अकाऊटमध्ये अन् 5 लाखपर्यंत ऑटो सेटलमेंट!

EPFO 3.0 Big Update: पेंशनपासून क्लेमपर्यंत सर्वकाही सुपरफास्ट ; 3 दिवसात पैसे अकाऊटमध्ये अन् 5 लाखपर्यंत ऑटो सेटलमेंट!

EPFO 3.0 Big Update: पेंशनपासून क्लेमपर्यंत सर्वकाही सुपरफास्ट ; 3 दिवसात पैसे अकाऊटमध्ये अन् 5 लाखपर्यंत ऑटो सेटलमेंट! 8
रणवीर ना अक्षय , खरा धुरंधर तर आहे दिग्दर्शक आदित्य धर; 6 वर्षांत दोन्ही चित्रपट Super Hit ; Net Worth किती?

रणवीर ना अक्षय , खरा धुरंधर तर आहे दिग्दर्शक आदित्य धर; 6 वर्षांत दोन्ही चित्रपट Super Hit ; Net Worth किती?

रणवीर ना अक्षय , खरा धुरंधर तर आहे दिग्दर्शक आदित्य धर; 6 वर्षांत दोन्ही चित्रपट Super Hit ; Net Worth किती? 9