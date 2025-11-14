English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्वतःला इतिहास प्रेमी म्हणताय? मग बिहारमधील 'या 6 ऐतिहासिक स्थळांना नक्की भेट द्या

भारतात  काही ठिकाणे अशी आहेत जी केवळ तेथिल ऐतिहासिक महत्त्वासाठी ओळखली जातात. त्यातील बरीच विख्यात ठिकाणे बिहारमध्ये स्तिथ आहेत. तुम्ही सुद्धा एक इतिहासप्रेमी असाल तर बिहारमधील 'या' 6 ऐतिहासिक स्थळांना नक्कीच भेट द्या.  

Nov 14, 2025, 05:39 PM IST
भारतात  काही ठिकाणे अशी आहेत जी केवळ तेथिल ऐतिहासिक महत्त्वासाठी ओळखली जातात. त्यातील बरीच विख्यात ठिकाणे बिहारमध्ये स्तिथ आहेत. तुम्ही सुद्धा एक इतिहासप्रेमी असाल तर बिहारमधील 'या' 6 ऐतिहासिक स्थळांना नक्कीच भेट द्या.

बिहार मध्ये काही भेट द्यावी अशी 6 ऐतिहासिक स्थळे

6 historical places to visit in Bihar

बिहार मध्ये काही भेट द्यावी अशी 6 ऐतिहासिक स्थळे

6 historical places to visit in Bihar

भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात इतिहासाच्या छटा उमटत असतात. काही ठिकाणे अशी आहेत जी केवळ तेथिल ऐतिहासिक महत्त्वासाठी ओळखली जातात. 

बिहार मध्ये काही भेट द्यावी अशी 6 ऐतिहासिक स्थळे

6 historical places to visit in Bihar

जगभरातील इतिहासप्रेमी माहिती जाणून घेण्यासाठी तसेच वास्तूंची एक झलक पाहण्यासाठी खास भारतात येतात. अशाप्रकारे तुम्ही सुद्धा एक इतिहासप्रेमी असाल तर बिहारमधील 'या' 6 ऐतिहासिक स्थळांना नक्कीच भेट द्या.  

रोहतासगड किल्ला

6 historical places to visit in Bihar

रोहतासगड किल्ला हा भारतातील सर्वात जुन्या आणि मोठ्या किल्ल्यांपैकी एक आहे. याची विशेषतः म्हणजे हा किल्ला सोन नदिच्या काठावर बांधला गेला आहे. एका आख्यायिकेनुसार हा किल्ला राजा हरिशचंद्र यांनी बांधला होता आणि त्यांचे पुत्र रोहिताश्व यांच्या नावावरून या किल्ल्याला नाव देण्यात आले.   

तेलहारा

6 historical places to visit in Bihar

तेलहारा  हे एक प्रमुख पुरतत्वीय स्थळ आहे. जे एकेकाळी एक प्रमुख मठ आणि एक शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळखले जात होते.    

राजनगर

6 historical places to visit in Bihar

राजनगर हा अनेक ऐतिहासिक मंदिरे आणि राजवाड्यांचा संग्रह असलेला प्रदेश आहे. यापैकी बऱ्याच वास्तु पूर्वीच्या दरभंगा राज्याच्या शासकांनी बांधल्या होत्या.

मुंगेर

6 historical places to visit in Bihar

बिहारमधील मुंगेर जिल्ह्यातील या ठिकाणी मुंगेर किल्ल्यासह अनेक प्रमुख स्मारके पहायला मिळतात. या किल्ल्यातील संकुलनात अनेक ऐतिहासिक वास्तू आहेत. 

बाराबार लेणी

6 historical places to visit in Bihar

बाराबार लेणी या मौर्य काळातील प्राचीन भारतातील सर्वात जुन्या लेण्या आहेत. या लेण्या मानवनिर्मित दगडी कोरीव लेण्या आहेत. ज्या त्यांच्या उत्तम प्रकारे पॉलिश केलेल्या ग्रॅनाइट पृष्ठभागांसाठी प्रसिद्ध आहेत. 

केसरिया

6 historical places to visit in Bihar

केसरिया हे जगातील सर्वात उंच आणि भव्य बौद्ध स्तूपांपैकी एक आहे. हे स्तूप गुप्त काळातील आहे. जे आजही खुप चांगल्या स्थितीत जतन केले गेले आहे.

