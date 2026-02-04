English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई-पुणे महामार्गावर 61 KM लांब वाहनांच्या रांगा; पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी 3 पर्यायी मार्ग, जाणून घ्या कुठून कुठे कसं जायचं?

पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी 3 पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत. 

Vanita Kamble | Feb 04, 2026, 10:03 PM IST
Mumbai Pune Expressway Traffic :  मुंबईकडे जाताना आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपलेन गॅस वाहतूक करणारा टँकर उलटल्यानं मुंबई-पुणे महामार्ग ठप्प झाला. मुंबई-पुणे महामार्गावर 61 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या. मुंबईकडे जाणारी वाहूतक अतिशय धीम्या गतीनं सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागतोय.. अद्यापही वाहतूक कोंडी न सुटल्यानं ट्रान्सपोर्टवाल्यांचं देखील मोठं नुकसान झाले आहे. पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी 3 पर्यायी मार्ग सुचण्यात आले आहेत. 

मुंबई-पुणे महामार्गावर 61 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या.  तब्बल 50 ते 52 KM लांब वाहतूक कोंडी झाली. हजारो प्रवासी वाहतूत कोंडीत अडकले.  पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी 3 पर्यायी मार्गांचा वापर करावा असे अवाहन वाहतूक पोलिसांतर्फे करण्यात आले आहे.   

3 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5 वाजता हा टँकर उलटला होता. मात्र 24 उलटूनही वाहने जागच्या जागी थांबली. 

 पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवर झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीमध्ये ट्रान्सपोर्टचे शेकडो  ट्रकही अडकून पडले आहेत. 24 तासांहून अधिक काळ अनेक ट्रकचालक रस्त्यावरच ताटकळलेत. तहान भुकेने व्याकूळ झालेल्या या ट्रक चालकांची  परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की त्यांनी थेट एक्सप्रेस हायवेवरच जेवण तयार केलं, मात्र पाण्याअभावी या ट्रकचालकांचे हाल झाले.

आडोशी बोगद्याजवळील गॅस गळतीच्या घटनेमुळे एक्सप्रेस वे आणि जुना हायवे दोन्ही ठप्प आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वाहतूक बदल करण्यात आला आहे. यामुळे हे 3 पर्यायी मार्ग वापरावे असे अवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.   

लोणावळा-खंडाळा मार्ग पूर्णपणे टाळावा. प्रवासाचा वेळ 3 ते 5 तासांनी वाढू शकतो, त्यामुळे पुरेसे इंधन आणि पाणी सोबत ठेवावे. असे आवाहन महामार्ग पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.  

माळशेज घाट मार्ग: पुणे → चाकण → नारायणगाव → माळशेज घाट → कल्याण/ठाणे. (उपनगरांसाठी उपयुक्त)

ताम्हिणी घाट मार्ग: पुणे → पौड → ताम्हिणी घाट → माणगाव → मुंबई. (दक्षिण मुंबईसाठी उपयुक्त)  

 एक्सप्रेस वे बंद झाल्यामुळे पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या एसटीच्या फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या.  पुण्याहून सर्वाधिक एसटीच्या बसेस मुंबईला पुणे स्टेशन बस स्टॅन्ड येथून जातात. पुणे स्टेशन एसटी बस स्टँड  येथून रोज 60 फेऱ्या होतात, त्या सर्व 60 फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. यामुळे पुणे स्टेशन तसेच बस स्थानकात प्रवाशांची तुफान गर्दी पहायला मिळाली. 

