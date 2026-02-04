मुंबई-पुणे महामार्गावर 61 KM लांब वाहनांच्या रांगा; पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी 3 पर्यायी मार्ग, जाणून घ्या कुठून कुठे कसं जायचं?
पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी 3 पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत.
Mumbai Pune Expressway Traffic : मुंबईकडे जाताना आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपलेन गॅस वाहतूक करणारा टँकर उलटल्यानं मुंबई-पुणे महामार्ग ठप्प झाला. मुंबई-पुणे महामार्गावर 61 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या. मुंबईकडे जाणारी वाहूतक अतिशय धीम्या गतीनं सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागतोय.. अद्यापही वाहतूक कोंडी न सुटल्यानं ट्रान्सपोर्टवाल्यांचं देखील मोठं नुकसान झाले आहे. पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी 3 पर्यायी मार्ग सुचण्यात आले आहेत.