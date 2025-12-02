English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Birthday Special: कधी वेटर म्हणून काम, महिन्याला 105 रुपये पगार, 44 व्या वर्षी बॉलीवुडमध्ये पदार्पण करत बनला करोडपती! कोण आहे 'हा' अभिनेता?

 Bollywood Actor Birthday Special: हा अभिनेता एकेकाळी वेटर म्हणून काम करायचा, महिन्याला फक्त 105 रुपये कमवत  होता. नंतर वयाच्या 44 व्या वर्षी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि आता तो करोडपती आहे. आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊयात त्याचा प्रवास   

Tejashree Gaikwad | Dec 02, 2025, 08:28 AM IST
66 वाढदिवस

Boman Irani Birthday

बॉलीवुडमध्ये आपल्या दमदार अभिनयासाठी ओळखले जाणारे अभिनेता म्हणजे बोमन ईरानी. बोमन आज २ डिसेंबर रोजी त्याचा 66 वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यांनी त्यांच्या आयुष्य आणि करिअरद्वारे सिद्ध केले की मेहनत, चिकाटी आणि धैर्य असले तर वयाच्या कोणत्याही टप्प्यात यश मिळवता येते.

कठीण प्रारंभिक जीवन आणि बालपण

Boman Irani Birthday

बोमन ईरानीचे बालपण फार सहज गेले नाही. लहानपणी त्यांचे वडीलांचे निधन झाले आणि त्यांच्या आईने एकटीच कुटुंब सांभाळले. बोमन वयात लहान असतानाच शाळेतील अभ्यासात रस कमी होता. ते डिस्लेक्सियाच्या समस्येशी झुंज देत होते आणि अनेकदा शाळेत त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर लोकांनी हसून टोमणे  मारले. 

मुंबईतील हॉटेलमध्ये कामाला सुरुवात..

Boman Irani Birthday

तरीही, त्यांची आई हार मानली नाही. तिने बोमनला स्पीच थेरपीसाठी पाठवले. हळूहळू बोमनने आपल्या अडचणींवर मात केली आणि शिक्षण पूर्ण केले. त्यांनी हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये कोर्स केला आणि मुंबईतील प्रसिद्ध ताज हॉटेलमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. ह्या कामामुळे त्यांना व्यावसायिक वागणूक आणि संयम याची कला शिकायला मिळाली.

कुटुंबाची जबाबदारी आणि बेकरीतले वर्ष

Boman Irani Birthday

बोमनच्या आईच्या आजारपणामुळे त्यांना संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी स्वतःवर घ्यावी लागली. त्यांनी आपल्या आईची बेकरी सांभाळली आणि 14 वर्षे मेहनत केली. बेकरीमध्ये मुख्यतः आलूच्या चिप्स तयार करून विक्री केली जात असे. ह्या अनुभवाने त्यांना कठोर परिश्रम, संयम आणि मेहनतीचे महत्व समजले, जे नंतर त्यांच्या अभिनय करिअरमध्ये खूप उपयोगी ठरले.

अभिनयाकडे वाट

Boman Irani Birthday

बोमनचा मन नेहमीच अभिनयाकडे होता. त्यांनी थिएटरमध्ये काम करून सुरुवात केली आणि हंसराज सिंधिया यांच्याकडून अभिनयाचे तंत्र शिकले. थिएटरमध्ये केलेल्या कामामुळे त्यांना ओळख मिळाली आणि अनेक प्रोड्युसर्स आणि डायरेक्टर्सनी त्यांना फिल्मी ऑफर दिल्या. सुरुवातीच्या काळात बोमन काही ऑफर्स नाकारत राहिले कारण त्यांना बेकरीसुद्धा सांभाळावी लागली.

फिल्मी करिअर

Boman Irani Birthday

बोमनने 2001 साली इंग्रजी चित्रपट ‘एव्ह्रीबडी शेज आई एम फाईन’ आणि ‘लेट्स टॉक’ मध्ये काम केले, पण खरी ओळख 2003 मध्ये ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटातून मिळाली. ह्या चित्रपटात त्यांनी डॉक्टर अस्थानाची भूमिका केली आणि प्रेक्षकांच्या हृदयात  ठसा उमठवला. यानंतर त्यांनी अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले, जसे की, 3 इडियट्स, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, दोस्ताना, युवराज, तीन पत्ती, हम तुम और घोस्ट, हाऊसफुल, हाऊसफुल 2, संजू

अभिनयातील खासियत

Boman Irani Birthday

बोमनच्या अभिनयाची खासियत म्हणजे त्यांचे किरदारांमध्ये खोली आणि जीवनाची खरी अनुभूती आणणे. ‘3 इडियट्स’मध्ये ते कॉलेजच्या प्रिन्सिपलची भूमिका करत होते, पण वास्तविक जीवनात त्यांचा दृष्टिकोन मुले आणि त्यांच्या स्वप्नांचा आदर करण्याचा आहे. त्यांनी अभिनयाबरोबरच डायरेक्शनमध्येही पाऊल ठेवले आणि ‘द मेहता बॉयज’ सारख्या चित्रपटांचे निर्देशन केले.

सध्याचे जीवन आणि संपत्ती

Boman Irani Birthday

बोमन ईरानी हे पारशी कुटुंबाशी संबंधित असून त्यांच्या मेहनतीच्या आणि प्रतिभेच्या जोरावर त्यांची नेटवर्थ अंदाजे 107 कोटी रुपये आहे. बोमन ईरानीचे जीवन हे श्रम, चिकाटी आणि चिकाटीने कधीही उशीर झाला तरी यश मिळवता येते याचा उत्तम आदर्श आहे.

