English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बनलेली महाराष्ट्रातील 66000000 वर्ष जुनी टेकडी; मुंबईत दडलेलं रहस्यमयी पर्यटनस्थळ

6.6 करोड वर्षे जुनी गिल्बर्ट हील टेकडी मुंबईत नेमकी आहे कुठे? इथे जायचं कसं? कोणती ट्रेन पकडायची?  

Vanita Kamble | Nov 25, 2025, 03:37 PM IST
twitter

Gilbert Hill Mumbai :  इथिओपियाच्या उत्तर पूर्वेला असणाऱ्या एका ज्वालामुखीचा तब्बल 12000 वर्षांनी उद्रेक झाला आहे. अतिशय प्रचंड प्रमाणात झालेल्या या उद्रेकामुळं धुराचे प्रचंड लोट आभाळात 9 मैलांपर्यंत पसरले असून एक नवं संकट भारताच्या दिशेनं येत आहे. दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानसह महाराष्ट्रापर्यंत या धुळीचा परिणाम दिसून येणार असल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. अशातच चर्चेत आली आहे ती ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बनलेली महाराष्ट्रातील 66000000 वर्ष जुनी टेकडी. ही टेकली म्हणजे  मुंबईतील छुपं पर्यटनस्थळ  आहे. 

 

1/9

 महाराष्ट्रातील ही 6.6 कोटी वर्षे जुनी  टेकडी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बाहेर आलेल्या लाव्हा थंड होऊन निर्माण झालेल्या बेसाल्ट खडकापासून बनली आहे. आजही अनेक संशोधक या टेकडीचा अभ्यास करतात.  

twitter
2/9

मुंबई उपनगरातील अंधेरी पश्चिम परिसरात  गिलबर्ट हिल टेकडी आहे. अंधेरी पश्चिमेला नवरंग सिनेमा आणि भवन्स कॉलेजच्या परिसरात ही टेकडी आहे. अंधेरी रेल्वे स्टेशनला उतरुन अगदी पायी चालत जाता येवू शकते. 

twitter
3/9

या टेकडीवर गावदेवीचे आणि दुर्गादेवीचे मंदिर आहे. टेकडीवरुन अथांग पसरलेला अरबी समुद्र तसेच मुंबईचा सुंदर नजारा पहायला मिळतो.

twitter
4/9

अमेरिकन भूशास्त्रज्ञ ग्रोवर कार्ल गील्बर्ट यांनी या दगडाचे संशोधन केले. यामुळेच ही टेकडी गिल्बर्ट हील नावाने ओळखली जातेय. 

twitter
5/9

200 मीटर उंच असलेल्या या टेकडीवर जायला पायऱ्या आहेत. 

twitter
6/9

गिल्बर्ट हील टेकडी ही अमेरिकेतील डेव्हील्स टॉवरसारखी दिसते. 

twitter
7/9

मुंबई महापालिकेने या टेकडीचा पर्यटन क्षेत्रांच्या यादीत समावेश केला आहे. 

twitter
8/9

ब्लॅक बेसॉल्ट दगडापासून तयार झालेली मुंबईतील गिलबर्ट हिल टेकडी मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांचे आकर्षण आहे. या टेकडीवरुन मुंबईचा सुंदर नजारा पहायला मिळतो.  

twitter
9/9

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेकजण या मायानगरीत येतात. मात्र, याच नेहमी व्यस्त असणाऱ्या मुंबईत अशी काही ठिकाणी आहेत जिथे आल्यावर नक्कीच वेगळाच अनुभव येईल. यापैकीच एक आहे ती  6.6 कोटी वर्षे जुनी गिल्बर्ट हील टेकडी. मुंबईच्या अंधेरी परिसरात ही टेकडी आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

तुम्हालाच जास्त थंडी का वाजते? शरीरातील हे व्हिटॅमिन असू शकते कमी

पुढील अल्बम

तुम्हालाच जास्त थंडी का वाजते? शरीरातील हे व्हिटॅमिन असू शकते कमी

तुम्हालाच जास्त थंडी का वाजते? शरीरातील हे व्हिटॅमिन असू शकते कमी

तुम्हालाच जास्त थंडी का वाजते? शरीरातील हे व्हिटॅमिन असू शकते कमी 9
New Gratuity Rules: भारतातील कंत्राटी ते पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांच्या खिशात येणार जास्त पैसा, ग्रॅच्युटीच्या नियमात मोठा बदल!

New Gratuity Rules: भारतातील कंत्राटी ते पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांच्या खिशात येणार जास्त पैसा, ग्रॅच्युटीच्या नियमात मोठा बदल!

New Gratuity Rules: भारतातील कंत्राटी ते पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांच्या खिशात येणार जास्त पैसा, ग्रॅच्युटीच्या नियमात मोठा बदल! 11
भारताव्यतिरिक्त &#039;या&#039; देशात बोलली जाते मराठी, अडनावातही झळकतो मराठी बाणा

भारताव्यतिरिक्त 'या' देशात बोलली जाते मराठी, अडनावातही झळकतो मराठी बाणा

भारताव्यतिरिक्त 'या' देशात बोलली जाते मराठी, अडनावातही झळकतो मराठी बाणा 9
&#039;रामनगरी&#039;त फडकला धर्मध्वज, काय आहेत त्याची वैशिष्ट्यं?

'रामनगरी'त फडकला धर्मध्वज, काय आहेत त्याची वैशिष्ट्यं?

'रामनगरी'त फडकला धर्मध्वज, काय आहेत त्याची वैशिष्ट्यं? 9