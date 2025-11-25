ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बनलेली महाराष्ट्रातील 66000000 वर्ष जुनी टेकडी; मुंबईत दडलेलं रहस्यमयी पर्यटनस्थळ
6.6 करोड वर्षे जुनी गिल्बर्ट हील टेकडी मुंबईत नेमकी आहे कुठे? इथे जायचं कसं? कोणती ट्रेन पकडायची?
Gilbert Hill Mumbai : इथिओपियाच्या उत्तर पूर्वेला असणाऱ्या एका ज्वालामुखीचा तब्बल 12000 वर्षांनी उद्रेक झाला आहे. अतिशय प्रचंड प्रमाणात झालेल्या या उद्रेकामुळं धुराचे प्रचंड लोट आभाळात 9 मैलांपर्यंत पसरले असून एक नवं संकट भारताच्या दिशेनं येत आहे. दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानसह महाराष्ट्रापर्यंत या धुळीचा परिणाम दिसून येणार असल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. अशातच चर्चेत आली आहे ती ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बनलेली महाराष्ट्रातील 66000000 वर्ष जुनी टेकडी. ही टेकली म्हणजे मुंबईतील छुपं पर्यटनस्थळ आहे.