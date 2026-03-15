  • Income Tax News: तुमच्या पगारात हे 7 भत्ते नसतील तर, Tax मध्ये द्यावी लागेल मोठी रक्कम

नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकाच्या उत्पन्नानुसार आयकर विभागाकडून कर आकारला जातो. पण हा कर कमी किंवा करमुक्त खर्च कसा करता येईल याचा विचार प्रत्येकजण करत असतात. तुम्ही तुमच्या कंपनीकडून पगारामध्ये काही महत्त्वाचे भत्ते समाविष्ट करू घेऊ शकता. जे करमुक्त खर्चासाठी फायदेशीर ठरतात.   

Manali Sagvekar | Mar 15, 2026, 05:43 PM IST
तुमच्या पगारात हे 7 भत्ते असायलाच हवेत

7 allowances every employee should include in their salary

Salary Allowance: देशातील प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या नागरिकाला कर भरावा लागतो. आयकर तुमच्या एकूण उत्पन्नावर अवलंबून असला तरी, कर भरण्याची वेळ आल्यावर प्रत्येकजण बचत कशी करता येईल याचा विचार करत असतात. पण तुम्हाला माहित आहे का, तुम्ही तुमच्या पगारात कंपनीकडून असे काही भत्ते समाविष्ट करून घेऊ शकता, जे कर कपाती पासून वाचण्यास मदत करतात. चला तर मग जाणून घेऊया हे 7 भत्ते कोणते आहेत.   

प्रवास आणि वाहतूक भत्ता

प्रवास आणि वाहतूक भत्ता ऑफिसच्या येण्या-जाण्याच्या प्रवास खर्चासाठी दिला जातो. अनेक कंपन्यांकडून हा भत्ता आधीच पगारात समाविष्ट केला जातो. पण तुमच्या पगारात नसेल तर तो जोडण्याची मागणी करा.   

खाण्या-पिण्याचे कूपन किंवा मनोरंजन भत्ता

खाण्या-पिण्याचे कूपन, जेवणाचे वाउचर किंवा सोडेक्सो कूपन देखील कर बचतीसाठी मदत करतात. यासाठी अनेक कंपन्या 2000 ते 3000 रुपयांपर्यंतचा भत्ता उपलब्ध करून देते. ऑफिसमध्ये हॉटेलमधील जेवणाचे बिल दाखवल्यानंतर ही रक्कम करमुक्त मागता येते.   

कार मेंटेनेंस भत्ता

जर तुमच्याकडे चारचाकी गाडी असेल तर तुम्हाला कंपनीकडून तिच्या मेंटेंनेंसच्या खर्चासाठी आवश्यक भत्ता देऊ शकते. ज्यामध्ये पेट्रोल-डीझेल, गाडीची सर्व्हिस एवढेच काय तर ड्रायव्हरच्या पगाराचे पैसेही समाविष्ट असतात. या सुविधांचा खर्च करमुक्त असतो.   

मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा भत्ता

तसेच तुमच्या महिनाभराच्या मोाबइल आण इंटरनेट सेवांचे बिल भरण्यासाठी कंपनीकडून परतफेड मिळते. तुम्ही कंपनीकडे बिल सादर केल्यास  कंपनीकडून एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कर कपातीशिवाय पैसे मिळतात.  

ऑफिस यूनिफॉर्म भत्ता

काही कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना यूनिफॉर्मसाठी देखील भत्ता देतात. ज्यामध्ये मिळालेले पैसे ऑफिसच्या यूनिफॉर्म खरेदीसाठी तसेच त्यांच्या काळजी घेण्याच्या खर्चासाठी असतात. ज्यावर कोणताही कर आकारला जात नाही.   

वैद्यकीय भत्ता

तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या तसेच तुमच्या वैद्यकीय खर्चासाठी वैद्यकीय भत्ता दिला जातो.  या खर्चाची परतफेड केल्यास करपात्र उत्पन्न कमी होऊ शकते.   

वर्तमानपत्र, मासिके आणि पुस्तक भत्ता

काही नोकऱ्या अशा असतात जिथे वाचन आणि वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता असते. अशावेळी कंपन्या कर्मचाऱ्यांना वर्तमानपत्रे, मासिके आणि पुस्तक भत्ता देतात. हा भत्ता पगारात समाविष्ट केल्यास कर बचत केली जाऊ शकते.   

