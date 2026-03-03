English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • होळीचे पक्के रंग काढायचे कसे? जाणून घ्या 7 सोप्या आणि प्रभावी टिप्स!

होळीचे पक्के रंग काढायचे कसे? जाणून घ्या 7 सोप्या आणि प्रभावी टिप्स!

Manali Sagvekar | Mar 03, 2026, 04:53 PM IST
होळीचा पक्का रंगा कसा काढायचा?

How To Remove Pakka Rang?

Know How To Remove Holi Pakka Rang: होळीच्या सणाला रंगांची धुळवड खेळली जाते. पण काही रंग इतके पक्के असतात की, ते पाण्याने कितीही धुतले तरी निघता निघत नाहीत. अशावेळी काहीजण भांडी किंवा कपड्यांचा साबण वापरतात. जे त्वचेसाठी अत्यंत हानीकारक ठरू शकते. म्हणूनच आम्ही तुम्हाला अशा काही सोप्या टिप्स सांगणार आहोत. ज्यांचा वापर करून त्वचेवरील पक्का रंगही घालवता येईल आणि त्वचेला त्रासही होणार नाही.   

कोरड्या त्वचेवर खोबरेल तेल लावा

How To Remove Pakka Rang?

सर्वजण रंग धुण्यासाठी आधी पाण्याचा वापर करतात. पाण्याच्या वापराने रंग ओले होवून अधिक पक्के होतात. त्याऐवजी सर्वप्रथम कोरड्या त्वचेवर खोबरेल तेल लावा. ज्यामुळे रंग त्वचेपासून सैल होईल आणि रंग सहज निघेल.   

बेसन, दही आणि हळदीचे मिश्रण

How To Remove Pakka Rang?

साबण वापरण्याऐवजी एका वाटीत, बेसन, दही आणि चमचाभर हळद घेऊन एकत्र करा. हे मिश्रण चेहऱ्यावर आणि हाता-पायांना जिथे रंग लागला आहे तिथे लावा. थोडावेळ वाळू द्या आणि नंतर हलक्या हाताने गोलाकार मसाज करत काढा. यामुळे रंगही निघतो आणि त्वचा ड्रायही होत नाही.   

लिंबू आणि मधाचा वापर करा

How To Remove Pakka Rang?

जर अगदीच पक्का रंग असेल तर लिंबू आणि मधाचा वापर करा. मधात लिंबाचा रस मिसळा. हे मिश्रण त्वचेला जिथे रंग लागला असले तिथे लावा. थोड्यावेळाने स्वच्छ पाण्याने धुवा. लिंबू नैसर्गिक ब्लीचींगप्रमाणे काम करते आणि मधामुळे त्वचा मऊ राहते.   

क्लिंजिंगसाठी दूधाचा वापर करू शकता

How To Remove Pakka Rang?

तसेच तुम्ही क्लिंजिंगसाठी दूधाचा वापर करू शकता. एका वाटीत कच्चे दूध घ्या. कापासाचा बोळा त्यात बुडवा आणि हलक्या हाताने त्वचेवरील रंग स्वच्छ करा. याशिवाय तुम्ही तुमच्या आवडीचे लोशनही वापरू शकता.   

गरम पाण्याचा वापर करणे टाळावे

How To Remove Pakka Rang?

हे नेहमी लक्षात ठेवा की, रंग खेळून झाल्यावर अंघोळ करताना गरम पाण्याचा वापर करणे टाळावे. कारण, गरम पाण्यामुळे रंग त्वचेवर अधिक घट्ट् बसतो. त्याऐवजी कोमट किंवा थंड पाण्याचा वापर करा.   

रंग काढताना त्वचा जोरात घासू नका

How To Remove Pakka Rang?

महत्त्वाचे म्हणजे, रंग काढताना त्वचा जोरात घासू नका. यामुळे त्वचेला रॅशेस होऊ शकतात. तसेच रंग काढल्यानंतर त्वचेला मॉइश्चरायझर लावण्यास विसरू नका. तसेच कोरफडीची जेल नक्कीच लावा.   

केसांवरील रंग साध्या पाण्याने धुवा

How To Remove Pakka Rang?

तसेच केस धुताना सर्वातआधी केसांवरील रंग साध्या पाण्याने धुवा. यानंतर शॅम्पूचा वापर करून केस धुवा. यानंतर कंडिशनर लावायला विसरू नका नाहीतर, केस कोरडे होण्याच्या आणि गळण्याच्या समस्या वाढू शकतात.   

