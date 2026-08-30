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1 सप्टेंबरपासून खिशाला मोठा धक्का? LPG सिलिंडर, Tata कार, ITR आणि विमान प्रवासासह 7 मोठे बदल

Written ByPravin Dabholkar
Published: Aug 30, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:03 PM IST

 1 सप्टेंबरला घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

7 Major Changes From 1st September 2026 LPG Tata Cars ITR Air Travel and More1/9

1 सप्टेंबरपासून खिशाला मोठा धक्का? LPG सिलिंडर, Tata कार, ITR आणि विमान प्रवासासह 7 मोठे बदल

ऑगस्ट महिना संपत असून 1 सप्टेंबर 2026 पासून आर्थिक व्यवहार, घरगुती खर्च, वाहन खरेदी आणि परदेश प्रवासाशी संबंधित काही महत्त्वाचे बदल चर्चेत आहेत. मात्र, या सर्व गोष्टी 1 सप्टेंबरपासूनच लागू होतील असे नाही. काही महत्त्वाच्या कामांची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2026 आहे, तर काही नियमांची अंमलबजावणी पुढील महिन्यांत होणार आहे. त्यामुळे नेमकी तारीख लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

एलपीजी ईकेवायसीची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट2/9

एलपीजी ईकेवायसीची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट

 

घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी ईकेवायसी हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल ग्राहकांना आधार आधारित पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ईकेवायसी पूर्ण न केल्यास पुढे गॅस वितरण किंवा संबंधित लाभांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या कनेक्शनची ईकेवायसी स्थिती तपासून आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे योग्य ठरेल.

एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो3/9

एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो

 

तेल विपणन कंपन्या साधारणपणे प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला LPG दरांचा आढावा घेतात. त्यामुळे 1 सप्टेंबरला घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अधिकृत घोषणा होईपर्यंत किंमत वाढली किंवा कमी झाली असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. केंद्राच्या माहितीनुसार घरगुती LPG आणि व्यावसायिक LPGच्या किमतींची रचना वेगवेगळी आहे आणि व्यावसायिक दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीशी अधिक जोडलेले आहेत.

टाटा मोटर्सच्या कार महागणार4/9

टाटा मोटर्सच्या कार महागणार

 

नवीन कार घेण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. टाटा मोटर्स पॅसेजर व्हिकल्स कडून 1 सप्टेंबरपासून त्यांच्या प्रवासी वाहनांच्या किमतीत जास्तीत जास्त 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे. या वाढीत पेट्रोल-डिझेल तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. त्यामुळे Tataची कार खरेदी करणाऱ्यांनी जुन्या आणि नव्या किमतीतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

ITR भरण्याची मुदत5/9

ITR भरण्याची मुदत

 

ज्या करदात्यांना संबंधित आर्थिक वर्षासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत आयकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे, त्यांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता प्रक्रिया पूर्ण करावी. उशीर झाल्यास लागू नियमांनुसार अतिरिक्त शुल्क किंवा इतर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे '1 सप्टेंबरपासून ITRचा नवा नियम' असे सरसकट म्हणण्यापेक्षा 31 ऑगस्ट ही संबंधित करदात्यांसाठी महत्त्वाची अंतिम तारीख** आहे, हे लक्षात घेणे अधिक अचूक आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रवासात काय बदलणार6/9

आंतरराष्ट्रीय प्रवासात काय बदलणार

 

1 सप्टेंबरपासून भारतातून आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाचा बदल लागू होणार आहे. इमिग्रेशन प्रक्रियेत बोर्डींग पासवर स्वतंत्र स्टॅम्प घेण्याची जुनी पद्धत बंद केली जाणार आहे. प्रवासी डिजिटल किंवा प्रिंटेड बोर्डींग पासच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. त्यामुळे विमानतळावरील प्रक्रिया अधिक सोपी आणि डिजिटल होण्याची अपेक्षा आहे.

बॅंक एफडीच्या व्याजदर7/9

बॅंक एफडीच्या व्याजदर

 

बॅंक एफडीशी संबंधित एक महत्त्वाची माहिती चुकीच्या पद्धतीने '1 सप्टेंबरपासून नवीन नियम' म्हणून सांगितली जात आहे. RBIच्या सुधारित नियमांनुसार 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर जाहीर करण्यासंबंधी पारदर्शकता वाढवली जाणार आहे. मात्र, हा बदल 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे सामान्य एफडी ग्राहकांनी 1 सप्टेंबरपासून तातडीने नियम बदलला आहे असे समजू नये.

सीएनजी, पीएनजी आणि विमान इंधनाच्या दरांवरही लक्ष8/9

सीएनजी, पीएनजी आणि विमान इंधनाच्या दरांवरही लक्ष

 

सप्टेंबरच्या सुरुवातीला एलपीजीबरोबरच एटीएफ, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींचाही आढावा होऊ शकतो. मात्र, या दरांमध्ये प्रत्यक्ष बदल झाला आहे असे अधिकृत घोषणा होईपर्यंत मानता येणार नाही. विशेषतः एटीएफच्या दरातील बदलाचा परिणाम विमान कंपन्यांच्या खर्चावर आणि पुढे प्रवासाच्या भाड्यावर होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे CNG- PNGच्या दरातील बदलाचा परिणाम वाहनधारक आणि घरगुती ग्राहकांच्या बजेटवर होऊ शकतो.

थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचे?9/9

थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचे?

 

सप्टेंबर सुरू होण्यापूर्वी एलपीजी ईकेवायसी आणि लागू असल्यास ITRची अंतिम मुदत तपासा. नवीन टाटा कार घेणार असाल तर 1 सप्टेंबरपूर्वीची किंमत आणि त्यानंतरची किंमत तुलना करा. तसेच एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आणि इंधनाच्या अधिकृत दरांकडे लक्ष ठेवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या '1 सप्टेंबरपासून सात नियम बदलणार' अशा यादीतील प्रत्येक मुद्दा एकाच दिवशी लागू होतो असे गृहीत धरू नका. प्रत्येक बदलाची अधिकृत तारीख वेगळी असू शकते.

TAGS:
1 September 2026 Rules
lpg cylinder
Tata Motors Price Hike
ITR deadline
personal finance news

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