केरळच्या आधी भारतातील 7 राज्यांची नावे बदलण्यात आली; आपला महाराष्ट्र आधी काय नावाने ओळखला जायचा?
केरळच्या आधी भारतातील 7 राज्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत.
Vanita Kamble | Feb 25, 2026, 06:28 PM IST
Indian States GK: दक्षिण भारतातील केरळ राज्याचे नाव बदलणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून केरळ राज्याचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. भारत देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर, अनेक राज्यांच्या नावांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. केवळ केरळचे नाव बदलून केरळम करण्यात आले नाही, तर स्वातंत्र्यानंतर देशातील सात राज्यांची नावे देखील बदलण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र हा मुंबई राज्यापासून वेगळा झाला
महाराष्ट्र पूर्वी बॉम्बे राज्य म्हणून ओळखले जात असे. knowindia.india.gov.in नुसार, स्वातंत्र्यानंतर देशातील राज्यांच्या भाषिक पुनर्रचनेचा एक भाग म्हणून 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. पूर्वी स्वतंत्र प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या आसपासच्या मराठी भाषिक क्षेत्रांचे विलीनीकरण करून हे राज्य निर्माण करण्यात आले.
स्वातंत्र्यापूर्वी पंजाबचे नाव काही वेगळेच होते
punjab.gov.in नुसार , पंजाब राज्याचा इतिहास खूप जुना आहे आणि पंजाबचे सर्वात जुने नाव मेलुहा होते. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी 1947 मध्ये पंजाब राज्याची स्थापना झाली, जेव्हा भारताच्या फाळणीदरम्यान पंजाब प्रांत भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विभागला गेला. पूर्व पंजाबमधील आठ संस्थानांचे विलीनीकरण करून पटियाला आणि पूर्व पंजाब स्टेट्स युनियन (PEPSU) नावाचे राज्य तयार करण्यात आले आणि पटियाला ही त्याची राजधानी होती. 1956 मध्ये पेप्सु राज्य पंजाबमध्ये विलीन झाले.
अरुणाचल प्रदेश NEFA पासून वेगळे
knowindia.india.gov.in नुसार, अरुणाचल प्रदेश 20 फेब्रुवारी 1978 रोजी पूर्ण राज्य बनले, परंतु 1972 पर्यंत ते नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी (NEFA) म्हणून ओळखले जात होते. 20 जानेवारी 1972 रोजी त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. त्याचे नाव अरुणाचल प्रदेश असे बदलण्यात आले. राज्याची राजधानी इटानगर आहे, जी पापुंपारे जिल्ह्यात आहे.
म्हैसूरचे नाव कर्नाटक करण्यात आले
knowindia.india.gov.in नुसार, कर्नाटक राज्य पूर्वी म्हैसूर म्हणून ओळखले जात असे. 1953 मध्ये म्हैसूर राज्याची स्थापना झाली, ज्यामध्ये सर्व कन्नड भाषिक क्षेत्रे एकत्र आली आणि विस्तारित म्हैसूर राज्य 1956 मध्ये वेगळे झाले. 1973 मध्ये त्याचे नाव कर्नाटक असे ठेवण्यात आले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, बंगळुरू शहर म्हैसूर राज्याची राजधानी होती आणि आता कर्नाटकची राजधानी आहे.
ओडिशाचे नाव ओरिसा असे ठेवले
उत्तरांचलचे उत्तराखंड झाले
knowindia.india.gov.in नुसार, उत्तराखंड राज्य पूर्वी आग्रा आणि अवध या संयुक्त प्रांतांचा भाग होते. 1902 मध्ये अस्तित्वात आले. 1935 मध्ये, राज्याचे नाव संक्षिप्त करून संयुक्त प्रांत असे ठेवण्यात आले आणि उत्तरांचल उत्तर प्रदेशचा भाग राहिले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षांनी, 9 नोव्हेंबर 2000 रोजी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेशपासून वेगळे झाले आणि उत्तरांचल हे नवीन डोंगराळ राज्य बनले. 2007 मध्ये त्याचे नाव उत्तराखंड असे ठेवण्यात आले.
1950 मध्ये उत्तर प्रदेशचे नाव बदले
