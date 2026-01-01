English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती

Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती

पार्टीनंतर जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने हँगओव्हर होऊ शकतो. जर तुम्हालाही पार्टीनंतर हँगओव्हरचा अनुभव येत असेल, तर काही घरगुती उपाय फायदेशीर ठरू शकतात.  

Dakshata Thasale | Jan 01, 2026, 11:46 AM IST
twitter
1/7

7 ways to cure your hangover after New Year 2026 Party

नवीन वर्ष सुरू होण्यास आता थोडाच वेळ शिल्लक आहे. प्रत्येकजण पार्टीच्या मूडमध्ये असेल आणि नवीन वर्ष मोठ्या उत्साहाने साजरे करत असेल. तथापि, पार्टीनंतर जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने हँगओव्हर होऊ शकतो. रात्रीच्या पार्टीनंतर सकाळी हँगओव्हर होणे हा खूप अस्वस्थ करणारा अनुभव असू शकतो. डोकेदुखी, गोंधळ, मळमळ आणि थकवा ही सामान्य लक्षणे आहेत. जर तुम्ही नवीन वर्षाच्या पार्टीला जात असाल किंवा एखादा नातेवाईक जास्त प्रमाणात मद्यपान करत असेल, तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्या हँगओव्हरवर उपचार करण्यासाठी काही घरगुती उपाय खूप प्रभावी ठरू शकतात.

twitter
2/7

7 ways to cure your hangover after New Year 2026 Party

मेयो क्लिनिकच्या अहवालानुसार, हँगओव्हरचे मुख्य कारण म्हणजे पाणी आणि आवश्यक खनिजांची कमतरता. मद्यपान करणे आणि रात्री उशिरापर्यंत जागे राहणे यामुळे शरीर डिहायड्रेट होते, ज्यामुळे डोकेदुखी आणि अशक्तपणा येतो. उठताच कोमट पाणी पिणे हा एक उत्तम घरगुती उपाय आहे. तुम्ही लिंबाचा रस आणि चिमूटभर मीठ किंवा मध घालू शकता. यामुळे इलेक्ट्रोलाइट्स मिळतात, विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि डोकेदुखी कमी होते.

twitter
3/7

7 ways to cure your hangover after New Year 2026 Party

हँगओव्हरपासून मुक्त होण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे नारळ पाणी किंवा ओआरएस घेणे. नारळ पाण्यात नैसर्गिकरित्या इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर असतात, जे गमावलेली खनिजे लवकर भरून काढतात. यामुळे थकवा कमी होतो, हृदय गती सामान्य होते आणि पोट शांत होते. जर नारळ पाणी उपलब्ध नसेल, तर घरगुती ओआरएस किंवा मीठ-साखर पातळ केलेले द्रावण देखील हँगओव्हरपासून आराम देऊ शकते.

twitter
4/7

भरपूर पाणी प्या

7 ways to cure your hangover after New Year 2026 Party

दारू शरीराला डिहायड्रेट करते. विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यासाठी सकाळी सर्वात आधी भरपूर पाणी प्या. हेल्थलाइनच्या मते, जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने डिहायड्रेशन होते, ज्यामुळे हायड्रेशन महत्वाचे बनते.  

twitter
5/7

लिंबू पाणी आणि मध

7 ways to cure your hangover after New Year 2026 Party

नवीन वर्षाच्या पार्टीनंतर जर तुम्हाला हँगओव्हरचा त्रास होत असेल, तर लिंबू पाणी आणि मध फायदेशीर ठरू शकतात. एका ग्लास कोमट पाण्यात अर्धा लिंबू आणि एक चमचा मध मिसळा आणि ते प्या. लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी असते आणि मध शरीरातील साखरेची पातळी सामान्य करण्यास मदत करते. यामुळे काही आराम मिळेल आणि लिंबाचा आंबटपणा हँगओव्हर बरा करण्यात प्रभावी भूमिका बजावेल.

twitter
6/7

नारळ पाणी

7 ways to cure your hangover after New Year 2026 Party

हँगओव्हर बरा करण्यासाठी नारळ पाणी फायदेशीर ठरू शकते. नारळ पाण्यात इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर असतात आणि ते शरीराला त्वरित हायड्रेट करण्याचा एक नैसर्गिक मार्ग आहे.  

twitter
7/7

शरीराला विश्रांती द्या

7 ways to cure your hangover after New Year 2026 Party

जर तुम्हाला डोकेदुखी असेल किंवा थकवा जाणवत असेल तर विश्रांती घेणे महत्वाचे आहे. थोडासा व्यायाम किंवा स्ट्रेचिंग करा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारेल आणि तुमचे शरीर ताजेतवाने वाटेल.  

twitter
पुढील
अल्बम

मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update

पुढील अल्बम

मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update

मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update

मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update 8
1 January 2026 Rules Change : आजपासून बदलणार 10 मोठे नियम, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम

1 January 2026 Rules Change : आजपासून बदलणार 10 मोठे नियम, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम

1 January 2026 Rules Change : आजपासून बदलणार 10 मोठे नियम, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम 11
‘या’ पेनकिलर गोळ्यांवर भारतात तत्काळ बंदी! सरकार म्हणालं, &#039;या औषधामुळे...&#039;

‘या’ पेनकिलर गोळ्यांवर भारतात तत्काळ बंदी! सरकार म्हणालं, 'या औषधामुळे...'

‘या’ पेनकिलर गोळ्यांवर भारतात तत्काळ बंदी! सरकार म्हणालं, 'या औषधामुळे...' 7
महिन्याभरातच राज्य शासनाच्या तिजोरीत ₹1200000000 ची रक्कम आली कुठून? मुंबईतून सर्वात मोठी बातमी समोर

महिन्याभरातच राज्य शासनाच्या तिजोरीत ₹1200000000 ची रक्कम आली कुठून? मुंबईतून सर्वात मोठी बातमी समोर

महिन्याभरातच राज्य शासनाच्या तिजोरीत ₹1200000000 ची रक्कम आली कुठून? मुंबईतून सर्वात मोठी बातमी समोर 8