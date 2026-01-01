Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती
पार्टीनंतर जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने हँगओव्हर होऊ शकतो. जर तुम्हालाही पार्टीनंतर हँगओव्हरचा अनुभव येत असेल, तर काही घरगुती उपाय फायदेशीर ठरू शकतात.
नवीन वर्ष सुरू होण्यास आता थोडाच वेळ शिल्लक आहे. प्रत्येकजण पार्टीच्या मूडमध्ये असेल आणि नवीन वर्ष मोठ्या उत्साहाने साजरे करत असेल. तथापि, पार्टीनंतर जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने हँगओव्हर होऊ शकतो. रात्रीच्या पार्टीनंतर सकाळी हँगओव्हर होणे हा खूप अस्वस्थ करणारा अनुभव असू शकतो. डोकेदुखी, गोंधळ, मळमळ आणि थकवा ही सामान्य लक्षणे आहेत. जर तुम्ही नवीन वर्षाच्या पार्टीला जात असाल किंवा एखादा नातेवाईक जास्त प्रमाणात मद्यपान करत असेल, तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्या हँगओव्हरवर उपचार करण्यासाठी काही घरगुती उपाय खूप प्रभावी ठरू शकतात.
मेयो क्लिनिकच्या अहवालानुसार, हँगओव्हरचे मुख्य कारण म्हणजे पाणी आणि आवश्यक खनिजांची कमतरता. मद्यपान करणे आणि रात्री उशिरापर्यंत जागे राहणे यामुळे शरीर डिहायड्रेट होते, ज्यामुळे डोकेदुखी आणि अशक्तपणा येतो. उठताच कोमट पाणी पिणे हा एक उत्तम घरगुती उपाय आहे. तुम्ही लिंबाचा रस आणि चिमूटभर मीठ किंवा मध घालू शकता. यामुळे इलेक्ट्रोलाइट्स मिळतात, विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि डोकेदुखी कमी होते.
हँगओव्हरपासून मुक्त होण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे नारळ पाणी किंवा ओआरएस घेणे. नारळ पाण्यात नैसर्गिकरित्या इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर असतात, जे गमावलेली खनिजे लवकर भरून काढतात. यामुळे थकवा कमी होतो, हृदय गती सामान्य होते आणि पोट शांत होते. जर नारळ पाणी उपलब्ध नसेल, तर घरगुती ओआरएस किंवा मीठ-साखर पातळ केलेले द्रावण देखील हँगओव्हरपासून आराम देऊ शकते.
भरपूर पाणी प्या
लिंबू पाणी आणि मध
नवीन वर्षाच्या पार्टीनंतर जर तुम्हाला हँगओव्हरचा त्रास होत असेल, तर लिंबू पाणी आणि मध फायदेशीर ठरू शकतात. एका ग्लास कोमट पाण्यात अर्धा लिंबू आणि एक चमचा मध मिसळा आणि ते प्या. लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी असते आणि मध शरीरातील साखरेची पातळी सामान्य करण्यास मदत करते. यामुळे काही आराम मिळेल आणि लिंबाचा आंबटपणा हँगओव्हर बरा करण्यात प्रभावी भूमिका बजावेल.
