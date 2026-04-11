थिएटरमध्ये फ्लॉप ठरलेली 747 कोटींची फिल्म OTT वर ठरली सुपरहिट; 11 दिवसांपासून नंबर-1 ट्रेंड
Flop Film Hit On OTT: अनेकदा असे दिसून येते की, मोठे बजेट असलेले चित्रपट जेव्हा थिएटरमध्ये प्रदर्शित होतात, तेव्हा ते अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करत नाहीत. प्रेक्षक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि तो चित्रपट फ्लॉप ठरतो. मात्र, जेव्हा हेच चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होतात, तेव्हा ते अचानक लोकांची पहिली पसंती बनतात.
Tejashree Gaikwad | Apr 11, 2026, 02:31 PM IST
मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांकडून प्रेक्षकांना नेहमीच मोठ्या अपेक्षा असतात. पण अनेकदा असे चित्रपट थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकत नाहीत आणि थेट फ्लॉपच्या यादीत जातात. मात्र, अशाच काही फिल्म्स OTT वर आल्यावर अचानक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतात. घरबसल्या आरामात पाहण्याचा पर्याय मिळाल्यानंतर प्रेक्षक त्यांना दुसरी संधी देतात आणि मग हीच फिल्म ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल स्थान पटकावते.
सध्या अशीच एक हॉलीवूड क्राइम थ्रिलर फिल्म प्रचंड चर्चेत आहे. थिएटरमध्ये फारसा प्रतिसाद न मिळालेल्या या चित्रपटाने OTT वर मात्र जोरदार कमबॅक केलं आहे. रिलीज होऊन ११ दिवस झाले तरीही हा चित्रपट सतत नंबर-1 वर ट्रेंड करत आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांनी हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहिला नाही, तेच आता सोशल मीडियावर त्याचं भरभरून कौतुक करताना दिसत आहेत.
चित्रपटाची कथा एका हुशार आणि चलाख डायमंड चोराभोवती फिरते. हा चोर अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने, कोणतीही हिंसा न करता मोठ्या चोरी पार पाडतो. शेवटची मोठी चोरी करून या जगातून दूर जाण्याचा त्याचा प्लॅन असतो. पण त्याच वेळी त्याची भेट एका इन्शुरन्स एजंटशी होते, जी स्वतःच्या आयुष्यातील गुंतागुंतीत अडकलेली असते.
