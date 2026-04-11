थिएटरमध्ये फ्लॉप ठरलेली 747 कोटींची फिल्म OTT वर ठरली सुपरहिट; 11 दिवसांपासून नंबर-1 ट्रेंड

Flop Film Hit On OTT: अनेकदा असे दिसून येते की, मोठे बजेट असलेले चित्रपट जेव्हा थिएटरमध्ये प्रदर्शित होतात, तेव्हा ते अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करत नाहीत. प्रेक्षक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि तो चित्रपट फ्लॉप ठरतो. मात्र, जेव्हा हेच चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होतात, तेव्हा ते अचानक लोकांची पहिली पसंती बनतात.

Tejashree Gaikwad | Apr 11, 2026, 02:31 PM IST
मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांकडून प्रेक्षकांना नेहमीच मोठ्या अपेक्षा असतात. पण अनेकदा असे चित्रपट थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकत नाहीत आणि थेट फ्लॉपच्या यादीत जातात. मात्र, अशाच काही फिल्म्स OTT वर आल्यावर अचानक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतात. घरबसल्या आरामात पाहण्याचा पर्याय मिळाल्यानंतर प्रेक्षक त्यांना दुसरी संधी देतात आणि मग हीच फिल्म ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल स्थान पटकावते.  

सध्या अशीच एक हॉलीवूड क्राइम थ्रिलर फिल्म प्रचंड चर्चेत आहे. थिएटरमध्ये फारसा प्रतिसाद न मिळालेल्या या चित्रपटाने OTT वर मात्र जोरदार कमबॅक केलं आहे. रिलीज होऊन ११ दिवस झाले तरीही हा चित्रपट सतत नंबर-1 वर ट्रेंड करत आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांनी हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहिला नाही, तेच आता सोशल मीडियावर त्याचं भरभरून कौतुक करताना दिसत आहेत.  

या चित्रपटाचं नाव आहे 'क्राइम 101'. बार्ट लेटन दिग्दर्शित या चित्रपटात क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रफालो, बॅरी किओगन आणि हॅले बेरी यांसारख्या दमदार कलाकारांनी भूमिका साकारल्या आहेत. OTT वर आल्यानंतर त्यांच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक होत आहे.  

चित्रपटाची कथा एका हुशार आणि चलाख डायमंड चोराभोवती फिरते. हा चोर अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने, कोणतीही हिंसा न करता मोठ्या चोरी पार पाडतो. शेवटची मोठी चोरी करून या जगातून दूर जाण्याचा त्याचा प्लॅन असतो. पण त्याच वेळी त्याची भेट एका इन्शुरन्स एजंटशी होते, जी स्वतःच्या आयुष्यातील गुंतागुंतीत अडकलेली असते.  

दरम्यान, एक प्रामाणिक आणि हट्टी पोलीस अधिकारी या चोराच्या मागावर लागतो आणि इथूनच कथा अधिक थरारक बनते. चोर, एजंट आणि पोलिसांमध्ये सुरू होणारा हा खेळ शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. लॉस एंजेलिसच्या पार्श्वभूमीवर उलगडणारी ही कथा अधिकच आकर्षक वाटते.  

या चित्रपटाचा बजेट सुमारे ९० मिलियन डॉलर (अंदाजे ७४७ कोटी रुपये) होता. मात्र बॉक्स ऑफिसवर त्याला अपेक्षित यश मिळालं नाही आणि तो फक्त सुमारे ७१.७ मिलियन डॉलर (अंदाजे ५९५ कोटी रुपये) इतकीच कमाई करू शकला. त्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या अपयशी ठरला.  

पण OTT वर रिलीज झाल्यानंतर या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. IMDb वरही या चित्रपटाला 6.9 ची रेटिंग मिळाली आहे. भारतातही प्रेक्षकांना याची कथा, वेगवान मांडणी आणि कलाकारांचा अभिनय विशेष आवडत आहे.  

जर तुम्ही अजून हा चित्रपट पाहिला नसेल, तर तो सध्या प्राइम व्हिडिओवर उपलब्ध आहे आणि एकदा तरी नक्की पाहण्यासारखा आहे.  

40 हजार पगार, सरकारी घर, मोफत विमान प्रवास अन् मोदींसोबत काम; सरकारची 4 प्रोफाइलसाठी Job Offer

Birthday Special: 56,00,00,000 मालकाच कृतिका कामरासोबत दुसरं लग्न! गौरव कपूरची पहिली पत्नी होती तरी कोण?

Weekly Horoscope : 7 दिवसांत 5 ग्रहांचं गोचर, आयुष्यात मोठी उलथापालथ, कोणासाठी शुभ तर अशुभ जाणून घ्या या आठवड्याचे साप्ताहिक राशीभविष्य

घराचे स्वप्न पूर्ण होणार! म्हाडा वर्षभरात 13012 घरं बांधणार; कोकणासह मुंबई, पुणे, नागपूर, संभाजीनगर, नाशिक व अमरावतीत किती घरं असणार?

