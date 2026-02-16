English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • कोकणातील या समुद्रात एकाचवेळी दिसले तब्बल 75 डॉल्फीन; सुंदर नजारा पाहून आश्चर्यचकित व्हाल

कोकणातील 'या' समुद्रात एकाचवेळी दिसले तब्बल 75 डॉल्फीन; सुंदर नजारा पाहून आश्चर्यचकित व्हाल

कोकणातील समुद्रात एकाचवेळी दिसले तब्बल 75 डॉल्फीन दिसले आहेत. 

Vanita Kamble | Feb 16, 2026, 10:02 PM IST
Malvan dolphin :  नजरेच्या टप्प्यात न येणारा अथांग आणि शांत समुद्र किनारा.... कोकणातील समुद्र किनारे नेहमीच पर्यटकांना आकर्षित करतात. कोकणातील याच समुद्र किनाऱ्यावर आश्चर्यकारक नजारा पहायला मिळाला आहे. कोकणातील एका प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यावर एकाचवेळी तब्बल  75 डॉल्फीन दिसले आहेत. डॉल्फीन माशांचा हा कळप कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. अथांग समुद्रावर स्वार झालेला हा डॉल्फिन माशांचा कळप सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे. 

 

समुद्र किनाऱ्यावर फिरताना डॉल्फिनचे दर्शन व्हावे अशी अनेकांची इच्छा असते. कोकणातील काही समुद्र किनारे डॉल्फिनसाठी प्रसिद्ध आहेत. पर्यटक डॉल्फिन पाहण्यासाठी या समुदर किनाऱ्यावर येतात. याच समुद्र किनाऱ्यावर तब्बल 75 डॉल्फिन मासे दिसले आहेत.  

मालवणच्या तारकर्ली देवबाग समुद्रात या डाॅल्फीनचे दर्शन पर्यटकांना होत असतं. डॉल्फिन सफारी (Dolphin Safari) हा कोकण पर्यटनाचा अविभाज्य भाग आहे.

मालवण समुद्रात एकाच वेळी 70 ते 75 डाॅल्फीनचे दर्शन झाले आहे. 

एवढ्या मोठ्या संख्येने डाॅल्फीन एकत्रीत समुद्रात फिरताना पहिल्यांदाच दिसून आले आहेत.   

इंडियन ओशन हम्पबॅक डाॅल्फीन हे प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या सागरी परिक्षेत्रात आढळून येतात.    

डाॅल्फीन कळपाने राहतात. कोकणात प्रामुख्याने 'इंडियन ओशन हंपबॅक डॉल्फिन' आढळून येतात, जे अत्यंत बुद्धीमान मानले जातात.

 मालवण समुद्रात एकत्रीत फिरताना या डाॅल्फीनचे विहंगम दृश्य ड्रोन कॅमेऱ्यात टिपण्यात आले आहे. 

सागरी जीव अध्यासक  विशाल भावे यांनी आपल्या ड्रोन कॅमेऱ्यात हे डॉल्फिन माशाच्या कळपाचे विहंगम दृष्य कैद केले आहे.    

