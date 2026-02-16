कोकणातील 'या' समुद्रात एकाचवेळी दिसले तब्बल 75 डॉल्फीन; सुंदर नजारा पाहून आश्चर्यचकित व्हाल
कोकणातील समुद्रात एकाचवेळी दिसले तब्बल 75 डॉल्फीन दिसले आहेत.
Malvan dolphin : नजरेच्या टप्प्यात न येणारा अथांग आणि शांत समुद्र किनारा.... कोकणातील समुद्र किनारे नेहमीच पर्यटकांना आकर्षित करतात. कोकणातील याच समुद्र किनाऱ्यावर आश्चर्यकारक नजारा पहायला मिळाला आहे. कोकणातील एका प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यावर एकाचवेळी तब्बल 75 डॉल्फीन दिसले आहेत. डॉल्फीन माशांचा हा कळप कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. अथांग समुद्रावर स्वार झालेला हा डॉल्फिन माशांचा कळप सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे.