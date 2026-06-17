/आयपीएलमध्ये धुमाकुळ घालणारा वैभव ट्राय सिरीजमध्ये फ्लॅाप! कोणत्या चुकांमुळे सूर्यवंशी ठरला अपयशी?

भारत अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ यांच्यामध्ये सध्या वनडे ट्राय सिरीज सुरु आहे. मागील काही दिवसांपासून क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष ले वैभव सुर्यंवशीच्या कामगिरीवर आहे. पण ट्राय सिरीजमध्ये वैभव अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला.
आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशी हा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. त्याने या सिझनमध्ये 776 धावा केल्या, त्याचे जगभरात कौतुक झाले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पॅट कमिन्स, जसप्रीत बुमराह आणि मिचेल स्टार्क यांना अक्षरशः धुवून काढले. पण श्रीलंकेमधील ट्रायसिरीजमध्ये वैभव सूर्यवंशी फ्लॅाप का ठरला? फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरीनंतर भारतीय संघाचा पुढील स्टार म्हणून त्याला म्हणू लागले. त्याला भारतीय संघामध्ये देखील त्या कामगिरीच्या जोरावर स्थान मिळाले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
श्रीलंकेमध्ये झालेल्या ट्राय सिरीजमध्ये वैभव सुर्यवंशीची अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी पाहायला मिळाली नाही, त्याचे चार सामन्यांमध्ये एकही शतक आले नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या मालिकेमध्ये संपूर्ण जगाचे लक्ष वैभव सूर्यवंशीवर होते. निवड समितीने त्याला पहिल्यांदाच भारत 'अ' संघात निवडले होते. तो मोठी फटकेबाजी करणार असा सर्वांचा अंदाज होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ट्राय सिरीजच्या पहिला सामना हा श्रीलंका अ विरुद्ध झाला या सामन्यात त्याने 14 धावा केल्या आणि विकेट गमावली, तर दुसरा सामना हा अफगाणिस्तानविरुद्ध होता त्यामध्ये त्याने 44 धावा केल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये वैभवने 21 धावा केल्या तर शेवटच्या मालिकेच्या सामन्यात तो 38 धावा करुन विकेट गमावली. यामध्ये आयपीएलमधील त्याच्या कामगिरीनंतर गोलंदाजांनी त्याचा अभ्यास केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या मालिकेमध्ये त्याने गमावलेल्या विकेट्समध्ये प्रत्येक चेंडूवर मोठे शॅाट मारण्याची घाई, त्याचबरोबर परिस्थितीशी जुळवून न घेणे हे त्याच्या कामगिरीवर परिणाम झाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया