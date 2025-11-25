Constitution Day 2025 : भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये तुम्हाला माहीत आहेत का?
Constitution Day 2025 : 26 नोव्हेंबरला आपण संविधान दिन साजरा करतो. प्रत्येक भारतीयाला या संविधानाबद्दल असे 8 महत्त्वाचे तथ्य आहेत जे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला माहीत असायला हवेत.
Constitution Day 2025 : 26 नोव्हेंबरला आपण संविधान दिन साजरा करतो. प्रत्येक भारतीयाला या संविधानाबद्दल असे 8 महत्त्वाचे तथ्य आहेत जे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला माहीत असायला हवेत.
2/8
भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये
3/8
भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये
4/8
भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये
5/8
भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये
6/8
भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये
7/8