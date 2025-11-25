English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Constitution Day 2025 : भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये तुम्हाला माहीत आहेत का?

Constitution Day 2025 : 26 नोव्हेंबरला आपण संविधान दिन साजरा करतो. प्रत्येक भारतीयाला या संविधानाबद्दल असे 8 महत्त्वाचे तथ्य आहेत जे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला माहीत असायला हवेत. 

Nov 25, 2025, 04:28 PM IST
भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये

8 important facts about the Indian Constitution

डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार मानले जाते. जे भारतीय लोकशाहीचा एक मजबूत कणा म्हणून कार्य करते.  

देशात दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी भारतीय संविधान दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने प्रत्येक भारतीयाला भारतीय संविधानाबाबत माहीत असावेत अशा काही महत्त्वांच्या तथ्यांबद्दल जाणून घेऊया.

भारत सरकारच्या सामाजिक, न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी, 26 नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली.

भारतीय संविधान, नियम आणि नितिमत्तेचे पुस्तक तयार करण्याची कल्पना एमएम रॉय यांनी 1934 मध्ये मांडली होती आणि पुढे 1935 मध्ये भारतीय कॉंग्रेसने ती अधिकृत केली. 

संविधानाचा प्रचंड दस्तऐवज छापलेला नाही तर, प्रेमबिहारी नारायण रायज़ादा यांनी स्वतःच्या हातांनी अवघ्या 6 महिन्यात लिहिला.  

भारताचे संविधान हे सुमारे 146,385 शब्द असलेले, 22 भागांमध्ये विभागलेले 444 कलमे आणि 12 अनुसूची असलेले सर्वात लांब आणि मोठे संविधान आहे. 

भारतात 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान स्वीकारण्यात आले, जो दिवस आता प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस ब्रिटिश अधिपत्यापासून संविधानासह प्रजासत्ताकात रुपांतर झाल्याचे चिन्ह आहे.

