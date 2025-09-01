Afghanistan Earthquake: मातीची दगडी घरे, मध्यरात्री आणि डोंगराळ प्रदेश...; 'या' 3 कारणांमुळे अफगाणिस्तानात 800 हून अधिक लोकांचे गेले बळी
Afghanistan Earthquake: अफगाणिस्तानात झालेल्या 6.0 रिश्टर स्केलच्या भूकंपात आतापर्यंत 800 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
Neha Choudhary | Sep 01, 2025, 04:32 PM IST
रविवारी अफगाणिस्तानात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भूकंप झाला. तज्ज्ञांच्या मते, याचे पहिले कारण म्हणजे भूकंप मध्यरात्री झाला, जेव्हा बहुतेक लोक त्यांच्या घरात झोपले होते. दुसरे कारण म्हणजे या पर्वतांमधील घरांची रचना. तेथील घरे प्रामुख्याने माती आणि दगडांनी बनलेली आहेत, जी अशा भूकंपांना तोंड देऊ शकत नाहीत. भूकंप उथळ असल्याने, भूकंपाचा परिणाम आणखी तीव्र होता. अनेक घरे क्षणार्धात ढिगाऱ्यात रूपांतरित झाली, ज्यामुळे लोकांना बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही.
