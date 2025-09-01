English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Afghanistan Earthquake: मातीची दगडी घरे, मध्यरात्री आणि डोंगराळ प्रदेश...; 'या' 3 कारणांमुळे अफगाणिस्तानात 800 हून अधिक लोकांचे गेले बळी

Afghanistan Earthquake: अफगाणिस्तानात झालेल्या 6.0 रिश्टर स्केलच्या भूकंपात आतापर्यंत 800 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

Neha Choudhary | Sep 01, 2025, 04:32 PM IST
1/7

Afghanistan Earthquake

रविवारी मध्यरात्री 11:47 वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) अफगाणिस्तानमध्ये 6 तीव्रतेचा भूकंप झाला. आतापर्यंत 800 लोकांचा यात मृत्यू झाला आहे, तर 2500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.  

2/7

Afghanistan Earthquake

भूकंपाच्या वेळी बहुतेक लोक झोपले होते, त्यामुळे ते इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. शहरात रात्रभर भूकंपाचे धक्के जाणवले. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की मृतांचा आकडा वाढू शकतो.  

3/7

Afghanistan Earthquake

अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) नुसार, भूकंप 2 लाख लोकसंख्या असलेल्या जलालाबाद शहरापासून सुमारे 17 मैल अंतरावर झाला. ते राजधानी काबूलपासून 150 किमी अंतरावर आहे.

4/7

Afghanistan Earthquake

न्यू यॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, बहुतेक मृत्यू शेजारच्या कुनार प्रांतात झाले आहेत. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, भूकंपाचे धक्के पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा आणि पंजाब प्रांतातही जाणवले. त्याच वेळी, भारतातील गुरुग्राममध्येही सौम्य भूकंपाचे धक्के जाणवले.

5/7

Afghanistan Earthquake

रविवारी अफगाणिस्तानात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भूकंप झाला. तज्ज्ञांच्या मते, याचे पहिले कारण म्हणजे भूकंप मध्यरात्री झाला, जेव्हा बहुतेक लोक त्यांच्या घरात झोपले होते. दुसरे कारण म्हणजे या पर्वतांमधील घरांची रचना. तेथील घरे प्रामुख्याने माती आणि दगडांनी बनलेली आहेत, जी अशा भूकंपांना तोंड देऊ शकत नाहीत. भूकंप उथळ असल्याने, भूकंपाचा परिणाम आणखी तीव्र होता. अनेक घरे क्षणार्धात ढिगाऱ्यात रूपांतरित झाली, ज्यामुळे लोकांना बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही.

6/7

Afghanistan Earthquake

कुनार प्रदेश हा अतिशय गरीब आणि दुर्गम भाग आहे. तेथे आंतरराष्ट्रीय मदत पोहोचण्यास वेळ लागेल. मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे, परंतु अधिकाऱ्यांना भीती आहे की ढिगाऱ्याखाली आणखी लोक गाडले जाऊ शकतात.

7/7

Afghanistan Earthquake

अफगाणिस्तान हा असा देश आहे जिथे वारंवार मोठे भूकंप होतात. विशेषतः हिंदूकुश पर्वतीय प्रदेशात, जिथे भारतीय आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एकमेकांना भिडतात.  7 ऑक्टोबर 2023 रोजी तेथे 6.3 तीव्रतेचा भूकंप झाला आणि त्यानंतर अनेक जोरदार भूकंपाचे धक्केही जाणवले. तालिबान सरकारनुसार त्यात किमान 4000 लोक मृत्युमुखी पडले होते. 

