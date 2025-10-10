English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
80000000 इतक्या रुपयांचा रेडा, नाव विधायक... वर्षाला IT मधील कर्मचाऱ्यापेक्षा 5 पट कमाई, नेमकं असं काय करतो?

'विधायक' रेड्याची देशभर चर्चा. त्याला हंगामानुसार काजू, बदाम, हरभरा, 30 अंडी, केक, हिरवा चारा, तूप, सोयाबीन आणि कॉर्न दिले जाते. त्याच्या फक्त जेवणावर दररोज सुमारे 1500 रुपये खर्च होतात.

Dakshata Thasale | Oct 10, 2025, 07:29 PM IST
विधायक नावाच्या रेड्याची सगळीकडे जोरदार चर्चा आहे. या रेड्याचं वय 7 वर्षे असून त्याची उंची 6 फूट आणि वजन 1300 किलो आहे. हा रेड्याची वर्षाची कमाई 60 लाखाहून अधिक आहे. 

मेरठ येथील आयआयएम-टी विद्यापीठात आयोजित तीन दिवसांच्या अखिल भारतीय शेतकरी मेळाव्यात, हरियाणातील 'विधायक' नावाच्या मुर्रा जातीच्या रेड्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याची किंमत सुमारे 8 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.

"विधायक" ची जीवनशैली राजघराण्यापेक्षा कमी नाही. त्याच्या देखभालीचा खर्च दरमहा अंदाजे ₹70000 ते ₹1 लाख इतका येतो. तो हिरवा चारा, गव्हाचा कोंडा आणि डाळी, तसेच काजू, बदाम, खजूर आणि तूप यांचा समावेश असलेला एक विशेष आहार घेतो. त्याच्या मालकाने सांगितले की "विधायक" ला त्याची हाडे आणि स्नायू मजबूत करण्यासाठी दररोज 10 लिटर दूध दिले जाते. 

'विधायक' नावाच्या या रेड्याने तिच्या प्रभावी शरीरयष्टी आणि ताकदीमुळे अनेक स्पर्धांमध्ये बक्षिसे जिंकली आहेत. तिच्या जातीची गुणवत्ता तिला इतर म्हशींपेक्षा वेगळी ठरवते. प्राणी शास्त्रज्ञांच्या मते, म्हशीची किंमत तिच्या वीर्य गुणवत्तेवरून ठरवली जाते.  

नरेंद्र सिंह यांच्या मते, 'विधायक' दरवर्षी 50 ते 60 लाख रुपयांचे वीर्य विक्री करते. आतापर्यंत या रेड्यापासून सुमारे 8 कोटी रुपयांचे वीर्य विकले गेले आहे. हा आकडा रेड्याची लोकप्रियता आणि गुणवत्ता दर्शवितो.

मेळ्याला भेट देणारे शेतकरी आणि पशुप्रेमी या विशाल रेड्यासोबत सेल्फी घेण्यासाठी उत्सुक होते. 'विधायक'भोवती गर्दी जमली होती. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी हा खास रेडा पाहण्याचा आनंद घेतला.  

या जातीच्या म्हशी दूध किती देतात?

एक सामान्य म्हैस दररोज 10-12 लिटर दूध देत असे, आता मुर्रा जातीच्या म्हशी 20 लिटरपेक्षा जास्त दूध देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढलेच आहेच, शिवाय दूध उत्पादनातही मोठी वाढ झाली आहे.

विधायक माझ्या कुटुंबाचा सदस्य

पद्मश्री नरेंद्र सिंह म्हणतात की “विधायक” हा त्यांच्या कुटुंबाचा एक भाग आहे, प्राणी नाही. “जेव्हा मी त्याला सकाळी पाहतो तेव्हा तो मला शक्ती मिळते. आम्ही त्याची काळजी घेण्यासाठी दिवसरात्र काम करतो. तो आमच्या गावाचा अभिमान आहे,”  

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, मोदीपुरमचे डॉ. पी.के. सिंह म्हणाले की, अशा मेळ्यांमुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळते.   

