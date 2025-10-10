80000000 इतक्या रुपयांचा रेडा, नाव विधायक... वर्षाला IT मधील कर्मचाऱ्यापेक्षा 5 पट कमाई, नेमकं असं काय करतो?
'विधायक' रेड्याची देशभर चर्चा. त्याला हंगामानुसार काजू, बदाम, हरभरा, 30 अंडी, केक, हिरवा चारा, तूप, सोयाबीन आणि कॉर्न दिले जाते. त्याच्या फक्त जेवणावर दररोज सुमारे 1500 रुपये खर्च होतात.
Dakshata Thasale | Oct 10, 2025, 07:29 PM IST
"विधायक" ची जीवनशैली राजघराण्यापेक्षा कमी नाही. त्याच्या देखभालीचा खर्च दरमहा अंदाजे ₹70000 ते ₹1 लाख इतका येतो. तो हिरवा चारा, गव्हाचा कोंडा आणि डाळी, तसेच काजू, बदाम, खजूर आणि तूप यांचा समावेश असलेला एक विशेष आहार घेतो. त्याच्या मालकाने सांगितले की "विधायक" ला त्याची हाडे आणि स्नायू मजबूत करण्यासाठी दररोज 10 लिटर दूध दिले जाते.
या जातीच्या म्हशी दूध किती देतात?
विधायक माझ्या कुटुंबाचा सदस्य
