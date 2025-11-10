1,55,99,66,320 रुपयांना विकले 82 वर्ष जुने घड्याळ; वेळेपेक्षा घडाळ्याला जास्त किंमत; एवढं महाग असल्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल
जगातील सर्वात महागडे घड्याळ 1,55,99,66,320 रुपयांना विकले गेले आहे.
Patek Philippe World Most Expensive Watch: वेळ जाणून घेण्यासाठी आपण घड्याळाकडे पाहतो. थोडक्यात काय तर, वेळ सांगणे हे घडाळ्याचे काम आहे. मात्र, आता घड्याळ हे स्टेटस सिम्बॉल देखील बनले आहे. कुणी, सोन्याचे, तर कुणी हिरे जडीत घड्याळे वापरतात. अनेकांना महागडी घड्याळे वापरण्याची हौस असते. 80 वर्षे जुने घड्याळ 17.6 कोटींना विकले गेले. हे घड्याळ इतके महाग का आहे त्यामागील कारण जाणून तुम्हाला धक्का बसेल.