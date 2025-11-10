English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
1,55,99,66,320 रुपयांना विकले 82 वर्ष जुने घड्याळ; वेळेपेक्षा घडाळ्याला जास्त किंमत; एवढं महाग असल्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

जगातील सर्वात महागडे घड्याळ 1,55,99,66,320 रुपयांना विकले गेले आहे.   

Vanita Kamble | Nov 10, 2025, 04:04 PM IST
Patek Philippe World Most Expensive Watch: वेळ जाणून घेण्यासाठी आपण घड्याळाकडे पाहतो. थोडक्यात काय तर, वेळ सांगणे हे घडाळ्याचे काम आहे. मात्र, आता घड्याळ हे स्टेटस सिम्बॉल देखील बनले आहे. कुणी, सोन्याचे, तर कुणी हिरे जडीत घड्याळे वापरतात. अनेकांना महागडी घड्याळे वापरण्याची हौस असते. 80 वर्षे जुने घड्याळ 17.6 कोटींना विकले गेले. हे घड्याळ इतके महाग का आहे त्यामागील कारण जाणून तुम्हाला धक्का बसेल.

वेळ हा किंमती असतो असं आपण सगळेच नेहमी ऐकतो. मात्र, जगात एक असे घड्याळ आहे जे वेळेपेक्षा जास्त किंमती आहे. 80 वर्ष जुने घड्याळ 1,55,99,66,320 रुपयांना विकले आहे. हे घड्याळ इतकं महाग असण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल. 

दोन दिवसांच्या लिलावात एकूण 207 घड्याळांच्या विक्रीतून 66.8 दशलक्ष स्विस फ्रँक जमा झाले. घड्याळांच्या लिलावासाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. 72 देशांतील 1,886  नोंदणीकृत बोलीदारांनी भाग घेतला, ज्यामुळे हा कार्यक्रम जागतिक आकर्षण बनला.  

जिनिव्हाच्या हॉटेल प्रेसिडेंटमध्ये विक्री पाहण्यासाठी अनेक प्रसिद्ध संग्राहक, डीलर्स आणि घड्याळ निर्माते खोलीत उपस्थित होते.  

फिलिप्स म्हणाले की विक्रीला फक्त साडे नऊ मिनिटे लागली.  पाच बोली लावणाऱ्यांसह, घड्याळ अखेर एका टेलिफोनवरुन बोली लावणाऱ्याला विकण्यात आले.   

2016 मध्ये मनगटी घड्याळाच्या किमतीचा जागतिक विक्रम 2017 मध्ये हॉलिवूड स्टार पॉल न्यूमनच्या रोलेक्स डेटोनाने मोडला.  जो 17.8 दशलक्ष डॉलर्सला विकला गेला.  

 1943 मध्ये बनवलेले पॅटेक फिलिप पर्पेच्युअल कॅलेंडर क्रोनोग्राफ रेफरन्स 1518 हे स्टेनलेस स्टीलमध्ये बनवलेल्या फक्त चार घड्याळांपैकी एक आहे. हे घड्याळ दुर्मिळ घड्याळ आहे. यामुळेच हे घड्याळ सोन्याच्या घड्याळांपेक्षाही अधिक खास आहे.  

 हे घड्याळ 141,90,000 स्विस फ्रँक (17.6 दशलक्ष डॉलर्स) ला विकले गेले, जे नऊ वर्षांपूर्वी 11 दशलक्ष फ्रँक किंवा त्या वेळी 11 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त होते.  

1,55,99,66,320  रुपयांना विकले गेलेले हे 80 वर्षे जुने घड्याळ आतापर्यंत विकल्या गेलेल्या सर्वात महागड्या घड्याळांपैकी एक ठरले आहे.

