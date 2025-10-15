English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं निधन, 4 मुलांच्या वडिलांशी केलेलं लग्न; सलमान खानची आई हेलनशी व्हायची तुलना

Dancer Actress Madhumati Death : पंकज धीर यांच्या निधनानंतर, आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बॉलिवूडची आणखी एक दिग्गज अभिनेत्री आणि नृत्यांगना यांचं निधन झालं आहे. 

Neha Choudhary | Oct 15, 2025, 04:03 PM IST
प्रसिद्ध बॉलिवूड नृत्यांगना आणि अभिनेत्री मधुमती, ज्यांनी आपल्या नृत्याने सर्वांचे मन जिंकले. या अभिनेत्रीचं वयाच्या 87 वर्षी निधन झालं आहे.   

मधुमती यांच्या जन्म 30 मे 1944 रोजी मुंबईतील एका पारशी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील न्यायाधीश होते. मधुमती लहानपणापासूनच नृत्याची आवड होती आणि त्यामुळे अभ्यासात रस नव्हता. पण, त्यांनी दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर नृत्याचा अभ्यास सुरू ठेवला. त्यांनी भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आणि कथकली तसंच चित्रपट नृत्य देखील सादर केलं.  

मधुमती यांना चित्रपटांमध्ये करिअर करायचे नव्हतं, पण त्यांनी मराठी चित्रपटाची ऑफर स्वीकारली. त्यांच्या वडिलांनी तिला चित्रपटांमध्ये काम करण्याची परवानगी या अटीवर दिली की त्या फक्त नृत्याशी संबंधित ऑफर स्वीकारेल आणि अभिनय टाळेल. त्यानंतर त्यांनी अनेक मोठ्या आणि सुपरहिट चित्रपटांमध्ये दिसल्यात.

अभिनेता सुनील दत्त आणि त्यांची पत्नी नर्गिस हे अभिनेत्री मधुमती यांच्या खूप जवळचे होते आणि त्यांना खूप आवडत होते, ती सुनील दत्तला राखी बांधत असे. 

मधुमती या शाळेत नृत्य देखील शिकवत होत्या. नंतर महिलांसह एक नृत्य गट तयार केला होता. दरम्यान, मनोहर दीपक यांनी मधुमतीला त्यांच्यासोबत काम करण्यास सांगितले. सुरुवातीला त्यांनी नकार दिला, पण नंतर त्यांनी एकत्र काम करण्यास सुरुवात केली. 

मनोहर दीपक हा मधुमतींपेक्षा खूप मोठे होते त्याशिवाय विवाहित असून चार मुलांचे पिता होते. त्यांच्या पत्नीचा हृदयविकारने निधन झालं होतं. मधुमती यांच्या आईला दीपक आवडायचा पण लग्न करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. तरीही, मधुमती यांनी वयाच्या 19 व्या वर्षी दीपक मनोहर यांच्याशी लग्न केलं.   

मधुमती यांची तुलना अनेकदा अभिनेत्री हेलनशी केली जात होती. याबद्दल मधुमती म्हणाली, "आम्ही मैत्रिणी होतो, पण हेलन सिनियर होती. हो, चित्रपटसृष्टीला आमचे लूक सारखेच वाटत होते आणि काही लोक नेहमीच आमची तुलना करत असत, पण आम्हाला त्याचा कधीच त्रास झाला नाही. मी हेलनसोबत काही गाण्यांवरही काम केले आहे, ज्यात ये रात फिर ना आयेगी या चित्रपटातील हुजूर ए आलाचा समावेश आहे."

मधुमती आणि मनोहर दीपक यांनी 25 वर्षे हिंदी आणि पंजाबी चित्रपटांमध्ये काम केले. मधुमतीचा शेवटचा चित्रपट अमर अकबर अँथनी होता. त्यानंतर तिने चित्रपटांमध्ये काम करणे थांबवले आणि स्वतःची नृत्य शाळा सुरू केली. 

अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू आणि अमृता सिंग यांच्यासह अनेक प्रसिद्ध बॉलिवूड कलाकारांनी तिच्याकडून नृत्य शिकले. दरम्यान 2002 मध्ये पती मनोहर दीपक यांचं निधन झालं.

 विंदू दारा सिंग यांनी ज्येष्ठ अभिनेत्रीच्या निधनाची बातमी दुजोरा दिला. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही बातमी सर्वांना सांगितली.

