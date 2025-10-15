प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं निधन, 4 मुलांच्या वडिलांशी केलेलं लग्न; सलमान खानची आई हेलनशी व्हायची तुलना
Dancer Actress Madhumati Death : पंकज धीर यांच्या निधनानंतर, आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बॉलिवूडची आणखी एक दिग्गज अभिनेत्री आणि नृत्यांगना यांचं निधन झालं आहे.
Neha Choudhary | Oct 15, 2025, 04:03 PM IST
मधुमती यांच्या जन्म 30 मे 1944 रोजी मुंबईतील एका पारशी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील न्यायाधीश होते. मधुमती लहानपणापासूनच नृत्याची आवड होती आणि त्यामुळे अभ्यासात रस नव्हता. पण, त्यांनी दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर नृत्याचा अभ्यास सुरू ठेवला. त्यांनी भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आणि कथकली तसंच चित्रपट नृत्य देखील सादर केलं.
मधुमती यांची तुलना अनेकदा अभिनेत्री हेलनशी केली जात होती. याबद्दल मधुमती म्हणाली, "आम्ही मैत्रिणी होतो, पण हेलन सिनियर होती. हो, चित्रपटसृष्टीला आमचे लूक सारखेच वाटत होते आणि काही लोक नेहमीच आमची तुलना करत असत, पण आम्हाला त्याचा कधीच त्रास झाला नाही. मी हेलनसोबत काही गाण्यांवरही काम केले आहे, ज्यात ये रात फिर ना आयेगी या चित्रपटातील हुजूर ए आलाचा समावेश आहे."
