8th Pay Commission: ₹69हजार पगार आणि ₹34470 पेन्शन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत किमान मूळ वेतन 69 हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे.

Pravin Dabholkar | May 05, 2026, 04:01 PM IST
8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत किमान मूळ वेतन (Basic Salary) ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. सध्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार हे वेतन १८,००० रुपये आहे.

फिटमेंट फॅक्टरची मागणी

कर्मचाऱ्यांनी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर पगार आणि पेन्शनमध्ये सुमारे २८३% वाढ होऊ शकते.

पेन्शनमध्ये वाढ

नवीन फिटमेंट फॅक्टरमुळे केवळ पगारच नाही तर पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होईल. सध्याची किमान ९,००० रुपये पेन्शन वाढून ३४,४७० रुपये होऊ शकते.

महागाईचा तर्क

सध्याची महागाई, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता सध्याचे वेतन पुरेसे नाही, असा युक्तिवाद कर्मचारी प्रतिनिधींनी केला आहे.

बदलती जीवनशैली

इंटरनेट, मोबाईल डेटा आणि वाहतूक खर्च आता चैनीच्या गोष्टी न राहता जीवनावश्यक झाल्या आहेत, त्यामुळे वेतनात मोठी वाढ होणे गरजेचे असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

वार्षिक वेतनवाढ

वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून वाढवून ६ टक्के करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

इतर भत्त्यांमध्ये वाढ

घरभाडे भत्ता (HRA) आणि ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्समध्ये वाढ करण्यासोबतच रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या 'रिस्क अलाऊन्स'मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी आहे.

जुनी पेन्शन योजना

नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी, हा मुद्दाही या बैठकीत मांडण्यात आला आहे.

वेतन आयोगाचा कालावधी

वेतन आयोगाची अंमलबजावणी दर १० वर्षांऐवजी दर ५ वर्षांनी करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

पुढील प्रक्रिया

कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यातील ही चर्चेची पहिली फेरी होती. सरकारने या शिफारसींवर अभ्यास करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ घेतला आहे, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

