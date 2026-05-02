फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ

Pravin Dabholkar | May 02, 2026, 02:50 PM IST
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ

किमान वेतनात वाढ

पगारवाढीचा अंदाज

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चौपट वाढ; भारतातल्या 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 67 लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा?

8th Pay Commission: देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दीर्घकाळापासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची वाट पाहत आहेत. याबाबत कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे जोरदार मागणी केली आहे.

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ

कर्मचाऱ्यांची सर्वात मुख्य मागणी 'फिटमेंट फॅक्टर' वाढवण्याची आहे. हा फॅक्टर वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Salary) मोठी वाढ होणार आहे.

किमान वेतनात वाढ

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० रुपये आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर हे किमान वेतन २६,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पगारवाढीचा अंदाज

जर फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून ३.६८ पर्यंत वाढवला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात थेट २०% ते २५% वाढ होऊ शकते.

दर १० वर्षांनी नवा आयोग

नियमानुसार, दर १० वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. ७ वा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता, त्यामुळे आता २०२६ मध्ये ८ वा आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.

पेन्शनधारकांना फायदा

 या आयोगाचा फायदा केवळ सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर पेन्शनधारकांनाही होणार आहे. त्यांच्या पेन्शनच्या रकमेतही मोठी वाढ होणार आहे.

महागाईवर उपाय

वाढती महागाई पाहता, जुन्या वेतन श्रेणीमध्ये जगणे कठीण होत असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. ८ व्या आयोगामुळे आर्थिक दिलासा मिळेल अशी त्यांना आशा आहे.

सरकारची भूमिका

अद्याप केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, आगामी निवडणुका आणि कर्मचाऱ्यांचा दबाव पाहता सरकार यावर लवकरच विचार करू शकते.

अर्थसंकल्पातील अपेक्षा

गेल्या काही अर्थसंकल्पांमध्ये कर्मचाऱ्यांना याबद्दल अपेक्षा होती, मात्र अजूनही ठोस निर्णय झालेला नाही. आता २०२५-२६ च्या काळात यावर हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.

चौपट वाढ

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने किमान बेसिक वेतन 72,000 रुपये करण्याची मागणी केली आहे. ही रक्कम सध्याच्या वेतनाच्या जवळपास चौपट आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर 4 करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

मोठ्या संख्येने लाभार्थी

जर हा निर्णय झाला, तर याचा थेट फायदा सुमारे ४८ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६७ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.

'बिकिनी घाल, मला तुझं शरीर बघायचं आहे', दिग्दर्शकाने मिथुन चक्रवर्तीच्या सुनेकडे केल्या अश्लील मागण्या

Gold Silver Rate Today: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी, चांदी ₹10,000 महाग, सोन्याचेही दर वाढले

Petrol-Diesel Price: LPG च्या किमती गगनाला भिडल्यानंतर, आता इंधनाचा नंबर? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेचे महाराष्ट्रातील दर

Navi Mumbai Airport : मुंबई T2 विमानतळशिवाय आता आंतरराष्ट्रीय फ्लाइटसाठीही गाठवणार लागणार नवी मुंबई विमानतळ, जगभरातील 35 शहरांना जोडणार

