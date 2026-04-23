CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • 8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात मोठी वाढ, जुलैपासून काय दिसणार बदल? मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात मोठी वाढ, जुलैपासून काय दिसणार बदल? मोठी अपडेट!

Pravin Dabholkar | Apr 23, 2026, 05:44 PM IST
8th Pay Commission: जुलै २०२६ मध्ये केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. AICPI (ग्राहक किंमत निर्देशांक) च्या आकड्यांनुसार हा भत्ता ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

AICPI निर्देशांकाचा परिणाम

 महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी AICPI डेटा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. महागाईचा दर ज्याप्रमाणे वाढत आहे, त्यावरून ही वाढ निश्चित मानली जात आहे.

८ व्या वेतन आयोगाची चर्चा

 सध्या सरकारी वर्तुळात ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत संपत आल्याने नवीन आयोगाची प्रतीक्षा आहे.

फिटमेंट फॅक्टर

 ८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत. जर हा फॅक्टर २.५७ वरून ३.६८ पर्यंत वाढला, तर पगारात मोठी वाढ होईल.

किमान वेतनात वाढ

 ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन (Basic Pay) १८,००० रुपयांवरून थेट २६,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

पगार वाढीचे गणित

 महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यामुळे तो मूळ पगारात (Basic Salary) विलीन केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे एकूण पगारात मोठी वाढ दिसेल.

निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा

 या बदलांचा फायदा केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर पेन्शनधारकांच्या 'डिअरनेस रिलिफ' (DR) मध्ये सुद्धा वाढ होणार आहे.

दर सहा महिन्यांनी आढावा

 महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) बदलला जातो. २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत होणारी ही वाढ ऐतिहासिक ठरू शकते.

सरकारची अधिकृत घोषणा

 सध्या हे सर्व आकडे उपलब्ध डेटावर आधारित आहेत. सरकारकडून ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

अंमलबजावणीचा कालावधी

 सामान्यतः दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो. ७ वा वेतन आयोग २०१६ मध्ये आला होता, त्यामुळे २०२६ मध्ये ८ वा वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.

पुढील
अल्बम

IPL 2026 दरम्यान मुकेश चौधरीवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! MI विरुद्ध सामन्याआधी झाले आईचे निधन

पुढील अल्बम

IPL 2026 दरम्यान मुकेश चौधरीवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! MI विरुद्ध सामन्याआधी झाले आईचे निधन

IPL 2026 दरम्यान मुकेश चौधरीवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! MI विरुद्ध सामन्याआधी झाले आईचे निधन

IPL 2026 दरम्यान मुकेश चौधरीवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! MI विरुद्ध सामन्याआधी झाले आईचे निधन 7
Mumbai - Pune News : मुंबई- पुणे प्रवास होणार जलद! अटल सेतू ते मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे कनेक्टिव्हिटी ठरणार गेम-चेंजर; तिसरी मुंबई घडवताना &#039;मुंबई इन मिनिट्स&#039;

Mumbai - Pune News : मुंबई- पुणे प्रवास होणार जलद! अटल सेतू ते मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे कनेक्टिव्हिटी ठरणार गेम-चेंजर; तिसरी मुंबई घडवताना 'मुंबई इन मिनिट्स'

Mumbai - Pune News : मुंबई- पुणे प्रवास होणार जलद! अटल सेतू ते मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे कनेक्टिव्हिटी ठरणार गेम-चेंजर; तिसरी मुंबई घडवताना 'मुंबई इन मिनिट्स' 10
व्हेंटिलेटेड सीट असणाऱ्या Top 10 कार; बसताच म्हणाल आता कुठंपण चला....

व्हेंटिलेटेड सीट असणाऱ्या Top 10 कार; बसताच म्हणाल आता कुठंपण चला....

व्हेंटिलेटेड सीट असणाऱ्या Top 10 कार; बसताच म्हणाल आता कुठंपण चला.... 10
रितेशच्या &#039;राजे शिवाजी&#039; लूकने &#039;तान्हाजी&#039; थक्क! अजय देवगणची मराठीत प्रतिक्रिया; 3 शब्दांची Insta स्टोरी चर्चेत

रितेशच्या 'राजे शिवाजी' लूकने 'तान्हाजी' थक्क! अजय देवगणची मराठीत प्रतिक्रिया; 3 शब्दांची Insta स्टोरी चर्चेत

रितेशच्या 'राजे शिवाजी' लूकने 'तान्हाजी' थक्क! अजय देवगणची मराठीत प्रतिक्रिया; 3 शब्दांची Insta स्टोरी चर्चेत 10