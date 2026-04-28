English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांना घसघशीत पगारवाढ, घेतील घर कार; कोणत्या सेक्टरवर दिसेल परिणाम?

Pravin Dabholkar | Apr 28, 2026, 01:59 PM IST
1/10

8th Pay Commission big Update Which Sectors Will See the Impact

8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात आणि एकूण वेतनात लक्षणीय वाढ होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या हातात खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे (Disposable Income) उपलब्ध होतील.

2/10

खरेदी क्षमतेत वाढ

पगार वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल. याचा थेट परिणाम ग्राहकोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर चैनीच्या वस्तूंच्या विक्रीवर होईल.

3/10

कार विक्रीत तेजी

पगारवाढीमुळे मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे कार घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे सोपे होईल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात विशेषतः कार आणि दुचाकींच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

4/10

घरांच्या मागणीत वाढ

रिअल इस्टेट क्षेत्रात 8 व्या वेतन आयोगामुळे मोठी तेजी येईल असे मानले जाते. पगार वाढल्याने आणि गृहकर्जाची क्षमता वाढल्याने मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी नवीन घरे किंवा फ्लॅट्स खरेदी करतील.

5/10

गृहनिर्माण आगाऊ रक्कम (HBA) वाढवण्याची मागणी

कर्मचारी संघटनांनी 'हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स' (HBA) ची मर्यादा 25 लाखांवरून 75 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून वाढत्या किमतींच्या काळात घर खरेदी करणे सुलभ होईल.

6/10

कर्जाच्या व्याजदरात सवलत

गृहकर्जावरील व्याजदर सध्याच्या 7.5% वरून कमी करून ५% निश्चित करावा, अशी मागणी केली जात आहे. यामुळे कर्जाचा हप्ता (EMI) कमी होऊन घर खरेदी करणे अधिक परवडणारे होईल.

7/10

बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्राला फायदा

 कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ झाल्यामुळे बँकांमधील मुदत ठेवी आणि बचत वाढेल, तसेच विमा क्षेत्रालाही याचा फायदा होईल.

8/10

महागाई भत्त्याचे विलीनीकरण

24% पेक्षा जास्त महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात विलीन होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पगाराची मूळ रचना अधिक मजबूत होईल आणि निवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्येही वाढ होईल.

9/10

शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम

 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हातात पैसा आल्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढेल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम विविध कंपन्यांच्या शेअर्सवर आणि एकूण शेअर बाजारावर दिसून येईल.

10/10

अर्थव्यवस्थेला गती

सुमारे 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे बाजारात पैशाचा ओघ वाढेल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला आणि जीडीपीला (GDP) चालना मिळेल.

पुढील
अल्बम

बोल्ड सीनमुळे सासरे संतापले! अभिनेत्रीने घटस्फोट घेत त्याच वेब सिरीजच्या डायरेक्टरशी केलं लग्न; आज 120 कोटींची मालकीण

पुढील अल्बम

बोल्ड सीनमुळे सासरे संतापले! अभिनेत्रीने घटस्फोट घेत त्याच वेब सिरीजच्या डायरेक्टरशी केलं लग्न; आज 120 कोटींची मालकीण

बोल्ड सीनमुळे सासरे संतापले! अभिनेत्रीने घटस्फोट घेत त्याच वेब सिरीजच्या डायरेक्टरशी केलं लग्न; आज 120 कोटींची मालकीण

बोल्ड सीनमुळे सासरे संतापले! अभिनेत्रीने घटस्फोट घेत त्याच वेब सिरीजच्या डायरेक्टरशी केलं लग्न; आज 120 कोटींची मालकीण 15
मेरा देश बदल राहा है... सोनं खरेदीचा भारतात नवा पॅटर्न; अनेक पिढ्यांची परंपरा मोडीत काढणारी नवी वाट कोणती?

मेरा देश बदल राहा है... सोनं खरेदीचा भारतात नवा पॅटर्न; अनेक पिढ्यांची परंपरा मोडीत काढणारी नवी वाट कोणती?

मेरा देश बदल राहा है... सोनं खरेदीचा भारतात नवा पॅटर्न; अनेक पिढ्यांची परंपरा मोडीत काढणारी नवी वाट कोणती? 9
Mumbai News : मुंबईतल्या बँकेवर RBIची मोठी कारवाई, ग्राहकांच्या खात्यावर किंवा ठेवींवर परिणाम होणार का?

Mumbai News : मुंबईतल्या बँकेवर RBIची मोठी कारवाई, ग्राहकांच्या खात्यावर किंवा ठेवींवर परिणाम होणार का?

Mumbai News : मुंबईतल्या बँकेवर RBIची मोठी कारवाई, ग्राहकांच्या खात्यावर किंवा ठेवींवर परिणाम होणार का? 8
&#039;राजा शिवाजी&#039;मध्ये अभिषेक बच्चन नेमकी कुणाची भूमिका साकारतोय? कनकगिरीच्या लढाईत अफजल खानाने केला दगाफटका

'राजा शिवाजी'मध्ये अभिषेक बच्चन नेमकी कुणाची भूमिका साकारतोय? कनकगिरीच्या लढाईत अफजल खानाने केला दगाफटका

'राजा शिवाजी'मध्ये अभिषेक बच्चन नेमकी कुणाची भूमिका साकारतोय? कनकगिरीच्या लढाईत अफजल खानाने केला दगाफटका 8