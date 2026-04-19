8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात किती वाढेल तुमचा पगार? हातात किती येईल पेन्शन? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा केंद्र सरकारच्या सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.

Pravin Dabholkar | Apr 19, 2026, 05:11 PM IST
8th Pay Commission Big Update How much will increase your salary and pension

8th Pay Commission Updaye: केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा आयोग दर १० वर्षांनी येतो आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत बदल सुचवतो.

कोणाला फायदा होणार?

याचा फायदा केंद्र सरकारच्या सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना (निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांना) होणार आहे. यात संरक्षण दलातील कर्मचारीही समाविष्ट आहेत. एकूण १ कोटीपेक्षा जास्त लोकांना फायदा मिळेल.

वेतन आयोग म्हणजे काय?

वेतन आयोग हा केंद्र सरकारचा एक विशेष आयोग आहे. तो कर्मचाऱ्यांच्या पगार, भत्ते, पेन्शन आणि निवृत्ती लाभ यात सुधारणा सुचवतो. याचा परिणाम सरकारी खर्च आणि अर्थव्यवस्थेवरही होतो.

आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य

या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे जबाबदारी आहे. सदस्यांमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक पुलक घोष (पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य) आणि माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन (सदस्य-सचिव) यांचा समावेश आहे.

आयोग सध्या काय करत आहे?

आयोग विविध कर्मचारी संघटना, मंत्रालये, पेन्शनधारक संस्था यांच्याशी चर्चा करत आहे. त्यांनी सर्वांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत आणि बैठकांचे आयोजन केले आहे. यामुळे शिफारशी तयार होण्यास मदत होईल.

बैठका आणि वेळापत्रक

24 एप्रिल 2026 रोजी देहरादून येथे एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. आयोगाची अधिसूचना 17 जानेवारी 2025 रोजी जारी झाली होती. अपेक्षा आहे की 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन रचना लागू होईल.

मागील आयोगांचा अनुभव

7 व्या आयोगाची अंमलबजावणी होण्यास अडीच वर्षे, 6 व्या आयोगास दोन वर्षे आणि 5 व्या आयोगास साडेतीन वर्षे लागली होती. त्यामुळे 8 व्या आयोगाच्या अंतिम अहवालासाठीही काही काळ लागू शकतो.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक (मल्टिप्लायर) आहे. जुन्या मूळ पगारात हा गुणक लावून नवीन पगार ठरवला जातो. हा फॅक्टर जितका जास्त, तितकी पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होते. हा सर्व गणनेचा मुख्य भाग आहे.

नवीन पगार किती होईल?

उदाहरणासह समजून घेऊया. सुरुवातीच्या (एंट्री लेव्हल) कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18,000 रुपयांवरून वाढून सुमारे 51,480 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. यावर फिटमेंट फॅक्टर अवलंबून आहे. प्रत्यक्ष वाढ 38,500 ते 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते.

पगाराच्या 18 स्तरांबद्दल

संपूर्ण वेतन रचना 18 वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये (लेव्हल्स) विभागली आहे. गट-ड कर्मचाऱ्यांपासून ते उच्च पदावरील गट-अ अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रमाणात वाढ मिळेल. पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्येही समान प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे.

एकूण फायदा काय?

या आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, पेन्शन वाढेल आणि सरकारच्या खर्चात वाढ होईल. हा 'मास्टर प्लॅन' आहे ज्यामुळे पगार, भत्ते, पेन्शन यात ऐतिहासिक बदल होतील. अंतिम शिफारशी आल्यानंतरच नेमकी आकडेवारी स्पष्ट होईल.

