  • 8th Pay Commission Big Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 75 लाख ग्रॅच्युटी अन् थेट 67 टक्के पेन्शन वाढ? मोठी अपडेट समोर!

सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असल्याने, 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.

Pravin Dabholkar | Apr 17, 2026, 06:07 PM IST
1/13

8th Pay Commission Big Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 75 लाख ग्रॅच्युटी अन् थेट 67 टक्के पेन्शन वाढ? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission Big Update Massive Pension Hike and Gratuity

8th Pay Commission:  भारतातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग (Pay Commission) स्थापन केला जातो. आठव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 75 लाख ग्रॅच्युटी अन् थेट 67 टक्के पेन्शन वाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

2/13

भत्त्यात वाढ?

सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असल्याने, 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. या आयोगात पगार वाढ,फिटमेंट फॅक्टर आणि भत्ता किती वाढतो याकडे लक्ष लागले आहे.

3/13

पगाराबाबत अहवाल

सरकार लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत अहवाल मागवत आहे आणि सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

4/13

कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी सूचना

14 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वाचे स्मरणपत्र सादर करण्यात आले, ज्यात निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी अनेक सूचना आहेत.

5/13

NPS योजना बंद होणार?

सध्याची NPS आणि एकीकृत पेन्शन योजना रद्द करून जुन्या पेन्शन योजनेला (OPS) परत जाण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

6/13

निवृत्तीवेतन

निवृत्तीवेतन 50% वरून 67% पर्यंत वाढवण्याचा मोठा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून निवृत्त कर्मचारी आरामात राहू शकतील.

7/13

ग्रॅच्युइटीचा नियम

ग्रॅच्युइटी (एकरकमी रक्कम) गणना करण्याचा नियम बदलण्यात आला आहे – आता 30 दिवसांऐवजी 25 कामकाज दिवसांवर गणना करावी.

8/13

ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा

ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 25 लाखांवरून 75 लाखांपर्यंत तीन पट वाढवण्याची मागणी आहे.

9/13

जास्त सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी

33 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 16.5 पट मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे.

10/13

घरभाडे भत्ता

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) देण्याची सूचना आहे, जेणेकरून शहर किंवा गावात राहण्याचा खर्च सोसता येईल.

11/13

वृद्ध निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी

वृद्ध निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ‘केअरटेकर भत्ता’ देण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात वैद्यकीय आणि दैनंदिन मदतीचा खर्च भागवता येईल.

12/13

वार्षिक वेतनवाढ

वार्षिक वेतनवाढ 3% वरून 6% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा फायदा होईल.

13/13

पगारवाढ

फिटमेंट फॅक्टर 3.833 ठेवून किमान बेसिक पगार 18 हजार रुपयांवरून 69 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आहे.

