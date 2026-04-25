  • 8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 72000 रुपयांपर्यंत वाढणार; मोठी अपडेट आली समोर!

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 72000 रुपयांपर्यंत वाढणार; मोठी अपडेट आली समोर!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत आणि नवीन मूळ वेतनाबाबत (Basic Pay) सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहेत.

Pravin Dabholkar | Apr 25, 2026, 03:16 PM IST
8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 72000 रुपयांपर्यंत वाढणार; मोठी अपडेट आली समोर!

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

8th Pay Commission: सरकारी नियमांनुसार, दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. ७ वा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता, त्यामुळे आता २०२६ मध्ये ८ वा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. यासाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

किमान मूळ वेतनातील मोठी वाढ

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

सोशल मीडिया आणि विविध चर्चांमध्ये ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत किमान मूळ पगार ७२,००० रुपये होणार असल्याची चर्चा आहे. सध्या ७ व्या वेतन आयोगामध्ये किमान पगार १८,००० रुपये आहे. जर ही वाढ झाली, तर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होईल.

NC-JCM ची नेमकी मागणी काय?

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

'नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने सरकारकडे किमान मूळ वेतन ५९,००० ते ६९,००० रुपयांच्या दरम्यान असावे अशी अधिकृत मागणी केली आहे. ७२,००० रुपयांची चर्चा असली, तरी संघटनांच्या मागण्या व्यवहार्यतेवर आधारित आहेत.

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

वेतन वाढवण्यासाठी 'फिटमेंट फॅक्टर' अत्यंत महत्त्वाचा असतो. सध्या हा फॅक्टर २.५७ आहे. कर्मचारी संघटना तो २.८६ किंवा त्यापेक्षा जास्त करण्याची मागणी करत आहेत. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास आपोआपच मूळ वेतनात मोठी वाढ होते.

महागाई भत्त्याचे (DA) विलीनीकरण

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

जेव्हा महागाई भत्ता ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त होतो, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन करून नवीन वेतन रचना तयार करण्याची मागणी केली जाते. सध्या महागाई भत्त्याने ५०% ची मर्यादा ओलांडली असल्याने ८ व्या वेतन आयोगाची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.

पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

केवळ सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर लाखो निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (Pensioners) हा आयोग महत्त्वाचा आहे. नवीन वेतन आयोगामुळे पेन्शनच्या रकमेतही मोठी वाढ होणार असून, महागाईच्या काळात जेष्ठ नागरिकांना याचा मोठा आधार मिळेल.

पगारवाढीचे प्रमाण

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

जर ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी मान्य झाल्या, तर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात सरासरी २०% ते ३०% वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांचाही समावेश असेल.

सरकारची सध्याची भूमिका

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

सरकारने अद्याप ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, आगामी निवडणुका आणि कर्मचाऱ्यांचा वाढता असंतोष पाहता, सरकार लवकरच यावर समिती स्थापन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महागाईशी लढण्यासाठी मदत

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

गेल्या काही वर्षांत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. सध्याचा ७ वा वेतन आयोग या महागाईला तोंड देण्यासाठी अपुरा पडत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ८ वा आयोग ही केवळ मागणी नसून गरज बनली आहे.

कधीपर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकते?

8th Pay Commission Big Update minimum basic pay rise

साधारणपणे, वेतन आयोगाचा अहवाल तयार व्हायला १८ ते २४ महिने लागतात. जर २०२४-२५ मध्ये आयोगाची स्थापना झाली, तर १ जानेवारी २०२६ पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची दाट शक्यता आहे.

IPL 2026 : ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अव्वल स्थानावर कोणता फलंदाज? कोहली की गिलच्या हाती लागणार कॅप...

