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8th Pay Commission: तुमच्या कल्पनेपेक्षाही जास्त असेल घरभाडे भत्त्यातील वाढ;केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर किती वाढेल?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 17, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:08 PM IST
8th Pay Commission HRA1/10

8th Pay Commission: तुमच्या कल्पनेपेक्षाही जास्त असेल घरभाडे भत्त्यातील वाढ;केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या वेतनवाढीच्या चर्चा सुरू आहेत. या वेळी केवळ मूळ वेतन (Basic Pay) वाढणार नाही, तर घरभाडे भत्ता (House Rent Allowance - HRA) देखील लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Fitment Factor2/10

HRA दर

कारण HRA हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाशी थेट जोडलेला असल्याने, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यास त्याचा थेट फायदा मासिक पगारावर होऊ शकतो. मात्र, सरकारने अद्याप अंतिम आकडे किंवा HRA दर जाहीर केलेले नाहीत. हे सर्व सध्या उपलब्ध माहिती आणि संभाव्य गणनांवर आधारित अंदाज आहेत.

Basic Pay Increase3/10

HRA वाढीचा थेट संबंध मूळ वेतनाशी

 

घरभाडे भत्ता (HRA) हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या ठरावीक टक्केवारीने दिला जातो. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर वाढून मूळ वेतन वाढल्यास HRA आपोआप वाढेल. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या एकूण मासिक पगारात मोठी भर पडू शकते.

Central Government Sal4/10

शहरांच्या वर्गवारीनुसार HRA वेगळा

 

सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना शहरांच्या वर्गवारीनुसार HRA दिला जातो. X श्रेणीतील महानगरांसाठी सर्वाधिक, Y श्रेणीतील शहरांसाठी त्यापेक्षा कमी आणि Z श्रेणीतील शहरांसाठी तुलनेने कमी HRA लागू असतो. त्यामुळे समान वेतन असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या शहरानुसार वेगवेगळा HRA मिळू शकतो.

८ वा वेतन आयोग5/10

फिटमेंट फॅक्टर ठरणार सर्वात महत्त्वाचा घटक

 

8व्या वेतन आयोगात किती वेतनवाढ होईल, हे प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. विविध कर्मचारी संघटनांनी आणि तज्ज्ञांनी वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर सुचवले आहेत. अंतिम निर्णय सरकार आणि वेतन आयोगाच्या शिफारसीनंतरच होणार असला, तरी फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त तितकी Basic Pay आणि HRA दोन्हीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

फिटमेंट फॅक्टर6/10

HRA वाढीमुळे एकूण पगारात मोठी भर

 

अनेक कर्मचारी केवळ मूळ वेतनवाढीकडे लक्ष देतात. मात्र प्रत्यक्षात HRA, महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्ते मिळून एकूण मासिक उत्पन्न तयार होते. त्यामुळे HRA मध्ये झालेली वाढ कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष हातात येणाऱ्या पगारात लक्षणीय फरक निर्माण करू शकते.

मूळ वेतनात वाढ7/10

महानगरांतील कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता

 

मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घरभाड्याचा खर्च जास्त असल्याने HRA वाढीचा सर्वाधिक आर्थिक फायदा या शहरांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे निवासखर्चाचा ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन8/10

अंतिम आकडे सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होतील

 

सध्या सोशल मीडियावर आणि विविध संकेतस्थळांवर अनेक संभाव्य वेतनतक्ते आणि HRA गणना व्हायरल होत आहेत. मात्र हे सर्व अंदाज आहेत. सरकारने अद्याप 8व्या वेतन आयोगातील HRA, फिटमेंट फॅक्टर किंवा अंतिम वेतनरचना अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे कोणतीही माहिती अधिकृत अधिसूचना आल्यानंतरच निश्चित मानावी.

कर्मचारी संघटनांकडून अधिक HRA ची मागणी9/10

कर्मचारी संघटनांकडून अधिक HRA ची मागणी

 

काही कर्मचारी संघटनांनी वाढत्या घरभाड्याचा विचार करून HRA दर वाढवण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये भाड्याचे दर झपाट्याने वाढल्याने विद्यमान HRA अपुरा असल्याचे संघटनांचे मत आहे. या मागण्यांचा विचार वेतन आयोगाच्या चर्चेत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आयोगाकडे10/10

लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आयोगाकडे

 

8वा वेतन आयोग हा देशातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. वेतन, HRA, DA आणि इतर भत्त्यांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य बदलांमुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आयोगाच्या अंतिम शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

TAGS:
8th Pay Commission
HRA Increase
central government employees
salary hike
Government Jobs

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