English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • 8th Pay Commission: पगारवाढीसह भरघोस पेन्शन, 5 फॅमिली यूनिट आणि 64 सुट्ट्या; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट

8th Pay Commission: पगारवाढीसह भरघोस पेन्शन, 5 फॅमिली यूनिट आणि 64 सुट्ट्या; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट

Pravin Dabholkar | May 01, 2026, 03:13 PM IST
twitter
1/10

8th Pay Commission: ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ पेन्शनर्स अँड एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) ने केंद्र सरकारकडे ८ वा वेतन आयोग लवकरात लवकर लागू करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

twitter
2/10

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ

कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्यासाठी 'फिटमेंट फॅक्टर' वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay) लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

twitter
3/10

न्यूनतम पगारात वाढ

८ व्या वेतन आयोगांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार वाढवून तो सन्मानजनक पातळीवर नेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

twitter
4/10

जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) मुद्दा

बैठकीत जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. एनपीएस (NPS) ऐवजी ओपीएस (OPS) कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे.

twitter
5/10

महागाई भत्ता आणि पेन्शन

वाढत्या महागाईचा विचार करून पेन्शनधारकांसाठी पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची आणि महागाई भत्त्याचे थकीत हप्ते देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

twitter
6/10

फॅमिली यूनिट

वेतन निश्चितीसाठी सध्या '३ युनिट'चे कुटुंब गृहीत धरले जाते. मात्र, आता ५ सदस्यांच्या कुटुंबाचा (पती-पत्नी, दोन मुले आणि वृद्ध आई-वडील) खर्च लक्षात घेऊन पगार ठरवावा, अशी मागणी केली आहे.

twitter
7/10

CGHS सुविधांमध्ये सुधारणा

केंद्रीय कर्मचारी आरोग्य योजना (CGHS) अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे, जेणेकरून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी त्रास होणार नाही.

twitter
8/10

वेळेवर पदोन्नती

कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि ती ठराविक वेळेतच व्हावी, जेणेकरून त्यांच्या करिअरची प्रगती थांबणार नाही.

twitter
9/10

भत्त्यांमध्ये वाढ

घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर महत्त्वाच्या भत्त्यांचा आढावा घेऊन त्यात सध्याच्या महागाईनुसार वाढ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

twitter
10/10

सरकारचा प्रतिसाद

या बैठकीत मांडलेल्या सादरीकरणावर (Presentation) सरकारने सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे, मात्र ८ व्या वेतन आयोगाच्या अधिकृत घोषणेबाबत अद्याप निश्चित तारीख समोर आलेली नाही.

twitter
