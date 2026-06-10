/8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थेट 69000 रुपये बेसिक सॅलरी? पगारवाढीसंदर्भात मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि सेवा अटींमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सध्या 7व्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूलभूत वेतन 18,000 रुपये आहे. कर्मचारी संघटनांनी 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली असून ती मंजूर झाल्यास किमान मूलभूत वेतन सुमारे 69,000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र हा आकडा अद्याप प्रस्तावित असून अंतिम निर्णय सरकार घेणार आहे.
नवीन वेतन ठरवताना फिटमेंट फॅक्टरचा सर्वाधिक प्रभाव असतो. हा गुणक सध्याच्या मूलभूत वेतनावर लागू केला जातो. 7व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. आता 2.86 ते 3.83 या दरम्यानचा गुणक चर्चेत असून त्यावरच वेतनवाढीचे प्रमाण अवलंबून राहणार आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता आणि इतर सुविधांची नव्याने रचना होऊ शकते. वाढलेल्या मूलभूत वेतनामुळे संबंधित भत्त्यांमध्येही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जर आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास विलंब झाला, तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2026 पासून लागू असलेल्या वाढीची थकबाकी मिळू शकते. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वेतन आयोगाचा लाभ केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर निवृत्तीवेतनधारकांनाही मिळणार आहे. मूलभूत पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असून त्यामुळे लाखो ज्येष्ठ नागरिकांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
कर्मचारी संघटनांनी किमान वेतन 69 हजार रुपये, वार्षिक वेतनवाढीचा दर वाढवणे, HRA मध्ये सुधारणा आणि पेन्शन व्यवस्थेत बदल अशा विविध मागण्या आयोगासमोर मांडल्या आहेत. या मागण्यांवर आयोग विचार करत आहे.
महागाई भत्ता मूलभूत वेतनात विलीन करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून केली जात असली तरी केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात सध्या कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
69 हजार रुपयांचे किमान वेतन, मोठी वेतनवाढ आणि वाढीव भत्ते याविषयी सध्या चर्चा सुरू असली तरी हे सर्व प्रस्तावित आकडे आहेत. अंतिम वेतनरचना, फिटमेंट फॅक्टर आणि भत्त्यांबाबतचा निर्णय 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच निश्चित होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत घोषणांची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.