English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती टक्क्यांची थेट वाढ? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात मोठी वाढ करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

Pravin Dabholkar | Apr 27, 2026, 02:37 PM IST
twitter
1/10

8th Pay Commission Big Update What is the direct percentage increase in employees salaries

8th Pay Commission: ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात (Basic Salary) मोठी वाढ करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. सध्या हे वेतन १८,००० रुपये आहे, ते वाढवून सुमारे ५०,००० ते ६९,००० रुपये करण्याची मागणी होत आहे.

twitter
2/10

फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव

७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. आता ८ व्या वेतन आयोगासाठी तो २.८३ ते ३.८३ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास एकूण पगारात मोठी वाढ होईल.

twitter
3/10

२८.३% वाढीची शक्यता

काही अहवालांनुसार, नवीन वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सरासरी २८.३% टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात लक्षणीय भर पडेल.

twitter
4/10

महागाई भत्ता विलीनीकरण

कर्मचारी संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की जेव्हा महागाई भत्ता (DA) २५% किंवा ५०% ओलांडतो, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन केला जावा. यामुळे पुढील भत्त्यांची गणना वाढलेल्या मूळ वेतनावर होईल.

twitter
5/10

लिव्हिंग वेज सूत्र

किमान पगार ठरवण्यासाठी केवळ जुन्या पद्धतीचा वापर न करता अन्न, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षणाचा वाढलेला खर्च लक्षात घेऊन 'वैज्ञानिक निर्वाह पगार सूत्राचा' (Living Wage Formula) विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

twitter
6/10

पेन्शनधारकांना फायदा

८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यास केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर लाखो केंद्र सरकारी पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होणार आहे.

twitter
7/10

इतर भत्त्यांमध्ये वाढ

घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) आणि मुलांच्या शिक्षण भत्त्यातही मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. मुलांचा शिक्षण भत्ता ७,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

twitter
8/10

अंमलबजावणीची तारीख

साधारणपणे दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो. ७ वा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता, त्या नियमानुसार ८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.

twitter
9/10

सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारने अद्याप ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत किंवा ठोस पगारवाढीबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, विविध संघटनांनी त्यांचे प्रस्ताव आणि मागण्या सरकारकडे सोपवल्या आहेत.

twitter
10/10

लाभार्थी संख्या

या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे ४८ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६७ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. ही पगारवाढ महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकते.

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Numerology : मूलांक 4 आणि 8 असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यशाली, तर या लोकांना पाहावी लागेल संधीची वाट

पुढील अल्बम

Weekly Numerology : मूलांक 4 आणि 8 असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यशाली, तर या लोकांना पाहावी लागेल संधीची वाट 9
आठव्या वेतन आयोगामुळं बदलणार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांचं गणित, Holidays कमी की जास्त?

आठव्या वेतन आयोगामुळं बदलणार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांचं गणित, Holidays कमी की जास्त? 8
बोल्ड अभिनेत्रीचा लग्न घोटाळा! NRI इंजिनिअरला 9.35 कोटींचा गंडा, थेट FIR; Insta स्टोरी तुफान Viral

बोल्ड अभिनेत्रीचा लग्न घोटाळा! NRI इंजिनिअरला 9.35 कोटींचा गंडा, थेट FIR; Insta स्टोरी तुफान Viral 12
अमेरिकेत Job शोधताय? भारतीयांपुढं नवं संकट, नोकऱ्यांच्या दुष्काळात 13 वा महिना

अमेरिकेत Job शोधताय? भारतीयांपुढं नवं संकट, नोकऱ्यांच्या दुष्काळात 13 वा महिना 8