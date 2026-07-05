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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार ₹69 हजार बेसिक सॅलरी? कसला येतोय अडथळा? मोठी अपडेट!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 05, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:40 PM IST

केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाकडून लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठ्या वेतनवाढीची अपेक्षा आहे.

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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार ₹69 हजार बेसिक सॅलरी? कसला येतोय अडथळा? मोठी

केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाकडून लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठ्या वेतनवाढीची अपेक्षा आहे. कर्मचारी संघटनांनी किमान मूलभूत वेतन ₹69,000 करण्याची मागणी केली असली, तरी सरकार आर्थिक भार लक्षात घेऊन अधिक सावध भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अपेक्षित पगारवाढ प्रत्यक्षात किती मिळेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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₹69 हजार किमान वेतनाची मागणी

 

कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगात किमान मूलभूत वेतन सुमारे ₹69,000 करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी प्रामुख्याने 3.83 इतक्या फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित आहे. मात्र सरकारकडून ही मागणी पूर्णपणे स्वीकारली जाईल, याची कोणतीही अधिकृत हमी नाही.

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फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे नेमके काय?

 

फिटमेंट फॅक्टर हा विद्यमान मूलभूत पगाराला लागू केला जाणारा गुणक असतो. याच गुणकाच्या आधारे नवीन मूलभूत वेतन निश्चित केले जाते. सातव्या वेतन आयोगात हा गुणक 2.57 होता. आठव्या वेतन आयोगात तो किती ठेवायचा, यावरच प्रत्यक्ष वेतनवाढ अवलंबून असेल.

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सरकारचा सावध दृष्टिकोन का महत्त्वाचा?

 

मोठ्या प्रमाणावर वेतनवाढ दिल्यास केंद्र सरकारवर हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. याशिवाय अनेक राज्य सरकारांनाही त्याचा परिणाम सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करताना आर्थिक शिस्त आणि महसुली क्षमता यांचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.

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कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या काय आहेत?

 

विविध कर्मचारी संघटनांनी 3.0 ते 4.0 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी 3.83 फिटमेंट फॅक्टरसह ₹69,000 किमान वेतनाची मागणी केली आहे, तर काहींनी ₹72,000 पर्यंत किमान मूलभूत वेतन सुचवले आहे.

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अंतिम निर्णयापूर्वी व्यापक सल्लामसलत

 

आठवा वेतन आयोग कर्मचारी संघटना, मंत्रालये, तज्ज्ञ आणि विविध संबंधित घटकांकडून सूचना व अभिप्राय घेतल्यानंतरच शिफारसी तयार करणार आहे. त्यामुळे सध्या समोर येणारे आकडे हे अधिकृत निर्णय नसून संभाव्य अंदाज मानले जात आहेत.

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पगारवाढीवर कोणते घटक परिणाम करणार?

 

महागाई, केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती, महसूल, वित्तीय तूट, कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम या सर्व बाबींचा विचार करूनच नवीन वेतन संरचना ठरवली जाईल. त्यामुळे केवळ एका फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर अंतिम वेतन निश्चित होणार नाही.

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अफवांपासून सावध राहा

 

सोशल मीडियावर ₹69,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक किमान वेतनाबाबत अनेक दावे केले जात आहेत. मात्र सरकार किंवा वेतन आयोगाकडून अंतिम शिफारसी जाहीर होईपर्यंत कोणताही आकडा निश्चित मानता येणार नाही. त्यामुळे अधिकृत घोषणेलाच प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

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नजरा सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे

 

8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमुळे केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्यावर आधारित राज्यांतील वेतन धोरणांवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र किमान ₹69 हजार मूलभूत वेतनाची मागणी पूर्ण होईल की सरकार कमी फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारेल, हे आगामी अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

TAGS:
8thPayCommission
FitmentFactor
SalaryHike
CentralGovernmentEmployees
PayCommission

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