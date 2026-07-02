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8th Pay Commission: लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; एकरकमी मिळणार 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता? मोठी अपडेट समोर!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 02, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:31 PM IST

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चा पुन्हा एकदा वेगाने सुरू झाली आहे.

8th Pay Commission Big Update Govt Employees Receive DA Arrears1/8

8th Pay Commission: लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; एकरकमी मिळणार 18 महिन्यांचा महागाई भत्त

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चा पुन्हा एकदा वेगाने सुरू झाली आहे. विशेषतः कोरोनाकाळात स्थगित करण्यात आलेल्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) थकबाकीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

8th Pay Commission Big Update Govt Employees Receive DA Arrears2/8

विषयावर नेमकी काय स्थिती?

 कर्मचारी संघटनांकडून ही थकबाकी देण्याची मागणी सातत्याने केली जात असली तरी केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे या विषयावर नेमकी काय स्थिती आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

8th Pay Commission Big Update Govt Employees Receive DA Arrears3/8

18 महिन्यांचा डीए थकबाकीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

 

कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने आर्थिक ताण लक्षात घेऊन जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) वाढ स्थगित ठेवली होती. त्यानंतर जुलै 2021 पासून डीए पुन्हा लागू करण्यात आला. मात्र या 18 महिन्यांच्या थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. आता 8व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेमुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

8th Pay Commission Big Update Govt Employees Receive DA Arrears4/8

कर्मचारी संघटनांची पुन्हा एकदा सरकारकडे मागणी

 

केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनांनी सरकारकडे वारंवार निवेदन देऊन 18 महिन्यांचा डीए आणि डीआरची थकबाकी देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, महागाई वाढलेली असताना कर्मचाऱ्यांना हा आर्थिक लाभ मिळणे आवश्यक आहे. अनेक संघटनांनी हा मुद्दा अर्थ मंत्रालय आणि कर्मचारी विभागाकडेही मांडला आहे.

8th Pay Commission Big Update Govt Employees Receive DA Arrears5/8

सरकारची भूमिका काय आहे?

 

केंद्र सरकारने यापूर्वी संसदेत दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले होते की, कोरोनाकाळात महसुलावर मोठा आर्थिक ताण आल्यामुळे डीए थकबाकी देणे शक्य झाले नाही. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार आला असता. त्यामुळे सध्या तरी 18 महिन्यांची थकबाकी देण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.

8th Pay Commission Big Update Govt Employees Receive DA Arrears6/8

8व्या वेतन आयोगाशी थेट संबंध आहे का?

 

अनेक कर्मचारी असा समज करून घेत आहेत की 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर 18 महिन्यांची डीए थकबाकी आपोआप मिळेल. मात्र उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, 8वा वेतन आयोग आणि डीए थकबाकी हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये नवीन वेतनरचना, भत्ते आणि फिटमेंट फॅक्टरचा विचार केला जातो. डीए थकबाकीबाबत स्वतंत्र सरकारी निर्णय आवश्यक असेल.

8th Pay Commission Big Update Govt Employees Receive DA Arrears7/8

कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष ठेवावे?

 

केंद्र सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना किंवा अर्थ मंत्रालयाचे निवेदन येईपर्यंत कोणतीही माहिती अंतिम मानू नये. सध्या सोशल मीडियावर 18 महिन्यांचा डीए मिळणार असल्याच्या विविध पोस्ट आणि संदेश व्हायरल होत आहेत. मात्र याबाबत अधिकृत घोषणा नसल्याने अशा दाव्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

8th Pay Commission Big Update Govt Employees Receive DA Arrears8/8

पुढे काय होऊ शकते?

 

सध्या कर्मचारी संघटनांकडून थकबाकीची मागणी कायम आहे. भविष्यात सरकार आर्थिक परिस्थिती, महसूल आणि वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेचा विचार करून निर्णय घेऊ शकते. मात्र आजच्या घडीला 18 महिन्यांचा डीए/डीआर थकबाकी देण्यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी केवळ अधिकृत सरकारी माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.

TAGS:
8th Pay Commission
DA arrears
central government employees
dearness allowance
Government Employees News

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