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8th Pay Commission: दर 3 महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढणार? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Aug 21, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:28 PM IST

8व्या वेतन आयोगासमोर DA आणि DR दर तीन महिन्यांनी सुधारण्याची महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाईतील बदलांचा अधिक नियमित लाभ मिळू शकतो. 

8th Pay Commission latest news 20261/9

8th Pay Commission: दर 3 महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढणार? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA वर्षातून दोनदा—जानेवारी आणि जुलैपासून—सुधारला जातो. त्यामुळे तिमाही DAचा प्रस्ताव मंजूर झाला तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत महत्त्वाचा बदल होऊ शकतो. मात्र ही सध्या कर्मचारी-पेन्शनर संघटनेची मागणी आहे; सरकार किंवा 8व्या वेतन आयोगाने ती मंजूर केलेली नाही.

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वेतन-भत्त्यांबाबत अपेक्षा

आठव्या वेतन आयोगाकडून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन-भत्त्यांबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारत पेन्शनर समज म्हणजेच बीपीएस या संघटनेने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) दर तीन महिन्यांनी सुधारण्याची मागणी केली आहे. 

central government employees DA3/9

दर तीन महिन्यांनी DA वाढवण्याची मागणी

 

BPSने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर सादर केलेल्या निवेदनात DA आणि DRमध्ये दर तीन महिन्यांनी सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. महागाईत होणारे बदल कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अधिक वेगाने प्रतिबिंबित व्हावेत, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे.सध्याच्या व्यवस्थेत DA वर्षातून दोन वेळा बदलतो. त्यामुळे महागाई वाढली तरी तिचा परिणाम पगारात तातडीने दिसून येत नाही. तिमाही पुनरावलोकनामुळे ही तफावत कमी होण्याची शक्यता संघटनेने मांडली आहे.

Dearness Allowance latest update4/9

DA आणि DR म्हणजे काय?

 

DA म्हणजे महागाई भत्ता. हा केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी दिला जातो. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना याच धर्तीवर डिअरनेस रिलीफ दिला जातो.DAची गणना प्रामुख्याने कन्झुमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्स या महागाई निर्देशांकाच्या आधारे केली जाते. त्यामुळे बाजारातील किंमती वाढल्यास डीएमध्येही वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होते.

8th CPC salary and pension revision5/9

सध्या वर्षातून दोनदा DAमध्ये बदल

 

सध्याच्या पद्धतीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या DAमध्ये 1 जानेवारी आणि 1 जुलै या दोन प्रभावी तारखांपासून बदल केला जातो. संबंधित CPI-IW आकडेवारीच्या आधारे DA किती वाढवायचा याची गणना केली जाते.म्हणजेच तिमाही DAचा प्रस्ताव स्वीकारला तर वर्षातील दोन ऐवजी चार वेळा महागाई भत्त्याचा आढावा घेण्याची पद्धत लागू होऊ शकते. मात्र यासाठी सरकारचा अधिकृत निर्णय आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशी आवश्यक आहेत.

८ वा वेतन आयोग २०२६ ताज्या बातम्या6/9

8व्या वेतन आयोगाकडे आणखी कोणत्या मागण्या?

 

BPSने केवळ तिमाही DAची मागणी केलेली नाही. संघटनेने किमान पेन्शन ₹45,000 करण्याची आणि 25 टक्के DA/DR मूलभूत पेन्शनमध्ये विलीन करण्याची मागणीही केली आहे. तसेच वेतन आणि पेन्शनमध्ये दर पाच वर्षांनी पुनरावलोकन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.या मागण्या सध्या संघटनांच्या शिफारशी आहेत. त्यांना सरकारने मंजुरी दिली आहे, असा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही.

त्रैमासिक महागाई भत्ता सुधारणेची मागणी7/9

कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर काय परिणाम होऊ शकतो?

 

जर भविष्यात तिमाही DAची मागणी मान्य झाली, तर महागाई वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात त्याचा परिणाम तुलनेने लवकर दिसू शकतो. विशेषतः महागाई झपाट्याने वाढत असताना दर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या बदलाऐवजी तीन महिन्यांनी पुनरावलोकन केल्यास कर्मचाऱ्यांना अधिक नियमित महागाई संरक्षण मिळू शकते.मात्र DA वाढ म्हणजे थेट बेसिक पगारात वाढ नाही. DA हा वेतनाचा स्वतंत्र घटक आहे. त्यामुळे तिमाही DAची मागणी मंजूर झाली तरी अंतिम आर्थिक फायदा कोणत्या सूत्राने आणि कोणत्या दराने दिला जातो, हे सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता8/9

8वा वेतन आयोग सध्या काय करत आहे?

 

8वा केंद्रीय वेतन आयोग वेतन, भत्ते आणि पेन्शनच्या रचनेचा आढावा घेण्यासाठी विविध भागधारकांशी चर्चा करत आहे. आयोगाने कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. सध्या विविध मागण्यांवर चर्चा आणि माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू आहे.आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतिम वेतनरचना, फिटमेंट फॅक्टर, DA आणि इतर भत्त्यांबाबत निश्चित आकडे समोर येण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे.

महागाई भत्त्याचे नवीनतम अपडेट9/9

तिमाही DAची मागणी मंजूर झाली का?

 

सध्या तिमाही DA वाढ लागू झालेली नाही.ही भारत पेन्शनर समजने 8व्या वेतन आयोगासमोर मांडलेली मागणी आहे.त्यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी सोशल मीडियावरील ‘आता दर तीन महिन्यांनी DA वाढणार’ अशा दाव्यांकडे अधिकृत घोषणा होईपर्यंत सावधपणे पाहावे. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.

TAGS:
8th Pay Commission
central government employees
dearness allowance
DA hike
government employees

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