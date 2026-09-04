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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षांत 29 लाखांचा फायदा? 7% इन्क्रिमेंट झाल्यास गणित काय सांगतं?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Sep 04, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:10 PM IST

8व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक इन्क्रिमेंट, महागाई भत्ता, भत्त्यांची रचना आणि पेन्शन यांसारखे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षांत 29 लाखांचा फायदा? 7% इन्क्रिमेंट झाल्यास गणित का

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडे लागले आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून वेतन, भत्ते आणि इतर सेवा-संबंधित बाबींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक इन्क्रिमेंटचा दर सध्याच्या 3 टक्क्यांवरून 5, 6 किंवा 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. 7 टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट लागू झाल्यास एका उदाहरणातील Level-8 कर्मचाऱ्याला 10 वर्षांत सुमारे ₹28.89 लाख अधिक मूलभूत वेतन मिळू शकते. मात्र, हा अधिकृत निर्णय नसून केवळ उदाहरणाधारित अंदाज आहे.

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8व्या वेतन आयोगात नेमका मुद्दा काय?

 

सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढीसाठी 3 टक्के इन्क्रिमेंट लागू आहे. वाढती महागाई आणि खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा दर अपुरा असल्याचा युक्तिवाद कर्मचारी संघटनांकडून केला जात आहे. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाकडे वार्षिक इन्क्रिमेंटचा दर वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विविध कर्मचारी संघटनांनी 5 ते 7 टक्क्यांपर्यंत वेगवेगळे प्रस्ताव मांडले आहेत.

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7 टक्के इन्क्रिमेंटची मागणी कुणी केली?

 

ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्किम एम्प्लॉयी फेडरेशनने 7 टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंटची मागणी केली आहे. दुसरीकडे नॅशनल काऊन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टिव्ह मशिनरी म्हणजे NC-JCM तसेच ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉयी फेडरेशन आणि फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन यांनी 6 टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंटचा प्रस्ताव मांडला आहे. इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर असोशिएशनकडून 5 टक्के दराची मागणी करण्यात आली आहे. म्हणजेच कर्मचारी संघटनांमध्येही एकाच दरावर एकमत नाही.

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₹29 लाखांचा आकडा कुठून आला?

 

हा आकडा समजून घेण्यासाठी उदाहरण म्हणून लेव्हल-8 कर्मचाऱ्याची सध्याची बेसिक सॅलरी ₹47,600 गृहीत धरली आहे. त्यावर 8व्या वेतन आयोगात 2.15 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, असे काल्पनिक गृहीतक मांडले तर बेसिक पगार ₹1,02,340 होतो. त्यानंतर दरवर्षी 7 टक्के इन्क्रिमेंट मिळाल्यास पुढील वर्षांमध्ये बेसिक वेतन चक्रवाढ पद्धतीने वाढत जाते. महत्त्वाचे म्हणजे 2.15 हा अधिकृत फिटमेंट फॅक्टर नाही.

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10 वर्षांत किती फरक पडतो?

 

या उदाहरणातील गणनेनुसार 3 टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंटच्या तुलनेत 5 टक्के दराने 10 वर्षांत सुमारे ₹13.68 लाख अधिक, 6 टक्के दराने सुमारे ₹21.08 लाख अधिक, तर 7 टक्के दराने जवळपास ₹28.89 लाख अधिक क्युमिलेटीव्ह वेसिक पे मिळू शकतो. त्यामुळेच ‘29 लाखांचा अतिरिक्त फायदा’ हा आकडा चर्चेत आला आहे.

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7 टक्के वाढ झाल्यास 10व्या वर्षी पगार किती?

 

या काल्पनिक गणनेत सुरुवातीचा बेसिक पगार ₹1,02,340 मानला आहे. त्यावर सातत्याने 7 टक्के वार्षिक वाढ लागू केली तर 10व्या वर्षी मासिक बेसिक पगार सुमारे ₹1.88 लाख होऊ शकतो. मात्र, हा आकडा फक्त गणिती उदाहरण आहे. प्रत्यक्ष पगारामध्ये महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता आणि इतर घटकांचा समावेश होतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष हातात येणारा पगार वेगळा असेल.

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मग ₹29 लाख म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या हातात एकरकमी मिळणार का?

 

नाही. हा सर्वात महत्त्वाचा फरक आहे. ₹28.89 लाख म्हणजे 10 वर्षांच्या कालावधीत 3 टक्के इन्क्रिमेंटच्या तुलनेत 7 टक्के इन्क्रिमेंट गृहीत धरल्यावर होणाऱ्या एकूण मूलभूत वेतनातील अतिरिक्त फरक आहे. ही ₹29 लाखांची एकरकमी रक्कम नाही. तसेच हा थेट ‘इन-हँड पगारवाढीचा’ आकडाही नाही. कर, NPS किंवा इतर कपातींनंतर प्रत्यक्ष हातात येणारी रक्कम वेगळी असेल.

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8व्या वेतन आयोगाने 7% इन्क्रिमेंट मंजूर केले आहे का?

 

अद्याप नाही. कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्या म्हणजे आयोगाचा अंतिम निर्णय नाही. 8वा केंद्रीय वेतन आयोग सध्या कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि इतर भागधारकांकडून सूचना व मागण्या घेत आहे. आयोगाची अधिकृत वेबसाइटही विविध राज्यांमधील बैठका आणि दौऱ्यांची माहिती देत आहे. त्यामुळे 7 टक्के इन्क्रिमेंट किंवा 2.15 फिटमेंट फॅक्टर निश्चित झाल्याचे मानणे चुकीचे ठरेल.

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कर्मचाऱ्यांनी सध्या काय लक्षात ठेवावे?

 

8व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक इन्क्रिमेंट, महागाई भत्ता, भत्त्यांची रचना आणि पेन्शन यांसारखे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मात्र, अंतिम आर्थिक फायदा आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणारे ‘₹29 लाख मिळणार’ किंवा ‘पगार दुप्पट होणार’ असे दावे अधिकृत घोषणा समजून घेऊ नयेत. सध्या उपलब्ध आकडे हे सिनारीय बेस्ड कॅल्क्युलेशन आहेत; अंतिम वेतनवाढीचे चित्र आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारी अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होईल.

TAGS:
8th Pay Commission
central government employees
salary hike
Annual Increment
8th CPC

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