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8th Pay Commission: केंद्रीय पेन्शनधारकांचा फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स ₹1,000 वरून थेट ₹3,000 होणार? अपडेट समोर!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 06, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:24 PM IST

केंद्रीय सरकारी पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगासमोर फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स (FMA) तिप्पट वाढवण्याची मागणी केली आहे.

8th Pay Commission: केंद्रीय पेन्शनधारकांचा फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स ₹1,000 वरून थेट ₹3,000 होणार? अपड1/10

8th Pay Commission: केंद्रीय पेन्शनधारकांचा फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स ₹1,000 वरून थेट ₹3,000 होणार? अपड

केंद्रीय सरकारी पेन्शनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची मागणी पुढे आली आहे. सध्या मिळणारा फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स (FMA) ₹1,000 वरून थेट ₹3,000 प्रति महिना करण्याची मागणी अधिकृतपणे 8व्या वेतन आयोगाकडे करण्यात आली आहे. 

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भत्ता वाढवण्याची आवश्यकता

वाढती महागाई, औषधोपचारांचा वाढलेला खर्च आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन हा भत्ता वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे पेन्शनधारक संघटनांचे म्हणणे आहे. मात्र, याबाबत केंद्र सरकार किंवा 8व्या वेतन आयोगाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही.

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फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स ₹3,000 करण्याची अधिकृत मागणी

 

केंद्रीय सरकारी पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगासमोर फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स (FMA) तिप्पट वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्या अनेक पेन्शनधारकांना दरमहा ₹1,000 FMA मिळतो. वाढत्या आरोग्य खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम अपुरी असल्याचे संघटनांचे मत आहे. त्यामुळे हा भत्ता किमान ₹3,000 करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

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महागाई आणि औषधांच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम

 

गेल्या काही वर्षांत औषधे, निदान चाचण्या, डॉक्टरांचे शुल्क आणि इतर वैद्यकीय सेवांचा खर्च सातत्याने वाढला आहे. विशेषतः निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वय वाढत असल्याने त्यांचा आरोग्यावरील खर्चही वाढतो. अशा परिस्थितीत विद्यमान ₹1,000 भत्ता अपुरा पडत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

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FMA कोणाला मिळतो?

 

फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स हा मुख्यतः अशा केंद्रीय सरकारी पेन्शनधारकांना दिला जातो, जे CGHS (Central Government Health Scheme) सुविधेचा नियमित लाभ घेत नाहीत किंवा ज्या भागात CGHS सेवा उपलब्ध नाहीत. अशा लाभार्थ्यांना दैनंदिन वैद्यकीय खर्चासाठी हा निश्चित भत्ता दिला जातो.

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8व्या वेतन आयोगाकडून अद्याप अंतिम निर्णय नाही

 

पेन्शनधारकांच्या मागण्या आयोगाकडे सादर करण्यात आल्या असल्या तरी त्या मंजूर झालेल्या नाहीत. फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स ₹3,000 करण्याबाबत केंद्र सरकार किंवा 8व्या वेतन आयोगाने अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे सध्या ही मागणी विचाराधीन असल्याचेच मानले जात आहे.

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लाखो पेन्शनधारकांना होऊ शकतो फायदा

 

जर ही मागणी मान्य झाली, तर देशभरातील लाखो केंद्रीय सरकारी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होईल. वाढीव वैद्यकीय भत्त्यामुळे औषधोपचाराचा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

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इतर भत्त्यांमध्येही बदलाची अपेक्षा

 

8व्या वेतन आयोगासमोर केवळ मेडिकल अलाउन्सच नव्हे, तर महागाई भत्ता, पेन्शन रचना, फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर निवृत्तीविषयक लाभांबाबतही विविध संघटनांनी सूचना दिल्या आहेत. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये यापैकी कोणत्या मागण्या स्वीकारल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

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अंतिम निर्णयानंतरच नियम लागू होतील

 

कोणतीही आर्थिक वाढ लागू होण्यासाठी प्रथम 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तयार होतील. त्यानंतर केंद्र सरकार त्या स्वीकारेल किंवा त्यात बदल करेल. त्यामुळे सध्या कोणत्याही वाढीव रकमेची अंमलबजावणी झालेली नाही.

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पेन्शनधारकांनी अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी

 

सामाजिक माध्यमांवर किंवा विविध संकेतस्थळांवर फिरणाऱ्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा केंद्र सरकार आणि 8व्या वेतन आयोगाकडून येणाऱ्या अधिकृत अधिसूचना किंवा आदेशांची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे. अंतिम निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच नवीन मेडिकल अलाउन्स लागू होईल.

TAGS:
8thPayCommission
CentralPensioners
MedicalAllowance
FMA
government employees

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