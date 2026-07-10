/8th Pay Commission: शिक्षकांचा पगार किती रुपयांनी वाढणार; भत्ते, पदोन्नती आणि सेवाशर्तींसंदर्भात मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: शिक्षक संघटनांनी सध्याच्या वेतनरचनेत बदल करून किमान मूळ वेतन ५० हजार ते ६० हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नव्याने नियुक्त होणाऱ्या लेव्हल-6 शिक्षकांचे प्रारंभिक मूळ वेतन सुमारे १.३४ लाख रुपये निश्चित करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या ८व्या वेतन आयोगाकडे केंद्रीय सरकारी शिक्षकांच्या संघटनांनी वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्तींमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. वाढती महागाई, बदललेली आर्थिक परिस्थिती आणि शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेण्यात आल्यायत.
शिक्षकांना अधिक चांगले आर्थिक व सेवा लाभ मिळावेत, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे. मात्र, या सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे.
शिक्षक संघटनांनी सध्याच्या वेतनरचनेत बदल करून किमान मूळ वेतन ५० हजार ते ६० हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नव्याने नियुक्त होणाऱ्या लेव्हल-6 शिक्षकांचे प्रारंभिक मूळ वेतन सुमारे १.३४ लाख रुपये निश्चित करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. शिक्षकांच्या मते, सध्याच्या महागाईच्या तुलनेत विद्यमान वेतन अपुरे ठरत असल्याने ही वाढ आवश्यक आहे.
८व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.62 ते 3.83 दरम्यान ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे मूळ वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय सध्याच्या वार्षिक वेतनवाढीच्या दरातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, जेणेकरून शिक्षकांच्या उत्पन्नात सातत्याने सुधारणा होईल.
शिक्षकांनी घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) आणि डिजिटल शिक्षणासाठी स्वतंत्र डिजिटल भत्ता देण्याची मागणी केली आहे. ऑनलाइन अध्यापन, तांत्रिक साधनांचा वापर आणि डिजिटल संसाधनांवरील खर्च वाढल्यामुळे हे भत्ते आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
शिक्षक संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवणे, पदोन्नती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि सेवानिवृत्तीशी संबंधित लाभ अधिक आकर्षक करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हे बदल आवश्यक असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
शिक्षक संघटनांनी आपले निवेदन वेतन आयोगाकडे सादर केले असले तरी या सर्व मागण्या अद्याप मंजूर झालेल्या नाहीत. वेतन आयोगाच्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेले वेतन आणि भत्त्यांचे आकडे हे केवळ प्रस्तावित स्वरूपातील असून त्यांना अधिकृत मंजुरी मिळालेली नाही.
केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, केंद्रशासित प्रदेशांतील शाळा आणि इतर केंद्रीय संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षकांचे लक्ष आता ८व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. आयोगाच्या शिफारसींमुळे वेतनरचना, भत्ते आणि सेवाशर्तींमध्ये बदल झाल्यास लाखो शिक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ आयोगाच्या अंतिम अहवालानंतर आणि सरकारच्या निर्णयानंतरच निश्चित होईल.