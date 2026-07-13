/8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांनो, उगीच नका पाहू मोठ्या पगारवाढीचं स्वप्न; तज्ज्ञांनी सांगितलं फिटमेंट फॅक्टरचे वास्तव!

देशातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींकडे लागले आहे.
देशातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींकडे लागले आहे. कर्मचारी संघटनांकडून विक्रमी फिटमेंट फॅक्टरची मागणी होतेय.
तज्ज्ञांच्या मते केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती आणि वाढलेली वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) लक्षात घेता यावेळी अतिशय मोठी पगारवाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. सरकारला कर्मचारी कल्याण आणि आर्थिक शिस्त या दोन्हींचा समतोल साधावा लागणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या घडीला केंद्र सरकारवर वित्तीय तुटीचा मोठा दबाव आहे. पायाभूत सुविधा, संरक्षण, सामाजिक कल्याण योजना आणि इतर सार्वजनिक खर्च वाढल्याने वेतन आयोगाच्या शिफारसी अमलात आणताना सरकारला आर्थिक शिस्त राखावी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांच्या अपेक्षेप्रमाणे मोठा फिटमेंट फॅक्टर मंजूर होण्याची शक्यता मर्यादित असल्याचे सांगितले जात आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्थिक तज्ज्ञ मोहित गोयल यांच्या मते 8व्या वेतन आयोगात सर्वाधिक वास्तववादी फिटमेंट फॅक्टर 1.90 ते 2.10 या दरम्यान असू शकतो. 2.30 पेक्षा अधिक फिटमेंट फॅक्टर मंजूर करण्यासाठी सरकारला प्रचंड आर्थिक भार उचलावा लागेल. त्यामुळे अत्यंत मोठ्या वाढीची अपेक्षा ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांचे मत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनवाढीमध्ये केवळ फिटमेंट फॅक्टरच महत्त्वाचा नसतो. महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), विविध भत्त्यांमधील सुधारणा तसेच करसवलती यांचाही कर्मचाऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे अंतिम लाभ हा अनेक घटकांवर अवलंबून असेल.
कर्मचारी संघटनांनी किमान मूलभूत वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची मागणी केली आहे. अनेक संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 च्या आसपास ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला असून त्यामुळे किमान मूलभूत वेतन सुमारे ₹69,000 पर्यंत वाढू शकते, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र या मागणीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो.
8व्या वेतन आयोगाचा परिणाम केवळ केंद्र सरकारपुरता मर्यादित राहणार नाही. अनेक राज्य सरकारे केंद्रीय वेतन आयोगाच्या धर्तीवर आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारतात. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी वाढ झाल्यास राज्यांच्या तिजोरीवरही मोठा अतिरिक्त भार पडू शकतो. हाच मुद्दा सरकारच्या निर्णयात महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर अंतिम झाल्यानंतर घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. मूलभूत वेतन वाढल्यास त्यावर आधारित HRA ची रक्कमही वाढते. त्यामुळे मध्यम स्वरूपाचा फिटमेंट फॅक्टर असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते.
सरकारने अद्याप 8व्या वेतन आयोगाचा अंतिम फिटमेंट फॅक्टर किंवा वेतनवाढीचे सूत्र अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. सध्या विविध तज्ज्ञांचे अंदाज, कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक विश्लेषकांच्या मते यावेळी सरकार कर्मचारी हित आणि देशाची आर्थिक शिस्त या दोन्हींचा समतोल राखणारा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विक्रमी पगारवाढीऐवजी नियंत्रित आणि टप्प्याटप्प्याने लाभ देणारा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो. अंतिम निर्णय वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.