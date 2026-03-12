English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • 8th Pay Commission: तिप्पट होणार कर्मचाऱ्यांचा पगार, फक्त आयोगाला मान्य व्हायला हव्यात या गोष्टी!

8th Pay Commission: तिप्पट होणार कर्मचाऱ्यांचा पगार, फक्त आयोगाला मान्य व्हायला हव्यात 'या' गोष्टी!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन केला आहे. हा आयोग सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी काम करेल.

Pravin Dabholkar | Mar 12, 2026, 02:35 PM IST
8th Pay Commission: तिप्पट होणार कर्मचाऱ्यांचा पगार, फक्त आयोगाला मान्य व्हायला हव्यात 'या' गोष्टी!

8th Pay Commission Employee salary will increase three times

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन केला आहे. हा आयोग सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी काम करेल. आयोग मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर करेल आणि त्याच्या शिफारशी 18 महिन्यांत लागू होतील.

कोणाला फायदा होईल?

8th Pay Commission Employee salary will increase three times

हा आयोग एकूण 1 कोटी लोकांना फायदा देईल, ज्यात केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा समावेश आहे. कर्मचारी संघटना विविध भागधारकांशी चर्चा करत आहेत.

कुटुंब युनिटमध्ये बदल

8th Pay Commission Employee salary will increase three times

सध्या वेतन गणना 3 सदस्यांच्या कुटुंबावर (कर्मचारी, जोडीदार आणि एक मूल) आधारित आहे. संघटना हे 5 सदस्यांपर्यंत (आई-वडील आणि दोन मुले) वाढवण्याची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे खर्चाचा आधार सुमारे 66% वाढू शकतो.

महागाई भत्ता

8th Pay Commission Employee salary will increase three times

आयोग लागू होईपर्यंत DA मूलभूत वेतनाच्या टक्केवारीनुसार दर सहा महिन्यांनी (जानेवारी आणि जुलै) सुधारला जाईल. सध्या DA 58% आहे, जो लागू झाल्यानंतर मूलभूत वेतनात विलीन होईल आणि DA शून्य होईल.

निवृत्तीवेतन सुधार

8th Pay Commission Employee salary will increase three times

65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निवृत्तीवेतन 1 जानेवारी 2026 पासून सुधारले जाईल. हे आयोगाच्या शिफारशींनुसार होईल.

देखभालीची रजा

8th Pay Commission Employee salary will increase three times

संघटना केंद्र सरकार आरोग्य सेवा (CGHS) सुविधा आणि UPSC द्वारे निवड न झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्षाच्या पालक देखभालीची रजा मागत आहेत. जर या मागण्या मान्य झाल्या तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन पट वाढू शकते.

वेतनवाढीची मागणी

8th Pay Commission Employee salary will increase three times

कर्मचारी संघटना किमान मूलभूत वेतन 54 हजार रुपये करण्याची मागणी करत आहेत. सध्याचे किमान वेतन 18 हजार रुपये आहे, जे लागू झाल्यास तीन पट वाढू शकते.

फिटमेंट फॅक्टर

8th Pay Commission Employee salary will increase three times

फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन (FNPO) सारख्या संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.0 ते 3.25 पर्यंत करण्याची शिफारस केली आहे. उदाहरणार्थ, 78 हजार 800 रुपयांच्या मूलभूत वेतनावर हे लागू झाल्यास ते 2 43, 492 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. हे काल्पनिक आहे आणि अंतिम मंजुरीवर अवलंबून आहे.

