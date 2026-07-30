Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /8th Pay Commission:फिटमेंट फॅक्टरबाबत केंद्र सरकारची पहिली अधिकृत भूमिका; कर्मचाऱ्यांचा कसा फायदा?

8th Pay Commission:फिटमेंट फॅक्टरबाबत केंद्र सरकारची पहिली अधिकृत भूमिका; कर्मचाऱ्यांचा कसा फायदा?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 30, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:28 PM IST
राज्यसभेत खासदार जावेद अली खान यांनी फिटमेंट फॅक्टर वाढविणे आणि वेतन गणनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या तीनवरून पाच सदस्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यसभेत खासदार जावेद अली खान यांनी फिटमेंट फॅक्टर वाढविणे आणि वेतन गणनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या तीनवरून पाच सदस्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

8th Pay Commission Latest Update1/9

8th Pay Commission:फिटमेंट फॅक्टरबाबत केंद्र सरकारची पहिली अधिकृत भूमिका; कर्मचाऱ्यांचा कसा फायदा?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 8 व्या वेतन आयोगातील (8th Pay Commission) फिटमेंट फॅक्टर आणि फॅमिली युनिटच्या मागण्यांवर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने प्रथमच संसदेत अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने सांगितले की, वेतन आयोग हा स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्य करत असून, त्याच्या शिफारसींमध्ये सरकार थेट हस्तक्षेप करत नाही.

Central Employees Salary2/9

संसदेत सरकारने प्रथमच स्पष्ट केली भूमिका

 

राज्यसभेत खासदार जावेद अली खान यांनी फिटमेंट फॅक्टर वाढविणे आणि वेतन गणनेसाठी कुटुंबाची (Family Unit) व्याख्या तीनवरून पाच सदस्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची अधिकृत भूमिका मांडली.

Family Unit Formula3/9

आयोगाचे स्वतंत्रपणे काम

 

सरकारने स्पष्ट केले की 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग हा त्याच्या अधिसूचित 'Terms of Reference (ToR)' नुसार पूर्णपणे स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आयोगाने कोणत्या बैठका घेतल्या, कोणत्या संघटनांशी चर्चा केली किंवा कोणत्या प्रस्तावांवर विचार सुरू आहे, याची माहिती सरकारला देणे आयोगावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही.

Fitment Factor 20264/9

फिटमेंट फॅक्टरवर सरकारची भूमिका

 

सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांना समर्थन किंवा विरोध अशा कोणत्याही स्वरूपाची भूमिका जाहीर केलेली नाही. फिटमेंट फॅक्टर किती असावा किंवा त्यात वाढ होईल का, याबाबत अंतिम निर्णय वेतन आयोगाच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होईल, असे सरकारने सूचित केले.

८ व्या वेतन आयोगाबाबतची ताजी माहिती5/9

कर्मचारी संघटनांची नेमकी मागणी काय?

 

राष्ट्रीय कर्मचारी संघटनांनी 7 व्या वेतन आयोगातील 2.57 फिटमेंट फॅक्टर वाढवून 3.83 करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास किमान मूळ वेतन (Basic Pay) ₹18,000 वरून सुमारे ₹69,000 पर्यंत वाढू शकते, असा त्यांचा दावा आहे. ही मात्र कर्मचारी संघटनांची मागणी असून सरकारने अद्याप ती स्वीकारलेली नाही.

फिटमेंट फॅक्टर २०२६, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन6/9

फॅमिली युनिट 3 वरून 5 करण्याचीही मागणी

 

सध्या वेतन गणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॅमिली युनिटमध्ये तीन सदस्यांचा विचार केला जातो. कर्मचारी संघटनांनी ही संख्या पाच करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांचाही त्यात समावेश करण्याची मागणी केली आहे. महागाई आणि वाढत्या कौटुंबिक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे.

कौटुंबिक घटक 7/9

आयोगाच्या बैठका

 

सरकारने संसदेत सांगितले की आयोगाने आतापर्यंत किती बैठका घेतल्या, कोणत्या कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली किंवा कोणते प्रस्ताव विचाराधीन आहेत, याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. कारण आयोग स्वतंत्र स्वरूपात काम करत आहे.

Family Unit Formula)8/9

अहवालासाठी 18 महिन्यांची मुदत कायम

 

केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंजूर झालेल्या अटींनुसार 8 व्या वेतन आयोगाने आपल्या स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे. ही मुदत बदलण्याबाबत कोणतीही नवी घोषणा करण्यात आलेली नाही.

फिटमेंट फॅक्टर २०२६9/9

अधिकृत घोषणांवरच विश्वास ठेवा

 

फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन किंवा फॅमिली युनिटबाबत सोशल मीडियावर विविध दावे आणि आकडे समोर येत आहेत. मात्र सध्याच्या घडीला यापैकी कोणताही आकडा अंतिम नाही. आयोगाचा अधिकृत अहवाल आणि त्यानंतर केंद्र सरकारचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच वेतनवाढीचे अचूक चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी केवळ अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.

TAGS:
8th Pay Commission
fitment factor
central government employees
salary hike
Family Unit

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
इथं गेल्यास चंद्रावर असल्याचा भास होईल, दगडात माणसाच्या आकाराहून मोठे खड्डे... महाराष्ट्रात कुठंय हा चमत्कार? कसं जायचं?
maharashtra13 min ago
2
nagpur25 min ago
3
CJP52 min ago
4
Abhijit Dipke1 hr ago
5
Commenwealth Games 20261 hr ago