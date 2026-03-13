English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 8th Pay Commission: 18 हजार बेसिक पगार असल्यास सर्वाधिक फायदा; पेन्शन, भत्ते जोरदार वाढणार; कसं ते जाणून घ्या!

8th Pay Commission: 18 हजार बेसिक पगार असल्यास सर्वाधिक फायदा; पेन्शन, भत्ते जोरदार वाढणार; कसं ते जाणून घ्या!

8th pay commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 13, 2026, 10:10 AM IST
1/8

8th Pay Commission: 18 हजार बेसिक पगार असल्यास सर्वाधिक फायदा; पेन्शन, भत्ते जोरदार वाढणार; कसं ते जाणून घ्या!

8th pay commission government employees salary Pension will increse

8th pay commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या शिफारशी २०२७ पर्यंत चर्चेत असतील, पण २०२६ च्या अखेरीस एक अंतरिम अहवाल सादर होऊ शकतो. या कालावधीतील थकबाकी कर्मचाऱ्यांना दिली जाईल. हा आयोग महागाईचा सामना करण्यासाठी वेतन वाढवण्यावर भर देईल.

2/8

वेतन वाढ किती असेल?

8th pay commission government employees salary Pension will increse

सातव्या वेतन आयोगात १४.२७% वाढ झाली होती, पण आठव्या  आयोगात १८ ते २४% पर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतनात मोठी वाढ होईल. फिटमेंट फॅक्टर या वाढीचे मुख्य साधन असेल, ज्यामुळे वेतन अधिक आकर्षक होईल आणि कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळेल. 

3/8

फिटमेंट फॅक्ट किती असेल?

8th pay commission government employees salary Pension will increse

फिटमेंट फॅक्टर हे वेतन वाढवण्यासाठी वापरले जाणारे सूत्र आहे. सप्तम आयोगात ते २.५७ होते, पण आठव्या  आयोगात १.९० ते २.०८ पर्यंत असण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते १.९२ हे योग्य राहील, ज्यामुळे मूलभूत वेतनात मोठी वाढ होईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा येईल. 

4/8

भत्त्यांमध्ये काय बदल होतील?

8th pay commission government employees salary Pension will increse

आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर महागाई भत्ता (डीए) ०% वर येईल आणि प्रत्येक सहा महिन्यांनी त्यात वाढ होईल. वाहतूक भत्ता (टीए) आणि घरभाडे भत्ता (एचआरए) नव्या मूलभूत वेतनावर आधारित वाढतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन खर्चासाठी अधिक मदत मिळेल आणि जीवनमान उंचावेल.

5/8

पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल?

8th pay commission government employees salary Pension will increse

सध्याचे किमान पेन्शन ९,००० आहे, जे १५,००० ते २०,००० पर्यंत वाढू शकते. कमाल पेन्शन १.२५ लाखांपेक्षा जास्त होईल. निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हे बदल आर्थिक सुरक्षितता वाढवतील आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनात सुधारणा आणतील. 

6/8

महागाईला तोंड देण्यासाठी

8th pay commission government employees salary Pension will increse

महागाईला तोंड देण्यासाठी वाढलेले मूलभूत वेतन, भत्त्यांमधील सुधारणा, निवृत्ती ग्रॅज्युटी आणि भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) मधील वाढ यांचा समावेश आहे. हे फायदे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्वाचे आहेत आणि सरकारी नोकऱ्या अधिक आकर्षक बनवतील.

7/8

लागू कसे होईल?

8th pay commission government employees salary Pension will increse

केंद्र सरकारचे कर्मचारी पे मॅट्रिक्सनुसार फायदे घेतील, तर राज्य सरकारे स्वतंत्र नियम लागू करू शकतात आणि अंमलबजावणीत विलंब करू शकतात. खाजगी क्षेत्रातही सरकारी वेतन वाढीमुळे मजूर टिकवण्यासाठी वेतन वाढू शकते. एकूणच अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडेल, जरी सरकारवर आर्थिक दबाव वाढेल. 

8/8

कर्मचाऱ्यांना किती फायदा?

8th pay commission government employees salary Pension will increse

लेव्हल १ (१८,००० मूलभूत वेतन) ते लेव्हल ६ (३५,४०० मूलभूत वेतन) पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होईल. फिटमेंट फॅक्टर १.९२ असल्यास किमान मूलभूत वेतन १८,००० वरून ३४,५६० पर्यंत वाढू शकते. मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनाही मोठी वाढ मिळेल, ज्यामुळे एकूण वेतनात सुधारणा होईल. 

