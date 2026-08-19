/आठव्या वेतन आयोगाआधीच सरकारी अधिकाऱ्यांना लागली लॉटरी, प्रमोशनविनाच मिळणार हाय लेवल सॅलरी!

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाकडून खूप मोठा अपेक्षा आहेत. याच्या वेतनरचनेत बदल होण्याची प्रतीक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे. असे असतानाच सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बाब समोर येते.
केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाकडून वेतनरचनेत बदल होण्याची प्रतीक्षा असतानाच सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बाब समोर येते. काही पात्र अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नती न मिळालेली असली तरी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन (NFU/NFSG) सारख्या तरतुदींमुळे उच्च वेतनस्तराचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, हा लाभ म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमोशन नसून ठरावीक सेवा कालावधी, पात्रता आणि कामगिरीच्या निकषांवर आधारित आर्थिक उन्नती असते.
सरकारी सेवेत पदोन्नती ही केवळ रिक्त पदांवर अवलंबून असते. त्यामुळे पात्र असूनही काही अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदासाठी तातडीने प्रमोशन मिळत नाही. अशा परिस्थितीत काही सेवांमध्ये नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशनची व्यवस्था लागू होते. यामध्ये अधिकारी त्याच पदावर कार्यरत राहू शकतो; मात्र नियमांनुसार त्याला उच्च वेतनस्तराचा आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
‘प्रमोशनशिवाय हाय-लेव्हल सॅलरी’ म्हणजे प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला आपोआप मोठी वेतनवाढ मिळेल, असा अर्थ नाही. NFU किंवा NFSG विशिष्ट सेवा, कॅडर आणि लागू असलेल्या सरकारी नियमांनुसार दिले जाते. पात्रता, सेवाकाल, कामगिरी आणि संबंधित विभागाच्या नियमांची पूर्तता करावी लागते.
केंद्र सरकारच्या काही ऑर्गनाईज ग्रुप एस सर्व्हिसमध्ये नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड (NFSG)ची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, काही सेवांच्या नियमांमध्ये JAG स्तरानंतर NFSG आणि त्यानंतर SAG अशा वेतनस्तरांची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे समान पदावर दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांना ठरावीक अटी पूर्ण केल्यानंतर आर्थिक प्रगतीचा मार्ग उपलब्ध होतो.
काही ऑर्गनाईज ग्रुप ए सर्व्हिसमधील अधिकाऱ्यांसाठी नॉन फंक्शनल सिलेक्शन अपग्रेडेशनची व्यवस्था IAS अधिकाऱ्यांच्या केंद्रीय स्तरावरील नियुक्तीशी संबंधित असू शकते. उपलब्ध सरकारी नियमांनुसार, विशिष्ट ग्रेडमध्ये IAS अधिकाऱ्यांची केंद्रात नियुक्ती झाल्यावर त्याच बॅचपेक्षा किमान दोन वर्षांनी वरिष्ठ असलेल्या आणि त्या ग्रेडमध्ये अद्याप नियमित प्रमोशन न झालेल्या पात्र अधिकाऱ्यांना संबंधित उच्च Pay Matrix Levelचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यासाठी निर्धारित पात्रता व कामगिरीचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे केली आहे. आयोगाच्या शिफारशींनंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि सेवा-संबंधित बाबींमध्ये बदल होऊ शकतात. मात्र, सध्या NFU/NFSGच्या विद्यमान तरतुदींवर आधारित लाभ आणि 8व्या वेतन आयोगानंतरची संभाव्य नवीन वेतनरचना या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
7व्या वेतन आयोगाच्या पे मॅट्रीक्समध्ये विविध पदांसाठी वेगवेगळे Levels निश्चित करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, काही केंद्रीय सेवांमध्ये JAG Level 12, NFSG Level 13 आणि SAG Level 14 अशी रचना दिसते. काही सेवांमध्ये NFSGचा वेतनस्तर ₹1,23,100 ते ₹2,15,900 किंवा संबंधित सेवा नियमांनुसार वेगळा असू शकतो. त्यामुळे ‘हाय-लेव्हल सॅलरी’ ही रक्कम प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी समान नसते.
केवळ सेवा पूर्ण झाली म्हणून उच्च वेतनस्तर मिळतो असे नाही. NFSGसाठी DoPTच्या नियमांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या APAR/ACR कामगिरीचे मूल्यांकन महत्त्वाचे आहे. 2015 मध्ये NFSGसाठी ‘Very Good’ कामगिरीचा निकष अधिक स्पष्ट करण्यात आला होता. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्रता आणि आर्थिक उन्नतीसाठी पात्रता यांचा संबंध असला तरी दोन्ही प्रक्रिया एकसारख्या नाहीत.
8व्या वेतन आयोगाच्या नावावर सोशल मीडियावर ‘प्रमोशनशिवाय सर्वांना मोठा पगार’ अशा दाव्यांची चर्चा होऊ शकते. प्रत्यक्षात NFU/NFSG हा आधीपासून अस्तित्वात असलेला नियमाधारित लाभ आहे; तो 8व्या वेतन आयोगामुळे नव्याने सर्वांसाठी लागू झाला आहे, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याने आपल्या सेवा नियमांनुसार पात्रता, सेवाकाल, APAR आणि विभागीय आदेश तपासणे महत्त्वाचे आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि त्यानंतरच्या सरकारी निर्णयांनंतरच नवीन वेतनरचनेबाबत ठोस चित्र स्पष्ट होईल.