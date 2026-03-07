English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांची मजा, एका फॉर्म्युल्यामुळे 34 हजारपेक्षा जास्त होईल किमान पगार; समजून घ्या पूर्ण गणित!

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांची मजा, एका फॉर्म्युल्यामुळे 34 हजारपेक्षा जास्त होईल किमान पगार; समजून घ्या पूर्ण गणित!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग लवकरच येण्याची शक्यता आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 07, 2026, 03:40 PM IST
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांची मजा, एका फॉर्म्युल्यामुळे 34 हजारपेक्षा जास्त होईल किमान पगार; समजून घ्या पूर्ण गणित!

8th Pay Commission Govt employees increase the minimum salary

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग लवकरच येण्याची शक्यता आहे. हा आयोग २०१६ मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगानंतर येईल आणि जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. यात वेतन आणि निवृत्तीवेतनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.

फॅमिली युनिट फॉर्म्युला म्हणजे काय?

8th Pay Commission Govt employees increase the minimum salary

वेतन आयोगात किमान वेतन ठरवताना 'फॅमिली युनिट' फॉर्म्युलाचा वापर होतो. हा फॉर्म्युला कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाच्या गरजा लक्षात घेऊन वेतनाची गणना करते. सध्या ३ युनिट फॉर्म्युला वापरला जातो, ज्यात पती, पत्नी आणि दोन मुले यांचा समावेश असतो. हे महागाई लक्षात घेऊन वेतन वाढवते.

५ फॅमिली युनिट फॉर्म्युलाची मागणी

8th Pay Commission Govt employees increase the minimum salary

कर्मचारी संघटना आता ५ फॅमिली युनिट फॉर्म्युलाची मागणी करत आहेत. यात कुटुंबातील जास्त सदस्य, जसे की आई-वडील किंवा इतर अवलंबितांचा समावेश होईल. हे बदल महागाईच्या वाढत्या प्रभावामुळे आवश्यक आहे, ज्यामुळे वेतनाची गणना अधिक वास्तववादी होईल आणि फिटमेंट फॅक्टर वाढेल.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

8th Pay Commission Govt employees increase the minimum salary

फिटमेंट फॅक्टर हा वेतन वाढवण्याचा एक गुणक आहे. सातव्या आयोगात तो २.५७ इतका आहे. नव्या ५ युनिट फॉर्म्युलामुळे हा फॅक्टर ३ किंवा त्याहून अधिक होऊ शकतो. संघटनांची मागणी ३.६८ इतक्या फिटमेंट फॅक्टरची आहे, ज्यामुळे वेतनात मोठी वाढ होईल.

सध्याचा किमान मूलभूत वेतन

8th Pay Commission Govt employees increase the minimum salary

सातव्या वेतन आयोगानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा किमान मूलभूत वेतन १८,००० रुपये आहे. हा वेतन कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ठरवला गेला आहे, पण वाढत्या महागाईमुळे तो अपुरा पडत आहे.

नव्या फॉर्म्युलाने किमान वेतनात वाढ

8th Pay Commission Govt employees increase the minimum salary

जर ५ फॅमिली युनिट फॉर्म्युला लागू झाला, तर फिटमेंट फॅक्टर ३ झाल्यास किमान वेतन २६,००० रुपये होईल. पण संघटनांच्या ३.६८ फिटमेंट फॅक्टरच्या मागणीनुसार, किमान वेतन ३४,५६० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. हे ३४,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

पूर्ण गणनेचे उदाहरण

8th Pay Commission Govt employees increase the minimum salary

सध्याचा किमान वेतन १८,००० रुपये. फिटमेंट फॅक्टर ३ असल्यास: १८,००० × (नव्या फॅक्टरचा भाग) = २६,०००. ३.६८ फॅक्टरसह: विशिष्ट गणनेनुसार (संघटनांच्या मते) ३४,५६० रुपये. ही गणना महागाई, कुटुंब युनिट आणि वार्षिक वाढीवर आधारित आहे, ज्यामुळे वेतन अधिक न्याय्य होईल.

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी फायदे

8th Pay Commission Govt employees increase the minimum salary

हा बदल केवळ कर्मचाऱ्यांसाठी नाही, तर लाखो निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही फायदेशीर आहे. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास त्यांचे मूलभूत निवृत्तीवेतन वाढेल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल. सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, पण चर्चा जोरात सुरू आहेत.

